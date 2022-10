Kuluttajahinnat kohosivat 8,2 prosenttia viime vuoden syyskuusta ja 0,4 prosenttia edellisestä kuukaudesta.

Kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio pysyi Yhdysvalloissa syyskuussa edelleen poikkeuksellisen nopeana.

Työministeriön torstaina julkaisemien tietojen mukaan kuluttajahinnat kallistuivat viime vuoden syyskuusta 8,2 prosenttia ja edellisestä kuukaudesta 0,4 prosenttia.

Energia kallistui 19,8 prosenttia viime vuoden syyskuusta, elintarvikkeet 11,2 prosenttia ja asuminen 6,6 prosenttia.

Ekonomistien ja keskuspankkien tarkkaavaisesti seuraama pohjainflaatiovauhti oli syyskuussa 6,6 prosenttia. Elokuussa se oli 6,3 prosenttia. Pohjainflaatiosta on poistettu herkästi muuttuvien energian ja ruoan vaikutus kuluttajahintoihin.

Inflaatio johtuu maailmantalouden tarjontahäiriöistä ja suuresta kysynnästä, jota etenkin Yhdysvalloissa on lisännyt finanssipoliittinen elvytys.

Uutistoimisto Reutersin mukaan ekonomistit arvioivat ennalta, että inflaatiovauhti olisi ollut syyskuussa 8,1 prosenttia ja pohjainflaatio 6,5 prosenttia.

Osakkeet halpenivat torstaina tuntuvasti odotettua synkempien inflaatiotietojen takia.

Suurimpien yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkeiden hintakehitystä mittaava S&P 500 heikkeni 2,3 prosenttia pian pörssien avauduttua. Todennäköisesti sijoittajat pelästyivät etenkin pohjainflaation kiihtymistä.

Osakkeiden halpenemiseen on yksinkertaistettuna kolme keskeistä syytä.

Rahapolitiikan kiristäminen johtaa siihen, että osakkeiden tulevaisuuden tuottojen nykyarvo pienenee, yritysten rahoituskustannukset kasvavat ja sijoittajien turvallisina pitämistä korkosijoituksista tulee entistä houkuttelevampia.

Nopeimmillaan inflaatio on ollut tänä vuonna heinäkuussa, jolloin kuluttajahinnat kohosivat 9,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Harvinaisen ripeä inflaatiovauhti aiheuttaa lisää painetta keskuspankille. Sen hintavakaustavoitteen mukaan inflaation pitäisi olla pitkän ajan kuluessa keskimäärin kaksi prosenttia.

Inflaatiota hillitäkseen keskuspankki on kiristänyt rahapolitiikkaa tänä vuonna jo viisi kertaa. Se on turvautunut harvinaisen suuriin 0,75 prosenttiyksikön koronnostoihin jo kolme kertaa. Keskuspankin ohjauskoron vaihteluväli on nykyisin 3,00–3,25 prosenttia.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) kannusti tiistaina julkaisemassaan maailmantalouden suhdannekatsauksessaan keskuspankkeja keskittymään tiukasti ja vakaasti inflaation taltuttamiseen.

”Erittäin nopean pohjainflaation takia keskuspankilla ei ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa rahapolitiikan kiristämistä, jotta inflaatiopaineet alkaisivat kunnolla hellittää”, sanoo finanssiyhtiö Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.

Rahapolitiikan kiristäminen alkaa hidastaa inflaatiovauhtia yleensä puolen vuoden viipeellä ja saavuttaa täyden vaikutuksensa runsaan vuoden kuluessa.

Nopeasti kallistuvat kuluttajahinnat aiheuttavat ongelmia kotitalouksille, koska tietyllä määrällä rahaa saa ostettua vähemmän tavaroita ja palveluita kuin aikaisemmin.

Eniten ripeä inflaatio aiheuttaa pulmia vähävaraisille kotitalouksille, joiden tuloista suuri osa menee arkiseen kulutukseen. Inflaation kiihtyminen on haitallista myös yrityksille ja sijoittajille.

”Hintapaineet Yhdysvaloissa ovat edelleen erittäin voimakkaat talouden jäähtymisestä ja keskuspankin merkittävästä rahapolitiikkalinjan kiristämisestä huolimatta. Keskuspankilla on vielä paljon työtä tehtävänä, jotta työmarkkinat saadaan tasapainoon ja inflaatio alkaa osoittaa selvempiä taittumisen merkkejä”, sanoo finanssiryhmä OP:n analyytikko Jari Hännikäinen.

Hän arvioi, että keskuspankki nostaa ohjauskorkoa 0,75 prosenttiyksikköä marraskuussa nostoa ja 0,50 prosenttiyksikköä joulukuussa.

Keskuspankin näkökulmasta pulmana on, että rahapolitiikan voimakas kiristäminen on omiaan hidastamaan talouskasvua. Korkojen kohotessa yritysten investoinnit vähenevät ja kotitalouksien kulutus supistuu, sillä pankeista ei saa lainaa yhtä edullisin ehdoin kuin aikaisemmin.

Keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell on kaikesta huolimatta sitä mieltä, että ohjauskoron voimakkaista nostoista huolimatta taantuma on yhä vältettävissä. IMF ennusti tiistaina, että Yhdysvaltojen talous kasvaa tänä vuonna 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,0 prosenttia.