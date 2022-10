Suomen suurimman asuntorahoittajan OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio on huolissaan korkojen noususta.

Toisin kuin voisi ajatella, suomalaisten asuntovelallisten korkokulut eivät häntä valvota öisin, eikä liioin yritysten velkatilanne.

Sen sijaan synkkiä pilviä horisonttiin kerää Suomen velkataakka.

”Olen huolestunut siitä, että Suomen valtio velkaantuu niin kovaa vauhtia. Tähän pitää reagoida nyt, koska kymmenen vuoden päästä se voi olla jo myöhäistä”, Ritakallio sanoo.

Erityisen vakavaa ei ole velkataso itsessään vaan velan hinta. Suomen kymmenvuotisen valtionvelan markkinakorko ylitti viime viikolla jo kolmen prosentin rajan. Vaikka velkaa ei maksaisi koskaan takaisin, korkomenot on hoidettava.

”Velan kustannukset ovat kovassa nousussa, mihin emme ole tottuneet kymmeneen vuoteen.”

Suomen velkataso bruttokansantuotteeseen nähden on keskiarvoa alempana verrattuna niin OECD-maihin, Euroopan unioniin kuin euroalueen maihin. Tähän vertailuun tarraudutaan Ritakallion mielestä liikaa.

”Ydinongelmamme on se, että korkomenot tulevat kasvamaan nopeasti, koska olemme rakentaneet tulevatkin vuodet niin, että otamme paljon velkaa.”

Ongelma on nuorelle sukupolvelle täysin uusi.

Valtionvelan korkokulut lähtivät laskuun huipputasoiltaan 1990-luvun lopulla. Lasku on jatkunut viime vuosina, vaikka velan määrä on koko ajan kasvanut. Viime vuosina korkokulut ovat olleet vuoden 1990 tasolla, vaikka velanotto on ollut ennätyksellistä.

” ”Nämä 7–8 miljardin euron alijäämät ovat niin isoja lukuja, ettei niitä voi korjata neljän vuoden kaudella.”

Korkoja ovat painaneet alas Euroopan keskuspankin (EKP) elvytystoimet. Nyt EKP yrittää hillitä inflaatiota kiristämällä rahapolitiikkaa eli nostamalla korkoja. Markkinakorot ovat nousseet odotuksia nopeammin tänä vuonna.

HS Visio laski tällä viikolla Suomen valtionvelan korkomenojen kasvuvauhtia. Vuoden 2023 budjetissa korkomenoihin on varattu 1,5 miljardia euroa eli lähes kolminkertaisesti tämän vuoden korkomenoihin verrattuna. Korko-oletuksena oli 1,8 prosenttia kymmenen vuoden lainoille. Yhden prosenttiyksikön nousu koroissa lisää valtion menoja noin 600 miljoonalla eurolla.

Kolmen prosentin korkotasolla budjettiin kirjatut 1,5 miljardin korkomenot ovat kasvaneet jo noin 2,2 miljardin euron menoiksi. Ritakallion mukaan korkojen nousu voi nostaa korkomenot jopa kolmeen miljardiin euroon vuosittain.

”Jos korot nousevat, jossain pitäisi tehdä toimenpiteitä, joilla valtiontaloutta saadaan tasapainotettua”, Ritakallio sanoo.

Suunnan pitäisi Ritakallion mielestä olla se, että valtion tulot ovat yhtä isot kuin menot.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen julkisen talouden suunnitelman mukaan valtion talouden alijäämä on vuosittain noin 7,2 miljardia euroa vuosina 2023–2026.

”Nämä 7–8 miljardin euron alijäämät ovat niin isoja lukuja, ettei niitä voi korjata neljän vuoden kaudella. Pitäisi pyrkiä pitkäjänteiseen ajatteluun ja löytää parlamentaarinen yhteisymmärrys siitä, että tämä on ihan oikeasti ongelma.”

Koronapandemian aikana länsimaat elvyttivät taloutta kuin viimeistä päivää. Myös Suomi otti paljon uutta velkaa. Pandemia oli niin iso sokki, että elvyttäminen oli Ritakallion mukaan viisasta, mutta nyt velanotto on ”jäänyt päälle”.

