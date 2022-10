Kuluttajan on syytä olla tarkkana vertaillessaan sähköyhtiöiden sopimus­tarjouksia. Energiaviraston verkkopalvelun kärjessä tarjottiin halvimpana tarjousta, jonka vuosi­kustannukset olivat todellisuudessa pörssisähkö­sopimusten kalleimmasta päästä.

Kuluttajan mahdollisuudet hakea säästöjä kilpailuttamalla oma sähkösopimuksensa ovat yhä rajallisemmat. Sähkömarkkinoiden epävarmuuden takia useimmat sähkönmyyjät ovat lakanneet tarjoamasta uusia määräaikaisia sopimuksia.

Energiaviraston mukaan sähkösopimuksen uusivalle kuluttajalle on nyt tarjolla enimmäkseen pörssisähkötarjouksia.

Pörssisähkö­sopimuksissa sähköenergian hinta määräytyy tunneittain sähköpörssi Nordpoolissa. Tähän niin sanottuun spot-hintaan kuluttaja ei voi vaikuttaa.

Spot-hinnan päälle sähkönkulutuksesta maksetaan vielä energiayhtiöiden hintaan lisäämä marginaali, joka vaihtelee yhtiöittäin. Tämän lisäksi ­sopimuksiin kuuluu yleensä kiinteä 2–4 euron kuukausimaksu. Pörssisähkösopimuksen hinta koostuu pääosin spot-hinnasta, mutta tarkan euron vartija voi niistää laskusta vertailemalla yhtiöiden kuukausimaksuja ja marginaaleja.

Energiaviraston hintavertailun mukaan marginaali on tyypillisesti 0,3 sentistä 0,5 senttiin kilowattitunnilta. Osalla yhtiöistä marginaali on kuitenkin suurempi. Kalleimmassa sopimustarjouksessa se on jopa 2,9 senttiä kilowattitunnilta. Kallein marginaali on siis peräti lähes kymmenkertainen verrattuna halvimpaan.

Pienellä sähkönkulutuksella marginaali ei näy juurikaan sähkölaskun loppusummassa. Pienikulutuksisen kotitalouden kannattaakin todennäköisesti valita pörssisähkösopimus, jossa kuukausimaksu on mahdollisimman pieni.

Jos asuu sähkölämmitteisessä omakotitalossa, tilanne on toinen. Tällöin marginaali voi tuoda vuositasolla yllättävän suuren lisän sähkölaskuun.

Esimerkiksi 20 000 kilowattitunnin kulutuksella 0,3 sentin marginaali verrattuna 0,8 sentin marginaaliin tarkoittaa noin sadan euron säästöä vuodessa. Ero hintavertailun kalleimman sopimuksen poikkeuksellisen suureen 2,9 sentin marginaaliin onkin jo yli 500 euroa vuodessa.

Energiaviraston johtaja Antti Paananen kehottaa kuluttajia tarkkaavaisuuteen sähkösopimustaan uusiessa.

”Puhelimessa saatetaan tarjota asiakkaalle esimerkiksi tarjousta, jossa ei ole lainkaan kuukausimaksua. Sitten sanotaan että marginaali on vaikkapa viisi senttiä kilowattitunnilta. Kuluttajan voi olla vaikea hahmottaa, että parin euron säästö kuukausimaksussa saattaa olla paljon vähemmän kuin mitä korkeasta marginaalista tulee lisälaskua.”

Suomessa sähköä myyvien yritysten on kerrottava kuluttajille yleisesti tarjoamiensa sähkösopimustensa hinnat Energiaviraston sähkönhintapalvelussa.

Yhtiöiden on kerrottava palveluun sopimuksista hintatiedot, joilla kuluttaja pystyy mahdollisimman tarkasti arvioimaan sopimuksen vuosikustannukset. Palveluun on toisinaan päässyt läpi sopimuksia, joiden hinta perustuu lyhytaikaiseen tarjoushintaan. Pari kuukautta sopimuksen tekemisen jälkeen kuluttaja onkin löytänyt edestään sähkölaskun, jonka hinta on pompannut kerralla huimasti.

Viimeksi torstaina Energiaviraston verkkopalvelun kärjessä tarjottiin halvimpana tarjousta, jonka vuosikustannukset olivat todellisuudessa pörssisähkösopimusten kalleimmasta päästä. Sopimuksessa hinta oli edullinen vain marraskuun loppuun asti. Tämän jälkeen sekä yhtiön perimä kuukausimaksu että marginaali nousivat moninkertaisiksi.

Tarjouksessa jäi kuluttajan vastuulle, huomaako hän sähköyhtiön sivulla olevassa sopimustekstistä maininnan, jossa kerrottiin edullisen hinnan koskevan vain lyhyttä aikaa.

Kyseisen tarjouksen palveluun laittanut yhtiö on tamperelainen Vihreä älyenergia oy.

HS tavoitti yhtiön toimitusjohtajan Kalle Nevalan kommentoimaan sopimusta. Nevala sanoi ensin, että tarjoushintainen sopimus on pantu palveluun tarkoituksella ja että muutkin yhtiöt tekevät samoin. Hän sanoi, että varsinaisessa sopimustekstissä tarjousajan jälkeinen hinta on ilmoitettu selvästi.

Hieman myöhemmin hän palasi asiaan ja sanoi sopimuksen laittamisen hintavertailuun olleen virhe.

”Se tarjoushinta on virheellisesti ollut siellä. Muutettiin se välittömästi. Nyt palvelussa on normaali hinta.”

HS:n yhteydenoton jälkeen yhtiön tarjous oli korjattu vastaamaan palvelun sääntöjä.

Energiaviraston Paananen ei sano suoraan, yrittävätkö sähköyhtiöt joskus keplotella tarjouksensa viraston hintavertailussa halvimmaksi.

”Mutta kyllä yhtiöt tietävät, millä logiikalla palvelu toimii. Myyjän pitäisi ilmoittaa palveluun se normaalisti tarjoamansa sähkönhinta. Toisinaan näitä ’sisäänheittohintoja’ on päässyt mukaan. Silloin niihin on puututtu jälkikäteen”.

