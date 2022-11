Virolainen Eesti Päeväleht kertoo Kalle Kroonin yhteyksistä talousrikoksista epäiltyyn ja sittemmin kuolleeseen liikemieheen.

Suomessa ja Ruotsissa otsikoihin nousseen liikemies Kalle Kroonin kiinteistöhankinnat ulottuvat Suomenlahden toiselle puolelle. Eesti Päeväleht uutisoi tällä viikolla kiinteistökaupoista, jotka näyttävät toistavan Suomessa nähtyä kaavaa.

Monille kaupoille yhteistä on se, että Kroonin yhtiö on jättänyt kaupan jälkeen vastikkeet tai muut vastuunsa hoitamatta.

Tämä puolestaan on aiheuttanut taloudellista vahinkoa muille osakkaille ja jopa pakottanut ihmisiä muuttamaan kodeistaan pois. HS kertoi 29. lokakuuta tapahtumista pieksämäkeläisen kiinteistöyhtiön yhtiökokouksessa.

Eesti Päeväleht kertoo, että Virossa Kroonin yritykset ovat tehneet kauppoja ainakin 20 kiinteistökohteessa. Artikkelissa esimerkiksi nostetaan kauppa, joka tehtiin 200 eurolla Kohtla-Järven kaupungissa sijaitsevasta huonokuntoisesta asuinrakennuksesta. Kroonin Curais Oü -yritys jätti vastikemaksut maksamatta, mikä ajoi taloyhtiön talouden entistä syvempiin vaikeuksiin.

”Nämä huijarit pitävät nyt muiden asuntojen osakkaita panttivankeina”, valittaa lehden haastattelussa taloyhtiön isännöitsijä Lilia Birjuk.

Lehden tietojen mukaan Kroon ja hänen yrityksensä ovat omistaneet Virossa lähes 50 kiinteistökohdetta, mutta useimmat niistä on myyty pakkohuutokaupoissa. Kroon ja hänen yrityksensä ovat Virossa pahasti velkaantuneita.

Eesti Päeväleht uutisoi 1.11.2022 Kalle Kroonin yrityksen kiinteistökaupoista Virossa.

Virolaislehti kertoo myös Kroonin yhteyksistä venäläiseen liikemieheen.

Lehden mukaan Kroonin perhe on pyörittänyt yritystä yhdessä talousrikoksista epäillyn ja sittemmin kuolleen venäläisen Aleksei Milkovin kanssa. Vuonna 2020 julkaistun Rossiya 24 -tv-kanavan jutun mukaan Milkovia epäiltiin muun muassa veropetoksesta ja rahanpesusta.

Enemmistö yhteisen Wind Rider Oü -yrityksen osakkeista on Kalle Kroonin venäläisellä puolisolla. Kalle Kroon on yrityksen hallituksen puheenjohtaja.

Kalle Kroon sanoo HS:lle, että suunniteltu yhteistyö Milkovin kanssa tyssäsi tämän kuolemaan.

Jo aiemmin Kroon on kiistänyt HS:lle toimivansa kenenkään bulvaanina, tekevänsä mitään lainvastaista tai olevansa yhteistyössä venäläisten tahojen kanssa.

Hänen mukaansa erikoisten kauppojen taustalla on liikeidea, jonka mukaan tappiollisista kiinteistöistä tulee kannattavia luopumalla ulkopuolelta ostetusta isännöinnistä ja huoltoyhtiön palveluista.

Suomessa Kroon on hankkinut kiinteistöomistuksia muun muassa sveitsiläisen sijoitusyhtiön Partners Groupin salkusta.

Näitä kauppoja oli tiettävästi seitsemän. Hankintoja tehtiin Pieksämäellä, Kouvolassa, Parikkalassa, Kristiinankaupungissa, Kuhmossa, Porissa ja Lapualla.

Hinnat ovat olleet tyypillisesti tuhat tai muutamia tuhansia euroja kauppaa kohden. Ainakin Pieksämäen ja Kouvolan liikekeskusten osalta myyjä eli Partners Group myös maksoi kiinteistön vastikkeita etukäteen jopa puolen vuoden ajalta.

HS:n tietojen mukaan Pieksämäen Säästökeskus -kiinteistön tapauksessa myyjä oli kaupanteon yhteydessä antanut kiinteistöyhtiöön 140 000 euron ennakkovastikkeiden lisäksi 20 000 euroa remonttirahaa.

Saatuaan kiinteistöyhtiön osake-enemmistön haltuunsa Kroon ajoi yhtiössä läpi päätöksen, että remonttirahat palautetaan hänelle. Näin tapahtui.

Kaupoissa Partners Groupia avustanut Niam oy:n entinen toimitusjohtaja Pekka Salakka kertoo HS:lle, että ainakaan hänen edustamansa tahot eivät ole antaneet Kroonille minkäänlaista lupaa saada 20 000 euron remonttirahaa itselleen.

