Britannian keskuspankki lopetti valtionlainojen osto-ohjelmansa perjantaina. Samaan aikaan pääministeri Liz Trussin asema maan johdossa horjuu.

Britannian valtionlainojen markkinakorot avautuivat maanantaina selvään laskuun myrskyisäksi odotetun viikon aluksi.

Maan kymmenvuotisen valtionlainan markkinakorko oli laskenut 21 korkopistettä 4,11 sen jälkeen, kun velkakirjamarkkinat avautuivat. Vastaavasti 30-vuotisen lainan korko oli laskenut 25 korkopistettä 4,53 prosenttiin.

Englannin punta on puolestaan kallistui aamulla Aasian kaupankäynnissä. Valuutta on aamulla käynyt enimmillään 1,1273 dollarissa, joka on 0,9 prosenttia vahvempi kuin perjantain päätöskurssi.

Valtionlainamarkkinoita ovat rauhoittaneet ja puntaa tukeneet sijoittajien odotukset, että Britannian hallitus peruu lisää velanotolla rahoitettavia veronalennuksia.

Britannian uusi valtiovarainministeri Jeremy Hunt sanoi uutistoimisto Bloombergin mukaan Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa sunnuntaina, ettei mikään ole pois pöydästä, kun uudelleen arvioidaan hallituksen suunniteltuja toimia.

Huntin on määrä julkaista myöhemmin maanantaina lisätietoja hallituksen finanssipolitiikasta. Hallituksen finanssipoliittisten toimien keskipitkän aikavälin suunnitelma julkistetaan lokakuun lopussa.

Lontoon pörssi avautui loivaan nousuun. Pörssin FTSE 100 -indeksi oli kaupankäynnin avauduttua 0,3 prosentin nousussa. Korkojen lasku on tukenut pankkien ja vähittäiskaupan osakkeita. Talouden yleinen epävarmuus vaikuttaa eniten näihin aloihin.

Punta on viime aikoina liikkunut voimakkaasti Britannian valtiovarainministeriön verosuunnitelmien mukaan. Torstaina valuutta vahvistui jopa 2,5 prosenttia suhteessa dollariin ja heikkeni perjantaina 1,4 prosenttia sen jälkeen, kun Hunt nimitettiin valtiovarainministeriksi.

Viikosta voi tulla ankara Britannian valuutta- ja korkomarkkinoille, koska Britannian keskuspankki BOE lopetti markkinoita tukevan valtionlainojen osto-ohjelmansa perjantaina.

BOE tiedotti maanantaina, että se pitää käynnissä tiettyjä pankkien likviditeettiä helpottavia ohjelmia osto-ohjelman lopetuksesta huolimatta.

Samaan aikaan Britannian pääministeri Liz Trussin asema maan johdossa horjuu. Brittilehti Financial Timesin mukaan osa hallituspuolue konservatiivien kansanedustajista ja liike-elämän edustajista vaativat viikonloppuna yhä äänekkäämmin pääministerin vaihtoa.

Truss aloitti pääministerinä 6. syyskuuta. Reilun Sen jälkeen hän on ehtinyt suututtaa äänestäjät, säikäyttää sijoittajat ja romahduttaa markkinoiden luottamuksen sekä puolueensa kannatuksen.