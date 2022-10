Kiinan kommunistinen puolue aloitti sunnuntaina viiden vuoden välein pidettävän puoluekokouksensa. Puoluekokous kestää viikon.

Kiinan piti julkaista tiistaiaamuna vuoden kolmannen neljännen bruttokansantuotteen (bkt) kehitystä kuvaavia lukuja. Lukuja ei kuitenkaan julkaistu, ja nyt ihmetystä herättää viivästyksen syy.

Kiina on Yhdysvaltain jälkeen maailman toiseksi suurin talous. Sen talous kasvoi huhti–kesäkuussa ainoastaan 0,4 prosenttia edellisvuodesta. Heinä–syyskuun talouskasvua kuvaavia lukuja on odotettu, sillä ne kertovat osaltaan, mihin suuntaan maailmantalous on kehittymässä.

Bkt-lukujen panttaaminen on todella poikkeuksellista. Erikoista on myös se, ettei viivästykselle ole kerrottu kattavaa syytä. Tiedossa ei ole edes se, milloin bkt-lukuja on tarkoitus julkaista.

Myös ajoitus herättää Ihmetystä.

Esimerkiksi uutistoimisto Reutersin ekonomistikyselyn mukaan Kiinan bkt kasvoi kolmannella neljänneksellä 3,4 prosenttia edellisvuodesta.

Onko mahdollista, ettei Kiinan johto halua kertoa talouskasvun hidastumisesta kesken puoluekokouksen?

”Talouslukujen julkaisun viivästyminen ei johdu huonosta taloudellisesta elpymisestä vaan käynnissä olevasta puoluekokouksesta. Viranomaiset haluavat median ja yleisön keskittyvän puoluekokouksen viesteihin”, sanoo uutistoimisto Reutersin haastattelema JLL Hongkongin pääekonomisti Bruce Pang.

Kiina on lykännyt bkt:n lisäksi useidenkin muidenkin talouslukujen kertomista. Esimerkiksi asuntojen hintakehitystä syyskuussa kuvaavien lukujen julkaisua on siirretty.

Kiinan kommunistinen puolue piti edellisen puoluekokouksen vuonna 2017. Tuolloin kolmannen neljänneksen talouskasvusta kerrottiin suunnitelmien mukaan.