Anita Paunonen joutui lukemaan pieksämäkeläisen kiinteistöyhtiön tiedotetta kännykän taskulampun valossa, koska sähköt olivat yleisistä tiloista poikki.

Pieksämäellä on ihmetelty sitä, miten vähän Kroonia on tuntunut huolettavan vuokralaisten kaikkoaminen hänen yrityksensä omistamista liiketiloista.

HS:n selvityksessä kävi ilmi tapaus, jossa omistaja näyttää jopa itse pyrkineen eroon vuokralaisestaan. Yksi Kroonin yrityksen hankkimista kohteista on Kuhmon Pankkitorin tilat, jossa Maahanmuuttovirasto on ollut pitkään merkittävänä vuokralaisena. Tiloissa työskentelee viitisenkymmentä työntekijää.

Viranomainen ehti tänä vuonna maksaa Kroonin yritykselle Nordic Real Estate Management Kommanditbolagille vuokraa noin 35 000 euroa.

Kesällä 2022 Kroon lähetti virastolle sähköpostia, jossa hän yllättäen irtisanoi tilojen vuokrasopimukset. Perusteluksi ilmoitettiin tilojen meneminen käyttökieltoon vuoden 2023 alusta.

”Jo aiemmin oli käynyt ilmi, että kiinteistöyhtiö ei välttämättä pysty tekemään kaikkia tarvittavia korjaustöitä”, kertoo Maahanmuuttoviraston kiinteistöpäällikkö Harri Kuokkanen.

Ilmoitus herätti kuitenkin ihmetystä, sillä väitettyyn käyttökieltoon ei tiettävästi liittynyt mitään viranomaisten toimenpiteitä esimerkiksi terveysturvallisuuden osalta, vaan kyse oli vuokranantajan omasta ilmoituksesta.

”Aika harvoin omistaja itse laittaa tiloja käyttökieltoon.”

Kroon selittää HS:lle, että kyse ei ”periaatteessa ollut” käyttökiellosta, vaan siitä, että viraston olisi pitänyt muuttaa eri tiloihin kiinteistössä.

Pian irtisanomisilmoituksen jälkeen Kroon kuitenkin myi omistuksensa Pankkitorista paikalliselle liikemiehelle. Maahanmuuttovirasto neuvottelee nyt vuokrasopimuksesta ja vuokrankorotuksesta uuden omistajan kanssa.

Kuokkasen mukaan virastolle on tärkeää, että sen käyttämät kiinteistöt eivät ole omistajilleen tappiollisia, jotta tilat pysyvät hyväkuntoisina ja terveellisinä käyttäjilleen.

Asiantuntijat pelkäävät, että väestörakenteen muutoksen ja kaupan murroksen myötä Suomessakin yleistyy tappiollisten kiinteistöomistusten dumppaaminen eli myyminen tahoille, joilla ei ole alun perinkään tarkoitusta hoitaa vastuitaan.

Lopputuloksena voi olla kaupungin tai kunnan keskustassa ränsistyvä kiinteistö, josta huolehtiminen jää veronmaksajien vastuulle.

Tapaukset herättävät kysymyksen, millä tavalla myyjien tulisi selvittää ostajien taustoja ja suunnitelmia.

Sveitsiläistä sijoitusyhtiötä kaupoissa avustanut Pekka Salakka totesi aiemmin HS:lle, että kaupan käytännön järjestelyitä hoitanut Catella-yhtiö oli luvannut laatia selvityksen Kalle Kroonin yrityksen suunnitelmista. Salakan mukaan hän ei saanut nähtäväkseen tällaista selvitystä.

Catella ei ensin vastannut mitään HS:n yhteydenottopyyntöihin. Toimitus sai lopulta Catella Asset Management oy:n toimitusjohtajan Jussi Rouhennon kiinni puhelimitse. Hän lupasi toimitukselle kirjallisen vastauksen.

Saadun vastauksen mukaan kohteet olivat olleet myynnissä jo vuosien ajan ja Kroonin yhtiö teki korkeimman tarjouksen kauppaan johtaneessa huutokaupassa.

”Kaupan valmistelun yhteydessä on tehty ostajasta KYC (Know Your Customer) -selvitys. Samalla on varmistettu edustamisoikeus ja että ostajan maksama kauppahinta maksetaan tunnetusta pankista, joilla on omat velvoitteensa asiakkaidensa tunnistamisen suhteen.”

Rouhento myös kirjoittaa, että ostajat eivät usein kerro tarkasti suunnitelmistaan ostettavien kiinteistöjen suhteen.

”Niistä on kuitenkin keskusteltu ja on myös korostettu, että kohteissa on suuret ylläpitokustannukset ja alhaiset käyttöasteet.”

Helsingin Sanomien tietojen mukaan asuin- ja liikekiinteistöjen dumppaamisesta ei ole toistaiseksi aloitettu Suomessa tuoreita rikostutkintoja.