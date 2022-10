Credit Suisse julkistaa uuden strategiansa parin viikon päästä. Analyytikot sanovat pankin tarvitsevan uutta pääomaa, jota voi saada osakeannilla tai myymällä liiketoimintaa ja omaisuutta.

Credit Suisse ei ole hyvämaineinen pankki, vaan se on tarponut skandaalista toiseen viime vuosina.

Investointipakki Credit Suissen pääomavaje voi nousta jopa kahdeksaan miljardiin Sveitsin frangiin eli noin kahdeksaan miljardiin euroon vuonna 2024, arvioivat Goldman Sachsin analyytikot.

Arvion mukaan uudelleenjärjestelyä valmistelevan pankin pääomavaje olisi vähintään neljä miljardia frangia, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Analyytikot katsovat, että Credit Suissen olisi hyvä alkaa kerätä pääomaa ripeästi.

”Credit Suissen rakenteelliset ja sykliset haasteet jatkuvat”, analyytikot kirjoittavat.

Pankki voisi hakea uutta rahaa osakeannilla vielä loppuvuoden aikana. Bloombergin mukaan Credit Suissen johto on haluton toteuttamaan antia osakkeen ollessa historiallisen halpa.

Credit Suissen osakekurssi on laskenut viidessä vuodessa yli 70 prosenttia ja tänä vuonna jo 50 prosenttia. Tiistaina osake on ollut loivassa nousussa. Goldman Sachsin suositus osakkeelle on edelleen ”myy”.

Lue lisää: Jättipankki Credit Suissen kaatuminen olisi katastrofi, mutta onko pelolle aihetta?

Jefferiesin analyytikko Flora Bocahut on Bloombergin mukaan Goldman Sachsin analyytikoiden kanssa samoilla linjoilla siitä, että Credit Suissen pitäisi kerätä tulevien 2–3 vuoden aikana noin yhdeksän miljardin frangin verran pääomaa. Bocahut kuitenkin uskoo, että pankki turvautuu mieluimmin omaisuutensa myyntiin.

Sveitsissä pääkonttoriaan pitävä pankin vaihtoehtona olisi myydä sen liiketoimintoja, joilla Bloombergin mukaan on jo ostoehdokkaita. Uutistoimiston lähteiden mukaan Credit Suisse voisi myydä esimerkiksi varallisuuden­hoitoon keskittyvää liiketoimintaansa Latinalaisessa Amerikassa.

Yksi tapa saada käteistä olisi myydä pankin omistama Savoy-hotelli Zürichissa. Kiinteistön arvo on noin 400 miljoonaa frangia.

Credit Suissen toimitusjohtajan Ulrich Körnerin on määrä julkistaa pankin uusi strategia 27. lokakuuta. Körner otti suurpankin ohjat kesällä Thomas Gottsteinin irtisanouduttua surkean alkuvuoden tuloksen julkistamisen yhteydessä.

Sveitsiläispankki yrittää uuden strategian ja järjestelyjen myötä päästä vihdoin kunnolla jaloilleen vuosia jatkuneiden tappioiden ja skandaalien jäljiltä. Kesällä Credit Suisse muun muassa sai historiallisen rikostuomion, kun sen katsottiin laiminlyöneen velvollisuutensa estää bulgarialaista huumekauppiasta pesemästä miljoonia euroja pankin kautta.

Vuonna 2021 Credit Suisse kärsi miljardiluokan tappiot, kun Archegos-sijoitusyhtiö menetti muutaman päivän aikana kymmenien miljardien eurojen sijoitusomaisuuden.

Viime viikolla Credit Suisse ajautui huhumyllyyn, jossa spekuloitiin pankin heikosta rahoitusasemasta. Sijoittajien huoli heräsi, osakekurssi luisui pahimmillaan yli kymmenen prosenttia päivässä ja yhtiön luottoriskijohdannaiset kallistuivat.