”Puhutaan nyt vaikka energian hintojen noususta. Ensimmäisenä on mietitty, miten sitä kompensoitaisiin. Jos sitä kompensoidaan, sehän vain kiihdyttää inflaatiota.”

Inflaation kiihtyminen johtaisi samalla myös siihen, että keskuspankit olisivat pakotettuja kiristämään rahapolitiikkaa eli nostamaan korkoja edelleen. Se kurittaa kaikkia velallisia ja hidastaa talouskasvua.

Uusien tukien sijaan suomalaiset voisivat Ritakallion mielestä laittaa villasukkia jalkaan ja hyväksyä sen, että saunaa ei lämmitetä yhtä usein kuin ennen.

”Minusta on tärkeää keskustella siitä, miten säästetään sähköä. Kun käytämme vähemmän, saamme sen samalla rahalla. Eikä se olisi ollenkaan huono asia vihreän siirtymän kannalta.”

Kriisejä on riittänyt. Muutamassa vuodessa pandemiasta on siirrytty sota-aikaan ja energiakriisiin. Emme voi tietää, mikä uusi kriisi on nurkan takana. Siksi Ritakallion mielestä velkaantumista pitäisi hidastaa nyt, kun tilanne ei vielä ole liian hälyttävä.

”Mitä hankalammaksi velkatilanne menee, sitä todennäköisemmin valtio joutuu pakkoraossa joko leikkaamaan palveluista tai edelleen nostamaan erilaisia maksuja. Siinä kärsivät aktiiviväestössä olevat.”

Timo Ritakallio sanoo, että energiatukien sijaan pitäisi keskittyä säästämään sähköä. Tähän vaaditaan myös kompromisseja elintavoissa.

Kaiken lisäksi tämä ”aktiiviväestö” vähenee. Ritakallio onkin huolissaan myös Suomen kestävyysvajeesta, joka vaikeuttaa valtionvelan hoitoa. Suomi ikääntyy eikä syntyvyys kasva. Veronmaksajia tulee olemaan vähemmän ja tukia nostavia enemmän.

Tarvitaan siis lisää nuorta työkykyistä väkeä – ja nopeasti.

”Kymmenen vuotta on puhuttu siitä, että tarvitaan toimenpiteitä työ- ja osaamisperäisen maahanmuuton saamiseksi. Tässä pitäisi päästä tosi nopeasti liikkeelle, olemme jo menettäneet paljon aikaa.”

Samalla hän kehottaa ryhtymään toimiin, joilla ihmisiä kannustettaisiin tekemään töitä.

”Tehdään asioita, jotta ihmisen ei koskaan tarvitse miettiä, ollako jonkun yhteiskunnan tuen tai sosiaalituen varassa vai menisikö töihin.”

Ajattelu muistuttaa esimerkiksi entisen pääministerin Juha Sipilän (kesk) hallituksen aktiivimallia. Ritakallio ei suoraan sano kannattavansa kyseistä mallia, jolta meni maine hyvin nopeasti. Hän sanoo toivovansa politiikkaa, joka kannustaa ihmisiä aktiivisuuteen.

Ritakallion mukaan hänen viestinsä heijastelee Suomen suuryritysten sanomaa.

”Yksi asia, mistä suuret yritykset ovat eniten huolissaan, on julkisen talouden tila. Sen heikentyminen osuu täällä tapahtuvaan elinkeinotoimintaan kustannusten nousuna sekä korkeampina veroina, maksuina ja muina kuluina.”

Verojen ja kulujen kasvu vähentää investointihaluja, sanoo Ritakallio. Se taas tarkoittaisi työpaikkojen kaikkoamista.

” ”Millaista velkamäärää yhteiskunta kykenee hoitamaan 2030-luvulla?”

Huoli Suomen velkaantumisesta heräsi Ritakallion mielessä vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.

”Sen jälkeen talouskasvu on ollut hitaampaa ja velkaantuminen on hiipinyt ylöspäin.”

Tähän saakka velkaantumisesta huolissaan olevat eivät ole juuri saaneet ääntään kuuluviin, koska korkomenot ovat vain kutistuneet. Nyt velkaantuminen on uudessa asennossa.

