Pienydinvoimassa tapahtuu nyt nopeasti. Fortum käynnistää ison selvityksen rakentamisen edellytyksistä ja Helenkin on kiinnostunut pienvoimaloista. Viranomaisten hitaus kuitenkin herättää huolia hankkeiden aikatauluista.

Rolls-Roycen konseptikuva tulevasta pienydinvoimalasta. Yhtiö on yksi länsimaisista yrityksistä, jotka kehittävät sarjavalmisteisia ja perinteisiä voimaloita pienempiä ydinreaktoreita. Ensimmäisten SMR-voimaloiden odotetaan valmistuvan länsimaissa tämän vuosikymmenen lopulla.

Ydinvoima on noussut vauhdilla energiakeskustelun valtavirtaan muuallakin länsimaissa kuin Suomessa ja Ranskassa. Perinteisten jättivoimaloiden sijaan nyt puhutaan ennen kaikkea pienistä modulaarisista ydinvoimaloista, joista käytetään englanninkielistä lyhennettä SMR.

Virossa Fermi Energia -niminen yritys on jo pyytänyt tarjouksia pienydinvoimala­toimittajilta. Esimerkiksi myös Romaniassa, Puolassa ja Tsekissä hankkeita on vireillä.

Suomessa Fortum kertoo HS:lle käynnistävänsä tällä viikolla perinpohjaisen selvityksen ydinvoiman rakentamisen edellytyksistä. Myös ainakin Helsingin kaupungin Helen on kiinnostunut SMR-voimaloista.

Perinteiset jättireaktorit ovat olleet enemmän tai vähemmän räätälöityjä yksittäishankkeita, mikä on tehnyt niistä teknisesti haastavia ja kustannuksiltaan arvaamattomia. Esimerkiksi Olkiluoto 3:n rakentaminen kesti 17 vuotta ja kustannukset jopa kolminkertaistuivat alkuperäisestä.

Pienydinvoimaloiden on tarkoitus olla ikään kuin kaupan hyllyltä ostettavia voimaloita, joita voitaisiin valmistaa periaatteessa sarja­tuotantona. Kun voimalalle on saatu tyyppi­hyväksyntä, jokaista hanketta ei tarvitsisi enää myllyttää raskaan lupa- ja arviointiprosessin läpi.

Pienydinvoimaloistakin voidaan yhdistää iso tuotantoyksikkö, mutta yksittäisistä reaktoreista pyritään suunnittelemaan sellaisia, ettei niiden turvallisuus vaadi ulkoisia järjestelmiä. Ne toimivat tyypillisesti matalammassa lämpötilassa ja paineessa kuin perinteiset voimalat.

Esimerkiksi yhdysvaltalaisen Nuscalen 77 megawatin sähkötehoinen SMR pystyy sulkemaan ja jäähdyttämään itsensä ilman ulkoista veden- tai sähkönsyöttöä.

Se pienentää ydinvoimalan rakentamisen kustannuksia huomattavasti. Nuscalen reaktori sai jo vuonna 2020 tyyppihyväksynnän Yhdysvaltain ydinturvaviranomaisilta.

Perinteisten ydinreaktoreiden turvallisuus­järjestelmät ovat valtavan kalliita. Esimerkiksi Olkiluodon uuden voimalan moninkertaiset varo- ja suojausjärjestelmät automaatio­järjestelmineen ovat tavattoman monimutkainen kokonaisuus.

Nuscalen lisäksi esimerkiksi brittiläisellä Rolls Roycella ja yhdysvaltalais-japanilaisella GE-Hitachilla kaupallisen pienreaktorimallin suunnittelu on jo pitkällä.

Suomessa puolestaan Lut-yliopisto ja VTT kehittävät omaa pienydinvoimalaa, jota suunnitellaan ennen kaikkea kaukolämmön tuotantoon. Mahdollisia teollisia kumppaneita ei ole toistaiseksi paljastettu.

Vaikka teknologia alkaa olla valmista, moni asiaa kaipaa vielä selvittelyä. Työ- ja elinkeinoministeriön (Tem) teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo muistuttaa, että pienvoimaloissakin kyseessä on yhä ydinvoima. Täten siihen liittyy esimerkiksi kysymys uuden ja käytetyn ydinpolttoaineen käsittelystä sekä siitä, kuinka lähelle asutusta voimaloita voidaan sijoittaa.

Viron Fermi Energian projektia seurataan ministeriössä tarkasti. Virossa ei ole ollut ydinvoimaloita eikä näin ollen myöskään alan raskaan sarjan osaamista.

”Virossa esimerkiksi säteilyturvallisuus­viranomaisen tai ydinenergialain­säädännön luominen ovat vielä alkutekijöissään”, Heikinheimo sanoo.

Fortumissa käynnistetään tällä viikolla kaksivuotinen selvitystyö pienydinvoiman ja ylipäätään ydinvoiman lisärakentamisen edellytyksistä Suomessa ja Ruotsissa.

