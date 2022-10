Mercedeksen uuden sähkömallin myynnin on määrä alkaa myöhemmin tänä vuonna. Mallin on tarkoitus kilpailla etenkin Teslan Y-mallin kanssa.

Saksalainen Mercedes-Benz Group laajentaa sähköautotarjontaansa uudella täyssähköisellä katumaasturilla.

Autonvalmistaja julkisti EQE SUV -nimisen ajoneuvon sunnuntaina ennen maanantaina alkanutta Pariisin kansainvälistä autonäyttelyä.

Julkistettu ajoneuvo kilpailee etenkin amerikkalaisen Teslan Y-mallin kanssa automyymälöissä.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Mercedeksen uuden tuotteen toimintamatka ylittää Teslan Y-mallin ja se on samassa hintaluokassa kuin Teslan kilpaileva malli.

Mercedeksen uuden mallin myynnin on määrä alkaa myöhemmin tänä vuonna. EQE SUV on Mercedeksen sähköautoihin keskittyneen brändin neljäs malli.

Ajoneuvot aiotaan valmistaa Mercedeksen Alabaman-tehtaalla.

Mercedeksen tarkoituksena on siirtyä valmistamaan pelkästään sähköautoja vuosikymmenen loppuun mennessä markkinoilla, joilla se on mahdollista.

Mercedes aikoo tuoda kaikkiin polttomoottorimalliensa rinnalle sähköautomallit vuoden loppuun mennessä.

Mercedeksen toimitusjohtaja Ola Kalleniuksen mukaan uuden mallin julkistus on tuorein merkki yhtiön strategiasta.

Pariisin kansainvälisen autonäyttelyssä on tänä vuonna e1sillä erityisesti kiinalaisten sähköautovalmistajien ajoneuvoja.

Euroopan kilpailuille markkinoille yrittää pyrkiä muun muassa Kiinan isoin sähköautovalmistaja BYD. Pariisissa automallejaan esittelevät myös Nio, Great Wall Motor ja Seres Group.

Mercedes on liikevaihdoltaan huomattavasti Teslaa suurempi yhtiö. Saksalaisen autojätin viime vuoden liikevaihto oli tietopalvelu Refinitivin mukaan noin 133,9 miljardia euroa. Teslan liikevaihto puolestaan oli 53,8 miljardia dollaria. Euro ja dollari ovat lähes samanarvoisia.

Teslan markkina-arvo on kuitenkin selvästi Mercedestä suurempi. Yhtiön markkina-arvo on noin 642,3 miljardia dollaria. Mercedeksen markkina-arvo on noin 57,5 miljardia.