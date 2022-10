Energiateollisuuden mukaan sähkönkäytön supistuminen on niin suurta, ettei sitä selitä sää tai suhdanne.

Saunominen sähkökiukaan lämmössä on kotitalouksissa iso energiasyöppö.

Suomalaisten kotitalouksien sähkönkäyttö väheni syyskuussa merkittävästi vuodentakaisesta, tiedottaa energia-alan etujärjestö Energiateollisuus. Sähkönkulutus oli syyskuussa samalla tasolla kuin kesäkuussa, jolloin on valoisaa ja lämmintä.

Taustalla on energian hintojen nousu. Energiateollisuuden mukaan suomalaiset aloittivat sähkön säästämisen elokuussa, jolloin kaasun saatavuus Euroopassa heikkeni Venäjän vuoksi.

”Vähenemä on niin suuri, että sitä ei voi selittää lämpötiloilla tai suhdanteilla”, sanoo Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä tiedotteessa.

”Syyn täytyy olla sähkön hintoihin ja riittävyyteen liittyvässä keskustelussa. Sähkönkäyttäjät ovat tehneet paljon vähentääkseen sähkönkäyttöä ja helpottaakseen sähkölaskujensa nousua. Toivottavasti suuntaus jatkuu”, Leskelä sanoo.

Sähkön nettotuonti Suomeen väheni syyskuussa 69 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta. Lukema on suurempi kuin Venäjän keväällä päättyneen sähköntuonnin osuus.

Tuonnin väheneminen on Energiateollisuuden mukaan ollut mahdollista siksi, että kotimainen sähkön kysyntä on laskenut ja kotimaista tuotantoa on saatu lisää.

Teollisuuden sähkönkäyttö on laskenut 4,3 prosenttia vuoden 2021 syyskuuhun verrattuna. Teollisuus käyttää noin puolet maamme sähköstä. Sähkönkulutuksen kokonaisvähenemä edelliseen syyskuuhun verrattuna on 9,2 prosenttia.