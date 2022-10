Nyt jos joku soittaisi, niin voisin vastata rehellisesti, että joo. Olen kaksi tonnia painavan Ford Rangerin ratissa jumissa liukkaalla kalliolla ja kaksi pyörää sutii ilmassa. Maastoajotermein harrastan tällä hetkellä ristiriipuntaa.

Se voi toki puhelimessa äkkinäiselle selitettynä kuulostaa vähän oudolta jutulta.

Porvoon metsässä sijaitseva kivikkoinen ja töyssyinen maastoajorata on tähän asti osoittautunut Fordin avolavamaasturille helpoksi nakiksi, mitä nyt välillä joku kivi vähän raapaisee pohjapanssariin. Tavallisella katumaasturilla tänne ei ole mitään asiaa, eikä välttämättä ihan millä tahansa Jeepilläkään.

Nyt on kuitenkin korskean Rangerinkin kuljettajalla tilanne, jossa pitää vähän miettiä. Ei kylläkään kovin pitkään. Vaihdekepin takana on nappi näitä hommia varten. Yksinkertaisella ranneliikkeellä kytken takatasauspyörästön lukituksen. Se pakottaa takapyörät samaan tahtiin, ja raskas mörkö ponnistaa yhden kumitassun voimin kallion päälle, vaikka toinen takapyörä on ilmassa.

Tähän ei ihan jokainen auto pysty.

Kukkulan valloituksen jälkeen on tosin käännyttävä takaisin, sillä edessä siintävä kalliomaasto muistuttaa jo panssariestettä.

Video näyttää, kuinka Ranger selviää maastossa:

”Tuosta jos yrittää vakioautolla vielä eteenpäin, niin osia alkaa irtoilla”, opastaa Arctic Trucksin toimitusjohtaja ja maastoajon ammattilainen Ville Viikari.

Maasturipaja Arctic Trucks on Fordin valtuuttama korirakentaja, joka varustelee Suomessa myytävät Rangerit eri tarpeiden mukaan. Usein autoista esimerkiksi poistetaan takapenkki, jotta ne voidaan rekisteröidä verotuksessa edullisemmiksi pakettiautoiksi.

Fordin kotimaa Yhdysvallat on avolavojen luvattu maa, mutta meillä Suomessa ei pick-upeja juuri näe yksityiskäytössä. Yksi suuri selittäjä on epäilemättä verokarhu. Toisaalta lava ei monenkaan ihmisen arjessa ole kaikkein kätevin tavaratila esineiden kuljetukseen.

Penkit ovat kohtalaisen mukavat.

Mittariston molemmilla puolilla on muunneltava monitoiminäyttö.

Jos kuitenkin on tarpeen kuljettaa esimerkiksi hirvenraatoja tiettömien taipaleiden takaa tai vetää 3 500 kilon peräkärryä, niin tällainen Ranger tai vastaava on aika verraton vehje. Yhdessä kilpailijansa Toyota Hiluxin kanssa tämä on Suomen myydyin avolava-auto.

Rangerista koeajossa on nyt sudenharmaa Wolftrak-malli. Olisikohan se suomalaisittain vaikka Susitaival? Sen erikoisuutena on lähinnä rouhea ulkonäkö mattamustine yksityiskohtineen, muuten auto on vakiovarusteinen. Mukavuuksia on sen verran kuin tällaiseen työjuhtaan osaa kaivata – ilahduttavina yksityiskohtina mainittakoon sähkölämmitteinen tuulilasi ja multimedianäyttö, johon saa kännykästä heijastettua Googlen kartat Android Auto -sovelluksen avulla.

Säätimestä valitaan takaveto ja nopea tai hidas neliveto.

Ahtaissa autohalleissa kaipaisi peruutuskameraa, mutta sellaista ei ole. Parkkitutka kyllä piipittää ja viimeistään vetokoukku osuu seinään, jos arvioi auton mitat liian optimistisesti.

Tämä Rangerin sukupolvi on ollut myynnissä jo tovin, ja tietyllä tavalla ikä alkaa jo näkyä ohjaamossa. Onko sillä sitten mitään väliä, on toinen kysymys. Suoraviivainen ohjaamo muistuttaa muutaman vuoden takaista Mondeota, ja ainoa varsinainen koristeeksi laskettava asia on hanskalokeron yllä oleva Wolftrak-logo.

Ohjaamo on suoraviivainen ja toimiva.

Rangerissa viehättää työkonemainen rouheus, ja tuimassa ulkonäössä on sopivasti pientä villin lännen meininkiä.