Fortumin sähköntuotantoyksikön johtajan Simon-Erik Olluksen mukaan Pohjoismaihin tarvitaan nopeasti kasvavan tuulivoiman lisäksi perusvoimaa. Jos siis uskotaan että yhteiskuntien sähköistymisen myötä sähkön tarve kaksinkertaistuu lähivuosi­kymmeninä.

Tulevaisuuden sähkömarkkinoihin liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta. Ydinvoima­investoinnin kannattavuus ei ole lainkaan itsestään selvä, jos tuulivoima ajaa sähkön hinnan usein jopa negatiiviseksi.

”Pienydinvoimaan liittyy nyt kovia kunnianhimoja, mutta on tärkeätä, että edetään hyvin huolellisesti, emmekä lähde suin päin ryntäämään johonkin suuntaan”, Ollus sanoo.

Kysynnän ja kannattavuuden lisäksi selvitettävänä on muun muassa, minkälaisella kaupallisella mallilla voimaloita rakennettaisiin.

Tehdäänkö pieniä yksiköitä hajalleen esimerkiksi kaupunkien tai teollisuuden läheisyyteen, vai suurempia yksiköitä jonnekin etäälle niin kuin tähän asti on tehty?

Onko voimaloilla tarkoitus tuottaa ensi sijassa lämpöä vai sähköä vai molempia? Tai kenties käyttää sähkö ensi sijassa vedyn tuotantoon? Nykyiset ydinvoimalat on optimoitu tuottamaan suurella teholla sähköä, ja jäähdytysveden lämpö ajetaan Suomessa mereen.

”Haluamme edetä maltilla ja huolellisesti. Mitään investointi­päätöksiä ei voida tehdä, ennen kuin meillä on huomattavasti enemmän faktaa pöydällä”, Ollus sanoo.

Fortum omistaa yksin Loviisan ydinvoimalan, mutta muuten ydinvoimaa on rakennettu Suomessa yhteis­ponnistuksena. Olkiluodon reaktorit omistavassa TVO:ssa ja Fennovoimassa on osakkaana sekä teollisuutta että kuntien energiayhtiöitä.

Samalla omistusmallilla voisi periaatteessa rakentaa myös pienydinvoimaa, vaikka yksittäiset voimalat sijaitsisivat hajallaan. Näin esimerkiksi ydinjätteeseen liittyvät vastuut ja teknologinen osaaminen voitaisiin kattaa kollektiivisesti.

Helsingin kaupungin Helenille on jo selvää, että jos pienydinvoimaa rakennetaan, sillä tuotettaisiin ennen kaikkea kaukolämpöä, sivutuotteena myös sähköä. Silloin voimalat pitäisi sijoittaa suhteellisen lähelle asutusta.

”Meidän odotuksemme on, että pienydinvoima on 2030-luvulle tultaessa varteenotettava vaihtoehto. Suurin ongelma on lainsäädäntö, joka ei tunnista tällaista kertaalleen tyyppi­hyväksyttyä modulaarista ratkaisua”, yhteiskuntasuhteiden johtaja Maiju Westergren sanoo.

Suomen nykyinen ydinenergialaki lähtee siitä, että jokaisen ydinreaktorin pitää käydä raskas periaatepäätös- ja luvitusprosessi erikseen. Rakentavalla yhtiöllä pitää myös olla kovan luokan ydinteknologia­osaamista.

”Eihän Finnairillakaan ole osaamista lentokoneen rakentamisesta. Toki ydinvoima on vähän eri asia, mutta kun kyseessä olisivat tyyppi­hyväksytyt laitokset, pidän erikoisena että jokaisella toimijalla pitäisi välttämättä olla sitä osaamista omasta takaa”, hän sanoo.

Westergren on huolissaan siitä, että viranomaisten hidas eteneminen vie hankkeiden aikataulut tarpeettoman pitkälle tulevaisuuteen.

”Jos ydinenergialain kokonaisuudistus valmistuu vasta 2028, ja voimalaprojektit käynnistyvät vasta sen jälkeen, meillä on uusia voimaloita ehkä vuonna 2038. Viro menee nyt tosi kovaa eteenpäin.”

”Pelkään, että jos Suomessa toivotaan esimerkiksi oman uuden vientituotteen kehittämistä SMR:stä, niin siitä junasta me kohta jäämme.”

Fortumin Ollus arvioi, että lainsäädäntötyö voi vauhdittua, jos energiayhtiöt pystyvät itse tarjoamaan mallin siitä, miten SMR-hankkeita toteutettaisiin ja miten esimerkiksi jäteasia ratkaistaisiin.

”Pienydinvoimalle voidaan luoda myös erillistä lainsäädäntöä nopeammassa tahdissa kuin mitä koko ydinenergia­lakia uudistetaan. Juuri siksi käynnistämme nyt selvitystyön”, Ollus sanoo.

