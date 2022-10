Netflix julkaisi uuden ominaisuuden, joka on askel ilmais­käytön kitkemiseksi

Netflixin tuoreen ominaisuuden kautta profiilien omat suositukset, listat ja katseluhistorian voi siirtää toiselle tilille. Ominaisuus otetaan käyttöön myös Suomessa.

Suoratoistopalvelu Netflix on julkistanut uuden ominaisuuden, jonka kautta voi säilyttää alustan käyttäjästä keräämät tiedot myös tilin vaihtamisen yhteydessä.

Netflix kutsuu tätä profile transfer -ominaisuudeksi. Sen avulla käyttäjät voivat siirtää ”personoidut suosituksensa, katseluhistoriansa, oman listansa, pelinsä ja muut asetukset” uuteen tiliin.

Tämä voi olla kätevää, jos on jakanut tilin asuinkumppanin, puolison tai perheenjäsenten kanssa, ja tiet erkanevat elämässä ja Netflixissä. Alustan keräämät tiedot jo katsotuista sisällöistä ja suosikeista siirtyvät jatkossa tililtä toiselle.

Kyse on kannustimesta, kertoo teknologiasivusto The Verge. Netflix on jo pitkään halunnut kitkeä toimintaa, jossa henkilö jakaa Netflix-tunnuksensa ilmaiseksi muille, kuten muualla asuville perheenjäsenilleen tai ystävilleen.

Netflix haluaa kaikkien maksavan palvelun käytöstä sääntöjen mukaisesti, koska muuten yhtiö menettää rahaa. Salasanan jakaminen ulkopuolisille on ollut Netflixin käyttäjäehtojen vastaista mutta siitä huolimatta yleistä.

Netflix ottaakin uudella ominaisuudella askeleita kohti sitä, että muiden salasanoja käyttäviä vaaditaan perustamaan omat maksulliset tilit. Uuden ominaisuuden kautta muutos ilmaiskäyttäjästä maksavaksi asiakkaaksi ei ehkä olisi niin kova isku.

Ominaisuutta on kokeiltu tänä vuonna muutamassa maassa, ja nyt se otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, myös Suomessa.