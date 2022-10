Goldman Sachsin odotetaan tiistaina ilmoittavan isoista muutoksista organisaatiossaan. Pankin odotetaan yhdistävän investointipankkinsa ja kaupankäyntiyksikkönsä.

Goldman Sachsin toimipiste New Yorkin osakepörssissä.

Amerikkalaispankki Goldman Sachs Groupin odotetaan tiistaina ilmoittavan isosta organisaatiomuutoksesta.

Pankin odotetaan tiedottavan, että se yhdistää investointipankkinsa ja kaupankäyntiä markkinoilla harjoittavan yksikkönsä. Lisäksi Goldman Sachsin kuluttajille suunnattu Marcus-niminen digipankki ja varainhoitoyksikkö yhdistetään pankin omaisuudenhoitoyksikköön.

Näin kertovat uutistoimisto Reutersille sen nimettömät lähteet. Myös sanomalehti The Wall Street Journal kertoi organisaatiomuutoksista lähteidensä perusteella sunnuntaina.

Goldman Sachs on vuodesta 2020 organisoinut toimintansa neljään yksikköön. Ne ovat: investointipankki, markkinat, vähittäispankki ja varainhoito sekä omaisuudenhoito.

Goldman Sachsin odotetaan ilmoittavan organisaatiomuutoksista kolmannen neljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä myöhemmin tiistaina.

Pankin tuloksen odotetaan laskeneen selvästi, koska markkinalasku ja yrityskauppojen hiljeneminen ovat vähentäneet pankin palkkiotuottoja.

Sijoittajat odottavat muutoksia etenkin tappiota tekevään Marcus-digipankkiin. Pankki on osa vuonna 2018 aloittaneen toimitusjohtaja David Solomonin strategiaa, jonka tarkoituksena on kasvattaa Goldman Sachsin jalansijaan vähittäispankkitoiminnassa.

Goldman Sachs on Solomonin johdolla investoinut merkittävästi Marcukseen. Silti se on kärsinyt teknistä haasteista ja markkinaosuus on jäänyt varsin pieniksi.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan digipankki on tehnyt yhteensä yli neljän miljardin dollarin tappiot olemassa olonsa aikana ja tappioiden odotetaan kasvavan tänä vuonna.

Goldman Sachs on kertonut, että digipankin liikevaihto oli vuonna 2021 lähes 1,5 miljardia dollaria ja liikevaihdon odotetaan kasvavan yli neljään miljardiin vuoden 2024 loppuun mennessä.

Reutersin haastattelemat asiantuntijat arvioivat, että Goldman Sachsin tarkoituksena on organisaatiomuutokselle keskittyä uudelleen ydinliiketoimintaansa. Silti osalle asiantuntijoista muutoksen logiikka jää epäselväksi.