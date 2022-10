Dagens Nyheterin saama asiakirja todistaa, että puolue siirsi rahaa Kalle Kroonin yritykselle. Kroon on hankkinut huonokuntoisia kiinteistöjä Suomesta ja jättänyt ne rapistumaan. Rahansiirto liittyi vaalimökkien vuokraamiseen, puolue selittää.

HS uutisoi tiistaina, miten liikemies Kalle Kroonin yritykset ovat ostaneet lähes ilmaiseksi kiinteistöomistuksia eri puolilta Suomea ja jättäneet ne rapistumaan. Samalla esimerkiksi Pieksämäellä asukkaat ovat joutuneet pulaan, kun talosta on katkennut lämmin vesi ja sähkö.

HS on tutkinut outoja liiketoimia yhdessä ruotsalaisen Dagens Nyheter -lehden kanssa. Kroonin poika, ruotsidemokraattien poliitikko Gabriel Kroon, on ollut vastuuhenkilönä isänsä pyörittämissä kiinteistöyhtiöissä Suomessa.

Kroon tuli juuri valituksi Ruotsin parlamenttiin, mutta on jättänyt paikkansa toimiakseen puolueensa ryhmänjohtajana Tukholman kaupungissa. Hän on vakuuttanut, ettei osallistu operatiivisesti isänsä yritysten toimintaan.

Nyt Dagens Nyheter -lehden Ruotsissa hankkimat tiedot kertovat poikkeuksellisista liikeyhteyksistä Kalle Kroonin yrityksen ja puolueen välillä.

Toimituksen haltuunsa saama dokumentti todistaa, että Tukholman ruotsidemokraatit siirsi syyskuun 2022 lopussa Kroonin yhtiölle 93 000 kruunua eli lähes 8 500 euroa.

Rahat päätyivät kommandiittiyhtiö Nordic Real Estate Managementiin eli samaan yhtiöön, joka on ostanut lyhyessä ajassa kymmenkunta kiinteistöomistusta eri paikkakunnilta Suomesta. Esimerkiksi Pieksämäeltä yhtiö hankki Säästökeskus-kiinteistön osake-enemmistön ja entisen Savonsolmu-hotellin.

Puolue antoi DN:lle selityksen, jonka mukaan kyse oli ollut kahden puisen vaalimökin vuokraamisesta kuukauden ajaksi. Näitä mökkejä käytettiin puolueen mukaan syksyn kampanjoinnin aikana Tukholman keskustassa.

”Me päätimme luottaa yritykseen, kun he tarjosivat halvinta ja parasta vaihtoehtoa. Olemme tyytyväisiä toimitukseen. Johto ei ole tuntenut yrityksen liiketoimia yleisesti”, kirjoitti Tukholman ruotsidemokraattien edustaja Linnéa Vinge viestissään DN:lle. Hän on puolueen varapuheenjohtajan Henrik Vingen puoliso.

DN:n tietojen mukaan aiemmissa vaaleissa puolueen Tukholman piiri on vuokrannut kontteja vaalimökeiksi noin 4 000 kruunun eli noin 400 euron kuukausivuokralla.

Gabriel Kroon selvittää viestissään DN:lle, ettei hän ole ollut tekemässä päätöstä vuokraamisesta, koska hän ei tällä hetkellä istu piirin hallituksessa.

”Haluan alleviivata, että minä en ole mukana eikä minulla ole taloudellisia intressejä mökit toimittaneessa yhtiössä”, hän ilmoittaa.

Ruotsidemokraattien Tukholman piiri lähetti DN:lle laskutositteen vaalimökkien vuokraamisesta.

Linnéa Vinge lähetti toimitukselle laskun, jonka mukaan mökit olisi piirille vuokrannut suomalainen Sahamäki Wood -yhtiö. Maksusuoritus on kuitenkin mennyt ”Nordic Managementille”.

Sahamäki Wood -yhtiön on toukokuussa 2022 perustanut Gabriel Kroonin isä Kalle Kroon. Sen osoite on Hämeenlinnassa. Samassa osoitteessa sijaitsee vanha puutavaraliike, jolle on rekisteröity useita maksuhäiriöitä.

Vingen mukaan ehdotus juuri näiden vaalimökkien vuokraamisesta tuli Kalle Kroonin toiselta pojalta, joka hänkin on aktiivinen ruotsidemokraattien politiikassa.

Kampaamoyrittäjä Anita Paunonen tutki taskulampun valossa Pieksämäen Säästökeskus-kiinteistön ilmoitustaulua. Sähköt ovat poikki, kun laskuja ei ole maksettu.

Suomessa Kroonin järjettömiksi koetut kiinteistökaupat ovat herättäneet paljon kysymyksiä. Miksi ostetaan kiinteistö, mutta jätetään sitten vastikkeet ja muut vastuut hoitamatta?

HS kertoi tiistaina, että useimpien kauppojen toisena osapuolena on ollut sveitsiläinen kiinteistöjätti Partners Group. Se on halunnut päästä eroon pikkukaupunkien tappiollisista kiinteistöistä ja Kroonin yritykset ovat löytyneet näihin kohteisiin ostajiksi.

”Mikä Kroonin lopullinen ajatus on, ei pienintäkään käsitystä. En osaa edes kuvitella”, totesi myyjän neuvonantajana kaupoissa toiminut Pekka Salakka.

Salakan mukaan yhteys Krooniin syntyi kaupanteossa managerina toimineen Catella-yhtiön kautta. HS ei ole toistaiseksi saanut Catellasta mitään vastausta yhteydenottopyyntöihin.

Kalle Kroon kommentoi tällä viikolla HS:lle ja DN:lle, että suomalaiskiinteistöihin liittyvät rahanpesuepäilyt ovat perusteettomia.

HS:n ja DN:n selvitysten mukaan Kroonia ei ole tuomittu Ruotsissa tai Suomessa mistään rikoksesta.

Vuonna 2009 Ruotsin verovirasto tutki Kroonin ja hänen tuolloisen puolisonsa kiinteistöliiketoimia. Kolme vuoden aikana pariskunnan yksityiselle tilille tuli 29 miljoonaa kruunua ilman kirjanpitoa. Viranomainen epäili asiaan liittyneen bulvaanitoimintaa, mutta Kalle Kroon selitti, että rahat olivat tulleet taidekaupoista Venäjällä.

Kroon ei halunnut keskiviikkona kommentoida DN:lle puolueen rahasiirtoa, vaan ilmoitti tekevänsä rikosilmoituksen, mikäli toimitus soittaa hänelle uudestaan.