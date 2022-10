Englannin keskuspankki uhosi ”kolmen päivän takarajasta” – nyt se on paljastumassa bluffiksi

Keskuspankki aloitti velkakirjojen osto-ohjelman, koska Britannian eläkejärjestelmä oli vaarassa kyykätä. Nyt keskuspankki haluaa lopettaa ostot, joita eläkeyhtiöt kertovat tarvitsevansa.

Britannian pääministerin Liz Trussin hallituksen alkukausi on edennyt poikkeuksellisessa markkinamyllerryksessä. Lokakuun alussa valtiovarainministeri Kwasi Kwarteng (taustalla) joutui perumaan veronkevennykset markkinoiden rauhoittamiseksi.

Englannin keskuspankin (BOE) pääjohtajan Andrew Baileyn tiukka viesti maan eläkeyhtiöille on paljastumassa bluffiksi.

BOE kertoi tiistaina laajentavansa velkakirjojen osto-ohjelmaansa tukeakseen markkinoita ja erityisesti eläkeyhtiöitä.

Myöhemmin Bailey varoitti, että osto-ohjelma päättyy perjantaina. Baileyn mukaan eläkeyhtiöiden on syytä varautua siihen, ettei keskuspankki enää puutu markkinoiden toimintaan ensi viikolla.

”Viestini kyseessä oleville rahastoille ja kaikille yrityksille, jotka näitä rahastoja hallinnoivat on tämä: Teillä on kolme päivää jäljellä. Teidän täytyy hoitaa homma”, Bailey sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Keskiviikkona talouslehti Financial Times kertoi lähteidensä perusteella, että keskuspankki on taustalla kertonut lainoittajille osto-ohjelman mahdollisesti jatkuvan tarvittaessa. Toisin sanoen keskuspankki ei antaisi eläkeyhtiöiden kaatua.

Punnan dollarikurssi vahvistui uutisen tultua julki.

Eläkeyhtiöt ovat Reutersin mukaan ryhtyneet nopeasti keräämään satojen miljardien eurojen puskureita selvitäkseen kustannuksista ilman keskuspankin väliintuloa. Eläkerahastot ovat todenneet tarvitsevansa lisää aikaa välttääkseen pakkomyynnit, jotka käynnistivät keskuspankin hätätoimet aiemmin.

Reutersin tietojen mukaan eläkeyhtiöt ovat vielä kaukana tavoitteistaan puskurien keräämisessä.

Keskuspankin tiistaina julkistamat toimet ovat jatkoa markkinamyllerrykselle, joka alkoi Britannian tuoreen hallituksen julkistamasta minibudjetista syyskuun lopulla. Tiedot veronkevennyksistä saivat punnan dollarikurssin romahtamaan ja valtionlainojen korot heiluivat odottamattomasti.

Esimerkiksi Britannian kymmenen vuoden valtionlainojen korko on noussut korkeimmilleen sitten syksyn 2008 finanssikriisin. Korko on noussut rivakasti elokuun alusta saakka. Nyt korko on liki 4,5 prosenttia.

Brittien eläkeyhtiöt ajautuivat äkilliseen rahapulaan ja myivät omistuksiaan markkinoille pakon edessä monta päivää. Kuohu tasaantui, kun Englannin keskuspankki kertoi ostavansa Britannian valtionlainoja markkinoilta 65 miljardilla punnalla eli noin 74 miljardilla eurolla.

Satoja eläkerahastoja edustava Britannian eläketurvayhdistys (PLSA) on kehottanut keskuspankkia jatkamaan osto-ohjelmaansa lokakuun loppuun ”ja mahdollisesti senkin jälkeen”.

Tiistaina keskuspankki julkisti paitsi osto-ohjelmansa laajennuksen, myös varoituksen.

”Markkinoiden toimintahäiriöt ja mahdollinen itseään voimistava pakkomyynnin dynamiikka muodostavat merkittävän riskin Britannian rahoitusvakaudelle”, keskuspankki totesi.