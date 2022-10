Suomalaisyhtiö haluaa lisätä akkujärjestelmien tuotantoa ja kasvattaa liikevaihtonsa miljardiin euroon lähivuosina.

Autoteollisuuden sopimusvalmistaja Valmet Automotive suunnittelee listautumista pörssiin. Yhtiö kertoi perjantaina, että se aikoo laskea liikkeelle uusia osakkeita ja tavoittelee noin 140 miljoonan euron uutta rahoitusta.

Listautumisannilla kerättävät varat aiotaan käyttää uusiin investointeihin. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli noin 570 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,2 prosenttia. Tavoitteena on kasvattaa liikevaihto noin miljardiin euroon vuosiin 2025–2026 mennessä.

Valmet Automotive on maailman suurimpia autoteollisuuden sopimusvalmistajia, jonka tehtaalla Uudessakaupungissa on valmistettu pitkään useiden automerkkien autoja.

Viime vuosina yhtiö on keskittynyt etenkin sähköisten liikenteen ratkaisuihin, kuten sähköautojen tuotannossa tarvittavien akkumoduulien ja akkupakettien kehitykseen ja tuotantoon. Valmet Automotive kertoi lokakuun alussa toimittaneensa asiakkailleen jo miljoona sähköajoneuvojen akkupakettia alle kolmessa vuodessa.

Lisäksi yhtiö kehittää ja valmistaa kinemaattisia ratkaisuja, kuten ajoneuvojen aerodynamiikkaa parantavia ilmanohjaimia sekä avoautojen kattojärjestelmiä.

Uudessakaupungissa valmistuu korkeajänniteakkumoduuleja ja -akkupaketteja autoteollisuuden tarpeisiin.

Valmet Automotive valmistelee listautumista aikana, jolloin Helsingin pörssiin on tarjolla niukasti uusia tulijoita. Yhtiössä uskotaan, että aika listautumiselle on sopiva finanssimarkkinoiden vaikeasta tilanteesta huolimatta.

”Kuten hyvin tiedetään, koko autoteollisuus on nyt vahvassa muutostilassa. Valmet Automotivella on tärkeä rooli tässä muutoksessa, sillä tuotevalikoimamme on sopiva palvelemaan autoilun sähköistymistä. Katsoimme, että nyt on sopiva aika tarttua tilaisuuteen”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Olaf Bongwald.

Autoteollisuuden suuri käännös kohti sähköistymistä on tapahtunut niin nopeasti, että monilla pitkäaikaisilla valmistajilla on hankaluuksia muuttaa liiketoimintansa perustekijöitä riittävällä vauhdilla. Valmet Automotiven vahvuus on Bongwaldin mukaan tuotevalikoima, jolle on kysyntää myös tilanteessa, jossa polttomoottoriautojen valmistus vähenee.

Sopimusvalmistus on jatkossakin tärkeä osa liiketoimintaa, mutta nopeaa kasvua haetaan etenkin akkuliiketoiminnasta.

”Tavoitteena on kasvattaa akkuliiketoiminnan osuus 40 prosenttiin yhtiön liikevaihdosta lähivuosina”, Bongwald sanoo.

Mikäli listautuminen toteutuu, tulee Valmet Automotivesta tämän vuoden ensimmäinen uusi yhtiö pörssin päälistalle.

Ankkurisijoittajiksi on lähdössä kaksi Suomen suurimpiin kuuluvaa institutionaalista sijoittajaa, eläkeyhtiö Varma 40 miljoonan euron ja toinen eläkeyhtiö Ilmarinen 30 miljoonan euron potilla.

Olaf Bongwald on toiminut Valmet Automotive -konsernin toimitusjohtajana vuodesta 2018.

Vaikka yleinen markkinaympäristö ei ole tällä hetkellä paras mahdollinen, on Valmet Automotivella suunniteltu ja valmisteltu yhtiötä listautumiskuntoon jo vuosien ajan, sanoo hallituksen puheenjohtaja Jarkko Sairanen.

”Hallituksella ja sitä kautta omistajilla on jo pitkään ollut visio, että jonain päivänä tullaan listautumaan, ja sillä logiikalla yhtiötä on kehitetty. Varsinkin tämän kokoisessa ja yli 50 vuotta vanhassa yrityksessä on haluttu rakentaa riittävä pohja listautumiselle, jonka varsinainen syy on autoilun sähköistyminen.”

Yhtiöllä on akkujärjestelmiä ja -moduuleita valmistavat tehtaat Salossa ja Uudessakaupungissa. Lisäksi Saksaan on valmistumassa kolmas akkujärjestelmiä tuottava tehdas.

Sairasen mukaan hyvä tilauskanta ja vahva asema Euroopassa mahdollistavat kasvun hakemisen, mikä edellyttää investointien tekemistä.

”Meillä on hyvä tilaisuus ajaa vauhdilla eteenpäin liiketoiminnan kasvattamista. Nyt kerätään rahaa investointien toteuttamiseen, eikä maailmantalouden yleinen epävarmuus muuta sitä, että ajankohta on meille oikea”, hän sanoo.

Autoalalla monet viimeisen vuoden aikana tapahtuneet listautumiset ovat kytkeytyneet liikenteen sähköistymiseen. Urheiluautovalmistaja Porsche listautui syyskuun lopussa Saksan pörssiin, minkä mahdollisti vahvan kassavirran ohella yhtiön selkeä näkemys sähköisten ajoneuvojen strategiasta.

Suomessa taas latausratkaisuja kehittävä ja valmistava Kempower on menestynyt hyvin markkinoiden heilahtelusta huolimatta.

Valmet Automotive puolestaan pystyy palvelemaan monipuolisesti autovalmistajien tarpeita ja laittamaan lisää panoksia akkuteknologiaan ja muihin sähköautoissa tarvittaviin ratkaisuihin.

Toki yhtiöllä on myös paljon töitä edessään kasvavan liiketoiminnan kanssa. Tulosohjeistuksessa vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan asettuvan 580-620 miljoonaan euroon. Sen sijaan vuonna 2023 liikevaihdon odotetaan laskevan, kun yksi merkittävistä valmistussopimuksista päättyy.

Yhtiö on kuitenkin solminut jo uusia sopimuksia: esimerkiksi jatkossa kaikki Mercedes-AMG GT -urheiluautot valmistetaan Uudessakaupungissa. Lisäksi yhtiöllä on Volvon kaltaisia tärkeitä asiakkaita, joille akkujärjestelmien tehokas ja kasvava tuotanto on ratkaisevan tärkeää.