Keväällä järjestettävät eduskuntavaalit ovat jo kaikkien päättäjien mielessä. Ritakallio on iloinen siitä, että velkaantuminen on noussut julkiseen keskusteluun viime päivinä.

”Näemme sitten, miten tämä on vaalikeväänä keskusteluissa ja millaisia linjauksia tehdään seuraavia neljää vuotta ajatellen.”

Ritakallio ei ota kantaa siihen, millä puolueella vaikuttaa olevan paras ote velkaantumiseen. Paras hallituspohja olisi sellainen, joka ”pystyy tekemään pitkäjänteisesti Suomen julkista taloutta tasapainottavaa toimintaa”.

Hän korostaa, että Suomen suuryritykset eivät pidä veronkorotuksista, mutta ei ehdota leikkauskohteitakaan. Veronkorotukset ja menoleikkaukset ovat kaksi valtiontalouden tasapainottamisen peruspilaria.

”Arvovalintojen tekeminen on poliitikkojen tehtävä. Päättäjien pitäisi sitoutua talouden määrittelemiin raameihin. Millaista velkamäärää yhteiskunta kykenee hoitamaan 2030-luvulla? Miten korkomenoista aiheutuva lisäkustannus hoidetaan ilman, että sitä varten otetaan lisää velkaa?”

Menoleikkauksista keskustelun sijaan Ritakallio peräänkuuluttaa uutta asennetta talouskuria kohtaan.

”Usein puhutaan vain siitä, mistä leikataan. Oikeasti pitäisi puhuta siitä, miten uudistettaisiin rakenteita.”

Vertailukohdaksi Ritakallio ottaa OP:n omat vuosina 2018–2019 käydyt yt-neuvottelut, joita muutosneuvotteluiksi nykyisin kutsutaan.

”Ideamme ei ollut leikata väestä jotain prosenttia pois, vaan lähdimme miettimään, miten muuttaa toiminnan rakenteita. Vähensimme hierarkiaa organisaatiossa, haimme itseohjautuvuutta ja niin edespäin. Samoja asioita voisi ihan hyvin tehdä valtionhallinnossa.”

” ”Monella suomalaisella on hyvät edellytykset selviytyä tästä taloudellisesti.”

Talous sukeltaa nyt kohti taantumaa. Finanssisektori Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa vaikuttaa Ritakallion mukaan olevan silti poikkeuksellisen hyvässä kunnossa. Hän pääsi aistimaan maailman isoimpien pankkien tunnelmia osallistuessaan viime viikolla Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kokoukseen Washington DC:ssä.

”Isoimmissa pankeissa nähdään, että kotitaloudet ja yritykset ovat aika resilienttejä, hyviä kestämään tätä tilannetta.”

Esimerkiksi suurin osa suomalaisista asuntolainan lyhentäjistä hallitsee Ritakallion mukaan taloutensa, jos viitekorko nousee noin kolmeen prosenttiin. Valtaosa OP:n asuntolaina-asiakkaista maksaa kiinteää kuukausierää, eli heidän kuukausimenonsa eivät muutu lainkaan.

Suomalaisten kotitalouksien euromääräiset talletukset ovat Ritakallion mukaan kasvaneet kolmen viime vuoden aikana nopeammin kuin luotot. Pandemian aikana rahaa on jäänyt säästöön, mikä antaa puskuria vaikeisiin aikoihin. Elvytyksestä on siis ollut hyötyä.

”Korona myös muutti käyttäytymistä eikä sen aikana kulutettu samalla tavalla. Nyt luottokorttidatasta näkyy, että rahaa on taas alettu käyttää normaalisti matkustamiseen, ravintoloihin ja konsertteihin. On palattu normaaliin elämään.”

Puheet kurjistuvat, odotukset heikkenevät ja hinnat nousevat. Niiden, joilla on rahaa, täytyy edelleen jatkaa kuluttamista, Ritakallio kehottaa.

”Monella suomalaisella on hyvät edellytykset selviytyä tästä taloudellisesti. Jos liikaa synkistellään, nekin joiden ei ole pakko, alkavat käyttäytyä toisella tavalla ja säästävät. Se hidastaa talouden elpymistä.”