Selvitystyössä on Olluksen mukaan mukana myös Ruotsi, koska sielläkin uusi hallitus­pohja kannattaa ydinvoiman lisärakentamista.

”Ruotsissa on myös Fermi Energian tyyppisiä start-uppeja, jotka suunnittelevat hankkeita. Suhtautuminen ydinvoimaan on Ruotsissa muuttunut selvästi myönteisemmäksi”, Ollus sanoo.

Myös Temin Heikinheimo toivoo, että energiateollisuuden puolelta kuultaisiin tarkemmin, mitä haluttaisiin rakentaa ja millä kaupallisella mallilla. Sen jälkeen mahdollisen lainsäädännönkin tekeminen olisi helpompaa.

Vaikka hankkeita viritellään nyt vauhdikkaasti joissain maissa, aivan lähivuosina pienydin­voimaloita ei rakenneta vielä missään länsimaassa.

Nuscale on kertonut, että sen ensimmäinen VOYAGR-voimala nousee tämän vuosikymmenen loppuun mennessä Idahoon Yhdysvaltoihin.

GE-Hitachin suunnitelmissa on rakentaa ensimmäinen BWRX-300-tyyppinen reaktori Kanadan Ontarioon vuoden 2028 loppuun mennessä.

Miksi toisaalta Suomeen tai muuallekaan pitäisi rakentaa lisää ydinvoimaa tai mitään muutakaan voimaa? Suomen sähkönkulutus ei ole kasvanut käytännössä lainkaan 15 viime vuoteen.

Lutin energiatekniikan professorin Juhani Hyvärisen mukaan suunnitelmat yhteiskunnan sähköistymisestä näyttävät muuttavan tämän kehityksen.

”Jos kaikki liikenne sähköistyisi, pelkästään siihen tarvittaisiin Olkiluodon kolmosyksikön verran lisää sähköntuotantoa”, hän sanoo.

Hyvärisen mukaan olennaista on myös se, että energia­järjestelmässä pitää olla monenlaista voiman­tuotantoa. Tällä hetkellä lisää rakennetaan vain tuuli- ja aurinkovoimaa, joihin liittyy järjestelmän kannalta ongelmia, kuten tuotannon suuri vaihtelu sään mukaan.

Tehovaihteluiden kattamiseen tarvitaan säätövoimaa, joka tällä hetkellä on vesivoimaa. Sitä ei Suomeen pystytä rakentamaan lisää. Hyvärisen mukaan pienydin­voimalat voisivat toimia myös tehonsäätäjinä.

”Pienydinvoimaa, jossa olisi paljon pieniä reaktoreita, voitaisiin säätää melko tarkastikin.”

Fakta Perinteisiä ydinvoimaloita on rakennettu länsimaissa vähän Suurin osa länsimaiden ydinvoimaloista on peräisin 1960–80-luvuilta. Suomen lisäksi vain muutamia uusia voimaloita on rakennettu tämän jälkeen Ranskaan ja Yhdysvaltoihin. Kaikkia hankkeita ovat vaivanneet suuret viiveet ja kustannusten nousu.

Kiinassa ja esimerkiksi Turkissa uutta perinteistäkin ydinvoimaa on sen sijaan rakennettu runsaasti.

Kiina ja Venäjä ovat kehittäneet myös omat SMR-reaktorinsa. Kiinan valtion ydinvoimayhtiön CNNC:n ensimmäisen SMR-reaktorin rakennustyöt ovat käynnissä. Kansainvälinen ydinenergiajärjestö IAEA hyväksyi reaktorin teknologiasuunnitelman vuonna 2016.

Pienydinvoiman sateenvarjon alla puhutaan toisaalta hyvin erilaisista ja eri kokoluokan voimaloista.

Nuscalen VOYGR-reaktori tuottaisi 77 megawatin teholla sähköä, mutta yhtiön ajatuksena on sijoittaa yhteen laitokseen riviin neljästä kahteentoista reaktoria. Tällöin koko voimalan sähköteho olisi 308–922 megawattia. Vertailun vuoksi Loviisan ydinvoimalan nykyisten yksiköiden teho on noin 500 megawattia.

GE-Hitachin yksittäinen SMRX300-reaktori olisi sähköteholtaan 300 megawattia, eli ei kovin pieni. Se olisi kuitenkin tehtaassa rakennettava ja monistettava, mikä erottaisi sen perinteisistä ydinlaitoksista.

Lutin ja VTT:n kehittämä SMR olisi sen sijaan aidosti pieni, sähköteholtaan 20–50 megawattia. Laitos olisi optimoitu tuottamaan kaukolämpöä.

”Niitä voisi sitten monistaa tarpeen mukaan tuottamaan kaukolämpöä esimerkiksi Lappeenrannan kokoiselle kaupungille”, Hyvärinen sanoo.

Lue lisää: Ydinjätteen uusiokäyttö ratkaisisi maailman energia­kriisin lopullisesti – nyt professori kertoo, miksi ihmis­kunta ei ole vielä keinoon tarttunut