Milläs jatkeella sinä oikein karautit paikalle, kysyy kaverini, kun toimitan Rangerilla hänen firmalleen tavarakuorman. Kaupungissa harmaa susimörkö kieltämättä erottuu pikkuautojen massasta.

Amerikassa lava-autojen keulilla on perinteisesti röpöttänyt veekasi tai vähintään kutoskone, mutta meillä on tyytyminen nelipyttyiseen kaksilitraiseen Fordin turbodieseliin. Sen tuottamat 170 hevosvoimaa eivät raskaassa autossa ole hurja lukema, mutta 420 newtonmetrin vääntö antaa Fordille riittävät muskelit kuorman vetämiseen.

Keskinäytölle voi heijastaa kännykästä Googlen karttasovelluksen.

Rangerissa yllättää jo ensimetreillä se, että auto on pick-upiksi varsin mukava ja hiljainen ajaa. Moottoritielläkään rengasmelu ei nouse häiritseväksi, vaikka alla on maastoajoon suunnitellut Hankookin Dynapro ATM -renkaat.

Jäykkäakselisten ja lehtijousitettujen lava-autojen ongelma on usein se, että perä tahtoo pompottaa tyhjällä kuormalla ajettaessa. Näin on asian laita esimerkiksi uudessa Hiluxissa. Ranger kuitenkin kulkee siististi ja jämäkästi, eikä tällä ketuta ajaa pitkääkään matkaa. Alusta on todella onnistuneesti säädetty kaikenlaiseen käyttöön, ja maastossa riittää joustovaraa.

Ohjaus on niin sanotusti viipyilevän ilmava: urheilullisen tarkkaa vastetta on turha odottaa, mutta eipähän ratti myöskään hakkaa käsille kivikossa.

Pakettiautoversiossa takapenkkien tilalla on eräänlainen hylly.

Testimalli on suomalaisen autoverokäytännön erikoisuus eli neliovinen ja alkujaan viisipaikkainen Double Cab, josta on poistettu takapenkit ja korvattu ne kiinteällä hyllyllä.

Tällä tavoin ostohinnassa säästää peräti 15 000 euroa. Viisipaikkaisena henkilöautona Ranger maksaa 64 000 euroa, ja siitä on veroa yli kolmasosa, peräti 22 000 euroa. Nyt pakettiautoksi muutettuna testimalli maksaa 49 000 euroa, mikä on tiukasti linjassa pahimman kilpailijan Toyota Hiluxin kanssa.

Takapenkin tavarahylly on itse asiassa varsin kätevä, ja sinne saa lastattua melkoisen määrän laatikoita. Kaikkiaan tämä malli jaksaa kantaa 945 kiloa tavaraa, kevytkuorma-autoksi muutettuna vielä enemmän.

Tosiaan – avolavoista muunnellaan myös kuorma-autoja. Tällöin autoa varustellaan painavammaksi niin, että kokonaismassa nousee yli 3 500 kilon ja verotus kevenee entisestään. Tosin myös vauhti hidastuu, sillä kevytkuorma-autossa pitää olla 90 kilometrin tuntinopeuden kohdalla menoa toppaava nopeudenrajoitin.

Fordin luotto muovinappuloihin on vankka.

Kuten alussa todettua, Rangerin maastokyky on vaikuttava jo ihan vakiovarusteilla. Fordin ratissa tuntuu, että voisi ajaa mistä vain. Esimerkiksi kehätien ruuhkassa tulee katseltua tienpientareita. Entä jos vain koukkaisin metsän kautta?

Vetotapa valitaan vaihdekepin vieressä olevasta säätimestä. Takavedon saa vaihdettua nopeaksi nelivedoksi lennosta. Takalukonkin voi kytkeä tarvittaessa kesken ajon, jos perä vaikka alkaa sutimaan jyrkässä soramäessä. Hitaan nelivedon kytkentää varten täytyy pysähtyä ja vaihtaa vapaalle. Automaattivaihteistossa pykäliä on peräti kymmenen.

Ihan ilmaista Fordilla ajaminen ei ole, vaikka korimuunnoksilla säästäisi autoverossa. Dieseliä menee helposti kymmenen litraa sadalla myös maantiellä. Raskaalle lava-autolle se ei ole sinänsä älytön lukema, eivätkä kilpailijat ole sen taloudellisempia, mutta näillä polttonesteen hinnoilla tankkaaminen kyllä vihlaisee sydänalassa.