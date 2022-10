Myöhästymisistä ja miljardiluokan budjettiylityksistä kärsineen voimalan piti alkaa jauhaa sähköä tositarkoituksella joulukuussa. Nyt on mahdollista, ettei odotettua joululahjaa saada sittenkään, kirjoittaa HS:n taloustoimituksen uutistuottaja Joonas Laitinen.

OlkiluoDON ydinvoimalan kolmos­reaktorista saatiin jälleen tiistai-iltana huolestuttavia uutisia. Teollisuuden voima (TVO) tiedotti myöhään illalla, että reaktorin turbiini­laitoksen syöttö­vesi­pumppujen sisäosissa on havaittu vaurioita huolto- ja tarkastus­töiden yhteydessä.

Koekäytössä olleen kolmos­reaktorin oli määrä aloittaa säännöllinen sähkön­tuotanto 14. joulukuuta. Keskiviikkona yhtiö kertoi HS:lle, että pumppuvauriot viivästyttävät reaktorin lopullista käynnistämistä.

Milloin ydinvoimala sitten käynnistyy? Ja kuinka vakavista ongelmista on todella kysymys? Kysymyksiin ei osata vielä antaa vastausta.

Varmaa on, että tilanne on Suomen sähköjärjestelmän ja sähkön hintaa pohtivien suomalaisten kannalta huolestuttava.

Täystehollaan pyörivä OL3 tuottaa sähköä 1 600 megawatin teholla. Se on Suomen kannalta paljon sähköä.

Esimerkiksi kello 15 keskiviikkona Suomessa tuotettiin sähköä noin 7 190 megawattia. Samaan aikaan sähköä kului noin 9 060 megawattia. Suomi joutui siis tuomaan sähköä 1 860 megawattia.

Jos OL3 olisi ollut käynnissä, Suomi olisi ollut sähkön suhteen lähes omavarainen.

Sähkön markkinahinnat nousivat keskiviikkona, mutta nousun syynä eivät olleet Olkiluodon ongelmat. TVO kertoi nimittäin jo viime viikolla jatkavansa OL3:n koekäyttöä yhden syöttövesipumpun menetyskokeella.

OL3:n tuotanto on siis ollut nollissa jo viikon. Se ei ole toistaiseksi nostanut sähkön hintaa merkittävästi.

OL3:n tuotannon nollautumisen aikana sähkön päivähinta on ollut keskimäärin arvonlisäveroineen noin 14,1 senttiä kilowattitunnilta. Hinta on koko vuoden keskiarvoa halvempi.

Kohtuuhintaisesta sähköstä on kiittäminen pitkälti tuulivoimaa, sillä tuulivoimalla on tuotettu OL3:n suunnitellun alasajon jälkeen sähköä keskimäärin yli 1 940 megawatin teholla. Koko vuoden tuulivoimatehon keskiarvo on noin 1 250 megawattia ja lokakuun keskiarvo noin 2 010 megawattia.

Huoli Olkiluodon ongelmien ratkaisemisesta kasvaa sitä mukaa, kun talvi lähenee. Fingridin mukaan sähkön huippukulutus erittäin kylmänä ja tyynenä päivänä olisi 14 400 megawattia. Kotimainen tuotanto jäisi tuolloin 12 900 megawattiin. Jos Ruotsista tai Virosta ei saataisi tuontisähköä, vaje jäisi 1 500 megawattiin.

Laskelmat pitävät sisällään oletuksen, että Olkiluoto 3 olisi toiminnassa. Lisäksi siinä on mukana osa tuulivoimatuotannosta ja Meri-Porin iso hiilivoimalaitos, jota Fortum valmistelee vuosikausien tauon jälkeen kaupallisen käyttöön.

Jos Olkiluoto 3:n ongelmat jatkuisivat talven kireille pakkaspäiville, tehovaje voisi jäädä pahimmillaan yli 3 000 megawattiin.

Se tarkoittaisi joko todella rajua sähkön säästötarvetta tai todella korkeita hintoja. Kummatkin ovat Suomen kannalta ikäviä vaihtoehtoja.

Olkiluodon kolmosreaktorin piti alkaa tuottaa sähköä jo toukokuussa 2009. Tänä vuonna näytti jo pitkään siltä, että myöhästymisistä ja miljardiluokan budjettiylityksistä kärsinyt voimala pääsee todella jauhamaan sähköä tositarkoituksella joulukuussa. Nyt näyttää mahdolliselta, ettei odotettua joululahjaa saada sittenkään.