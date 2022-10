Facebookin emoyhtiö Meta kaataa miljardeja euroja metaversumin kehitykseen. Sijoittajat ovat menettäneet luottamuksensa niin yhtiöön kuin sen perustajaan Mark Zuckerbergiin.

Mark Zuckerberg valloitti 15 vuodessa miltei koko internetin, mutta nyt iskuja satelee joka suunnasta.

Zuckerberg aloitti maailmanvalloituksensa vuonna 2004, kun hän perusti Facebookin opiskelijaystäviensä kanssa Harvardin yliopistolla.

Sen jälkeen Facebook sekä sen tytäryhtiöt Instagram ja Whatsapp ovat keränneet yli 3,5 miljardia käyttäjää ja vallanneet digitaaliset mainosmarkkinat. Siinä sivussa Mark Zuckerbergista on tullut yksi maailman rikkaimmista ihmisistä.

Nyt tuo maailmanvalloitus on tullut tiensä päähän, tai niin ainakin sijoittajat pelkäävät.

Facebookin ja Instagramin käyttäjämäärien kasvu on tyrehtynyt. Emoyhtiö Metan liikevaihto polkee paikoillaan, ja osakekurssi on tippunut lähes 70 prosenttia viime vuoden huippulukemista.

Metan pörssisyöksy on silmiinpistävää, sillä Facebook ja Instagram takovat edelleen rahaa. Metan markkina-arvo pörssissä on vain noin kymmenen kertaa suurempi kuin ensi vuodelle ennustettu nettotulos, mikä kertoo sijoittajien epäluottamuksesta.

”Sijoittajilla on mennyt luottamus Zuckerbergiin ja sen myötä koko yhtiöön”, analyytikko Tero Kuittinen arvioi.

Meta on pitkälti juuri Mark Zuckerbergin yhtiö. Hän on yhtiön suurin osakkeenomistaja. Päivittäistä toimintaa yli vuosikymmenen johtanut Sheryl Sandberg lähti yhtiöstä kesällä. Nyt Meta on entistä enemmän Zuckerbergin peukalon alla.

Varsinkin Mark Zuckerbergin viimeisin innostuksen kohde epäilyttää monia.

Zuckerberg haluaa keskittyä jatkossa niin kutsutun metaversumin eli kolmiulotteisen virtuaalimaailman rakentamiseen. Mediatietojen mukaan Zuckerbergin yhtiö on investoinut jo kymmeniä miljardeja euroja metaversumiin. Hankkeen tärkeydestä kertoo sekin, että yhtiö muutti vuosi sitten nimensä aiemmasta Facebookista nykyiseksi Metaksi. Koko yhtiön strategia ja tulevaisuus on siis sidottu Zuckerbergin päähänpinttymään kolmiulotteisesta virtuaalimaailmasta.

Hanke on edennyt kangerrellen. Mediatietojen mukaan Metan virtuaalitodellisuus on edelleen hyvin keskeneräinen ja käyttäjäkokemus heikko. Analyytikkoarvioiden mukaan Metan virtuaalilasien myyntimäärät lasketaan ennemmin miljoonissa kuin kymmenissä tai sadoissa miljoonissa. Facebookin ja Instagramin käyttäjämääriin on siis matkaa.

Julkisuuteen jaetut kuvat ja tiedot metaversumista eivät ole keränneet juuri kiitosta. Kriitikkojen mukaan metaversumin graafinen ilme on köykäinen. Muun muassa The New York Times on kertonut Metan työntekijöiden suhtautuvan epäillen koko projektiin.

Kuittinen pitää Zuckerbergin metaversumi-innostusta monella tapaa erikoisena. Ensinnäkin Meta kehittää virtuaalimaailmasta kohtaamispaikkaa yrityksille ja niiden työntekijöille. Se tarkoittaa merkittävää muutosta aiempiin somealustoihin, sillä yhtiön Facebook ja Instagram ovat erityisesti vapaa-ajan ja viihteen medioita.

Harva yritys on vielä innostunut ajatuksesta siirtää työntekijänsä täysin virtuaalimaailmaan. Päinvastoin lukuisat yhtiöt ovat kertoneet viime kuukausina, että haluavat pandemian aikana etätöihin tottuneet työntekijänsä takaisin toimistolle.

