Aseteollisuuden edustajat pyytävät päättäjiltä apua työvoiman hankinnassa ja tuotannon koordinoinnissa.

Sota lisää aseiden ja raskaan kaluston kysyntää. Euroopan asevalmistajat ovatkin jo hätää kärsimässä, koska tuotannon lisääminen ei käy yhtä nopeasti kuin kysynnän kasvu.

Ongelmana on se, että aseteollisuus on suunnitellut ja toteuttanut investointinsa rauhanaikaa varten, jota ehti Euroopassa kestää vuosikymmeniä.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut miltei kahdeksan kuukautta ja aseiden kysyntä sen kun kasvaa.

Asevalmistajat vaativat nyt päättäjiä ja Euroopan unionia apuun asehankintojen koordinoinnissa.

”[Venäjän hyökkäyksen] välitön vaikutus meille on ollut se, että meitä pyydetään tekemään enemmän, työskentelemään nopeammin ja toimittamaan kovemmalla tahdilla. Ja tämä kaikki pitäisi tehdä heti”, sanoo ohjusvalmistaja MBDA:n johtaja Eric Beranger uutistoimisto Reutersille.

MBDA:n omistavat sotilaslentokoneitakin valmistava eurooppalainen Airbus, Euroopan suurin asevalmistaja, brittiyhtiö BAE Systems ja italialainen Leonardo.

Ranskan valtion aseyhtiön Nexterin toimitusjohtaja Nicolas Chamussy peräänkuuluttaa koko Euroopan tasoista vastausta kysynnän lisääntymiseen. Hän sanoo, että on vältettävä tilannetta, jossa kukin maa ajaa vain omaa etuaan.

Asevalmistajat kertovat myös työvoimapulan vaivaavan ja sanovat tarvitsevansa nopeasti lisää työntekijöitä. Chamussy pyytää EU:lta apua henkilökunnan saamiseksi ja ehdottaa, että henkilökuntaa voisi siirtää yrityksestä toiseen ja aikaisin eläköityneitä henkilöitä voisi pyytää takaisin töihin.

Lue lisää: Venäjän hyökkäys merkitsee aseyhtiöille tilipäivää – Rheinmetallin osake pomppasi maanantaina liki 40 prosenttia.

Naton puolustusministerit kokoontuvat keskiviikkona ja torstaina Brysseliin. Kokoukseen osallistuu myös Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk). Tilaisuudessa on määrä käsitellä Nato-maiden kriittisen infrastruktuurin puolustuksen vahvistamista.

Puolustusministerikokous on ensimmäinen Naton ministeritason kokous, johon Suomi ja Ruotsi osallistuvat tarkkailijajäseninä.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi tiistaina kokousta alustavassa tiedotustilaisuudessa, että sotilasliitto on aloittanut keskustelut asealan kanssa tuotannon lisäämiseksi ja asevarastojen täydentämiseksi.

Stoltenbergin mukaan varastoja on tyhjennetty Ukrainan tukemiseksi, mikä on ollut oikein. Nyt Stoltenberg katsoo, että on oikea aika ryhtyä lisäämään tuotantoa liittolaisten oman puolustuskyvyn ja Ukrainan tukemiseksi ”pitkällä aikavälillä”.

Puolustusministerien on määrä päättää tavoitteista, joiden avulla myös aseteollisuus voi tarkemmin toteuttaa investointeja ja yhteishankintoja.