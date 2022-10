Main ContentPlaceholder

Talous | Yritykset

Kouluja käymätön metsuri perusti 40 vuotta sitten yrityksen, joka nousi Suomen suurimpien joukkoon – Nyt hän myy sen pois

Kaukomaalaus on Suomen suurimpia maalaus- ja tasoitealan yrityksiä, jolla on noin 240 työntekijää. Se on ollut rakentamassa muun muassa Tampereen Ratinan kauppakeskusta ja mukana Taysin laajennuksessa. Nyt yritys myydään ruotsalaiselle Layer Groupille.

Kaukomaalaus-yrityksen perustaja, parkanolainen Kauko Turunen sanoo yritystoiminnasta jääneen rahaa ”taskun pohjalle”. Hän kertoo, että aineellisin mittarein katsottuna eniten iloa hän saa uisteluveneestään. ”Myös hyväntekeväisyys tuo iloa.”

Kouluja käymätön metsuri, joka väänsi nuorena pullon kiinni, kun viina vei. Yli 40 vuotta yritystoimintaa menestyksellisesti pyörittänyt toimitusjohtaja, jonka yritys Kaukomaalaus antaa työtä noin 240 työntekijälle. Nämä molemmat, hyvin vastakohtaiset virkkeet ovat totta parkanolaisesta yrittäjästä Kauko Turusesta, 61.