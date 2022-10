Naisten todennäköisyydet saada ylennyksiä johtotehtäviin ovat edelleen miehiä kehnommat, ilmenee Yhdysvalloissa tehdystä raportista.

Lean in -järjestön perustajajäsen Rachel Thomas uskoo, että naisjohtajien lähdön taustalla on yritysten epäonnistuminen työkulttuurin ja joustavuuden tarjoamisessa.

Naisjohtajat jättävät tehtäviään ennätystahtia Yhdysvalloissa. Yhtä päällikkötasolle ylennyksen saavaa naista kohden kaksi naisjohtajaa päättää jättää työnsä.

Tieto ilmenee konsulttiyhtiö McKinseyn ja Facebookin entisen johtajan Sheryl Sandbergin perustaman Lean in -järjestön selvityksestä, jota on tehty vuodesta 2015. Viimeisimmässä raportissa ero nais- ja miesjohtajien irtisanoutumis­tahdissa on kasvanut merkittävästi.

”Naiset ovat aivan yhtä kunnianhimoisia kuin miehet, mutta he jättävät yhtiöitä aiempaa enemmän ja johtotehtävissä olevia miehiä useammin”, sanoo Lean in -järjestön perustajajäsen ja toimitusjohtaja Rachel Thomas uutistoimisto Bloombergille.

”Uskomme, että tämä voi merkitä katastrofia yrityksissä”, Thomas sanoo.

Selvitystä varten kerättiin tietoja 333 yrityksestä, joissa työskentelee yli 12 miljoonaa ihmistä. Kyselyyn osallistui yli 40 000 työntekijää.

Kävi ilmi, että myös naisten todennäköisyydet saada ylennyksiä johtotehtäviin ovat edelleen miehiä kehnommat. Työntekijätasolta esimiesrooliin ylennetyistä ihmisistä jokaista sataa miestä kohden ylennyksen saa 87 naista. Etnisiin vähemmistöihin kuuluvien naisten kohdalla luku on vielä pienempi.

Selvityksen mukaan Yhdysvalloissa yksi neljästä johtoryhmään kuuluvasta ihmisestä on nainen. Poc-naisia [person of color] taas on yksi kahtakymmentä johtoryhmän jäsentä kohti.

Naistyöntekijöistä vain kymmenesosa haluaa selvityksen mukaan tehdä lähitöitä suurimman osan työajastaan. Moni nainen pitää hybridityön mahdollisuutta keskeisenä syynä jatkaa tai aloittaa tietyssä työpaikassa.

”Naiset eivät ota eroa työstä vaan niistä yrityksistä, jotka eivät tarjoa sellaista työkulttuuria, mahdollisuuksia ja joustavuutta, jotka ovat heille kriittisen tärkeitä”, Thomas sanoo Bloombergille.