Vielä enemmän Kuittinen ihmettelee Metan markkinointistrategiaa.

”En ymmärrä, miksi Zuckerberg on kiinnittänyt oman naamansa metaversumin keulakuvaksi. Melkein kaikki kuvat metaversumista ovat Zuckerbergin naamoja. Ilmeisesti firman sisällä ei ole ketään, joka uskaltaisi sanoa Markille, että tämä näyttää erikoiselta.”

Mark Zuckerberg julkaisi kesällä kuvan itsestään metaversumissa.

Samaan aikaan kun metaversumi imee miljardeja Metan kassasta, näyttää Metan syömähampaiden eli Facebookin ja Instagramin tulevaisuus aiempaa epävarmemmalta. Kilpailevat somepalvelut kuten Tiktok ja Snap ovat kasvaneet nopeasti jo vuosien ajan. Kilpailu näyttää vain kiristyvän, sillä uudet somesovellukset Bereal ja Gas nousivat syksyllä sovelluskauppojen latauslistojen kärkipaikoille Yhdysvalloissa.

Muutos aiempaan on merkittävä. Facebook ja Instagram hallitsivat vielä muutama vuosi sitten suvereenisti sosiaalisen median markkinaa.

Kuittinen työskenteli vuosituhannen alussa Nokia-analyytikkona. Hän näkee Metan tilanteessa samoja merkkejä kuin Nokiassa ennen matkapuhelinbisneksen romahdusta.

”Minusta nämä Meta ja metaversumi ovat aivan kuin Nokia ja N-Gage [Nokian flopannut pelipuhelin] vuonna 2003. Selkäpiitä karmii, kun iso menestyvä yhtiö yrittää mennä täysin uudelle alueelle. Ylin johto on pihalla kuin lumiukko.”

Vaikeuksista huolimatta Metaa ei voi julistaa vielä menetetyksi tapaukseksi.

Facebook ja Instagram nakuttavat edelleen poskettoman suuria voittoja. Analyytikot ennustavat Metan tekevän tänä vuonna lähemmäs 30 miljardin euron nettotuloksen. Se on hurja määrä rahaa. Refinitiv-tietopalvelun keräämien analyytikkoennusteiden mukaan vain kahdeksan amerikkalaisyhtiötä tekee Metaa suuremman nettotuloksen.

Vaikka iso osa metaversumi-investoinneista menisikin pieleen, on Metalla edelleen varaa tehdä muita kasvupanostuksia.

”Metan kurssilasku on aika klassinen esimerkki siitä, että harva yhtiö pysyy ikuisesti voittajana ja innovaattorina. Mutta yhtiössä on silti vielä hurjasti potentiaalia”, United Bankersin teknologiayhtiöihin erikoistunut analyytikko Ernst Grönblom sanoo.

”Kurssilaskusta ja hetkellisestä epävarmuudesta huolimatta Meta on edelleen planeetan kiinnostavimpia yhtiöitä, siitä ei pääse mihinkään.”

Metaversumistrategian lisäksi Metan kurssilasku johtuu ongelmista vanhoissa bisneksissä. Kyse ei ole vain epäluottamuksesta Zuckerbergiin vaan Metan palveluihin ja toiminnan eettisyyteen ylipäätään.

Gronblomin mukaan käyttäjät eivät luota Zuckerbergin somepalveluihin ja myös sijoittajat epäilevät yhtiön vastuullisuutta.

”Meta saa painetta nyt vähän joka suunnalta”, Grönblom arvioi.

Facebook ja Instagram ovat rämpineet vuosien ajan skandaalien keskellä. Esimerkiksi vuonna 2018 paljastunut Cambridge Analytica -skandaali heikensi monien käyttäjien luottamusta Facebookia kohtaan.

Sen jälkeen Facebookia ja Instagramia on muun muassa kritisoitu vaarallisiksi käyttäjiensä mielenterveydelle. Facebook on haastettu oikeuteen jopa osallisuudesta Myanmarissa tapahtuneeseen kansanmurhaan. Kanteen mukaan Facebook ei puuttunut alustalla julkaistuun vihapuheeseen tarpeeksi päättäväisesti.