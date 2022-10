Osa maista vänkää yhä kattoa maakaasun hinnalle, mutta kaikki eivät ole vakuuttuneita, ovatko sen vaikutukset kunnolla tiedossa. EU-johtajien huippukokous alkaa torstaina.

EU-komission päärakennus Berlaymont Brysselissä. Rakennukseen ulkoseinään on kiinnitetty EU:n energiainvestointiohjelmaa Repower EU:ta markkinoiva juliste.

Bryssel

EU-johtajien torstaina alkavaa huippukokousta hallitsee jälleen kerran energian ja erityisesti maakaasun hinta.

Kaksipäiväisessä kokouksessa käsitellään myös Ukrainan tukemista sekä sitä, miten EU vastaa Venäjän viimeaikaisiin toimiin, esimerkiksi ohjusiskuihin siviilikohteisiin.

Kiina oli ennen Venäjän hyökkäystä EU:ssa keskeinen puheenaihe, mutta maa jäi välillä vähemmälle huomiolle. Nyt kokouksen asialistalla on EU:n Kiina-politiikka, jossa EU:n äänensävyjen odotetaan tiukentuvan.

Kokouksessa on tarkoitus keskustella Kiinan vaikutusvallan kasvusta ja EU:n epäterveestä Kiina-riippuvuudesta. Sopivasti kokouksen alla saksalaismedia kertoi, että liittokansleri Olaf Scholz kannattaisi Hampurin sataman osittaista myyntiä kiinalaiselle valtionyhtiölle Coscolle.

Lue lisää: Media­tiedot: Olaf Scholz kannattaa Hampurin sataman osittaista myyntiä Kiinalle

Suomesta huippukokoukseen osallistuu pääministeri Sanna Marin (sd).

Päättäjät saavat eteensä komission tällä viikolla tekemät ehdotukset, joilla kaasun hintaa yritetään painaa alas.

Komissio esitti muun muassa järjestäytyneempiä kaasun yhteisostoja, uutta maakaasun viitehintaa TTF-kaasupörssin rinnalle ja kaasun yhteisvastuumekanismia mahdollisiin ongelmatilanteisiin.

Lue lisää: Tuppurainen: EU:n jäsenmaiden vaatimukset yhteisestä rahoituksesta tuskin loppuvat

Komissio sen sijaan ei esittänyt useiden maiden penäämää maakaasun hintakattoa, mikä voi kuumentaa tunteita kokouksessa. Osa maista on jyrkästi hintakattoa vastaan.

”EU-johtajien ei tule päättää mistään sellaisesta, jonka vaikutuksia ei täysin tiedetä. Ei tiedetä, mitä katto tekisi kaasun tarjonnalle, kysynnälle tai hinnalle”, eräs EU-diplomaateista sanoo.

Maakaasun hinnasta vääntäminen voi tuntua Suomen näkökulmasta etäiseltä, mutta Euroopassa on paljon maita, jossa kaasu on keskeinen sähköntuotannossa ja on määrittänyt myös uusiutuvalla eli esimerkiksi tuulella ja aurinkovoimalla tuotetun sähkön hintaa.

Suomessa kaasua ei käytetä sähköntuotannossa, mutta markkinoiden kautta korkea hinta välittyy myös Suomeen.

EU toi Venäjältä noin 40 prosenttia käyttämästään kaasusta ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Nyt Venäjän-tuonnin osuus on enää yhdeksän prosenttia. EU on haalinut nesteytettyä maakaasua eri puolilta maailmaa, ja muun muassa Norjasta on tullut entistä tärkeämpi kumppani.

HS:n näkemissä kokouksen päätelmäluonnoksissa sanottiin silti vielä torstaina, että johtajat odottavat komission ehdottavan ”määräaikaista EU-järjestelmää, jossa sähköntuotannossa käytettävälle kaasulle tulisi katto”.

Ehdot ovat tiukat: tällainen katto ei saisi lisätä kaasun kulutusta, sen taloudellisten seurausten pitää olla tiedossa eikä se saa vaikuttaa EU:n ulkopuolelle sähkön siirtoyhteyksien kautta.

Iberian niemimaalla tällainen kaasun hintakatto sähköntuotannossa on jo voimassa. Samaisen EU-diplomaatin mukaan malli ei sovi kaikkiin maihin, mutta toimii Espanjassa ja Portugalissa, jotka käyttävät paljon uusiutuvaa energiaa.

Lopulliset päätelmät julkaistaan vasta sitten, kun kokous on päättynyt. EU-diplomaatit luonnostelevat niitä jo viikkoja ennen kokousta, ja niiden sanamuotoja hiotaan huolella vielä kokouksessa.

Kokouksen taloutta koskevien päätelmäluonnosten mukaan EU:n tärkein tehtävä on suojella kotitalouksia ja yrityksiä, mutta samaan aikaan säilyttää tasavertaiset toimintaolot. Yhteiskuntien resilienssiä, kriisinkestokykyä, pitäisi lisätä kaikin mahdollisin keinoin niin kansallisesti kuin EU-tasolla.

”Eurooppa-neuvosto on sitoutunut läheiseen yhteistyöhön politiikkatoimien koordinoinnissa ja on valmiina kehittämään yhteisiä Euroopan tason ratkaisuja”, päätelmäluonnoksiin on kirjattu.

”Euroopan tason ratkaisut” tarkoittavat esimerkiksi yhteisesti rahoitettuja toimia.

Suomi ja muutamat muut maat vastustavat jyrkästi sitä, että EU ottaisi uutta yhteistä velkaa esimerkiksi energiatukien rahoitukseen.

”Olemme hyvin vastahakoisia, ja tämä on kohteliaasti muotoiltu”, sanoo erään uutta yhteisvelkaa vastustavan maan diplomaatti.

Perusteluna on se, että juuri sovittiin Repower EU-ohjelmasta, jossa on noin 200 miljardia euroa rahaa luvassa, ja elvytysvälineen varojakin on vielä käyttämättä useita satoja miljardeja. Välineitä on, ja osa maista katsoo, että ne pitää hyödyntää ensin.

Lisäksi inflaatio jyllää kaksinumeroisissa luvuissa, ja energiatuet voisivat liekittää sitä vielä lisää. Yhteisvelan Pandoran lipas on kuitenkin kerran avattu, joten se tulee pysymään keskustelussa mukana esimerkiksi Italian ja Ranskan toiveiden takia.

Uutta yhteisvelkaa karsastavissa maissa todennäköisesti huokaistiin helpotuksesta, kun Saksa selvensi kantaansa asiaan keskiviikkona. Valtiovarainministeri Christian Lindner sanoi, että EU:ssa ei tarvita nyt uusia ”fiskaali-instrumentteja”.