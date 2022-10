Luottokortilla maksetuista matkoista voi saada hyvityksen kortin myöntäneeltä yhtiöltä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kehottaa matkatoimisto Deturin asiakkaita hakemaan yhtiön konkurssin takia peruuntuneista matkoista korvausta mahdollisimman pian. Viraston mukaan tämä pitäisi tehdä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tieto matkan peruuntumisesta on saatu.

KKV antaa verkkosivuillaan ohjeet, miten hakemus tulee tehdä.

Deturin suomalaisille asiakkaille myytyjen matkojen turvaksi on asetettu vakuus Ruotsin Kammarkollegietille, jolta korvaukset tulee hakea. Luottokortilla maksetuista matkoista voi kuitenkin hakea hyvitystä myös suoraan luottoyhtiöltä. Hyvityksen haku luottoyhtiöltä on yleensä nopeampi tapa saada rahoja takaisin. Luottoyhtiö ei voi vaatia, että kuluttaja on ensin vaatinut hyvitystä muulta taholta, KKV muistuttaa.

Pankin debit-kortilla maksetuista matkoista saattaa saada palautuksen omalta pankiltaan, jos pankki on korttiehdoissa tai muuten tähän sitoutunut.

Jos kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei toteudu, pitää korvausta hakea Kammarkollegietilta joko sähköpostitse tai kirjepostilla.

KKV:n sivuilla on suomenkieliset ohjeet, miten ruotsin- tai englanninkielinen hakemuslomake Kammarkollegietille pitää täyttää. Hakemukseen tulee liittää mukaan matkan varausvahvistus ja maksukuitti tai tiliote, josta ilmenevät maksun tiedot.

Kammarkollegiet arvioi, että hakemusten käsittely kestää ruuhkan takia 4–6 kuukautta.

Yhtiön asiakkaat voivat hakea saataviaan myös Deturin konkurssipesältä. KKV antaa tästä lisäohjeita, kun yhtiö on asetettu konkurssiin käräjäoikeudessa ja sille on määrätty pesänselvittäjä.

Detur keskeytti matkat syyskuussa ja ilmoitti tämän viikon maanantaina hakeutuvansa konkurssiin. Yhtiön matkajärjestelyissä oli ollut runsaasti ongelmia jo ennen konkurssihakemusta. Joissakin kohteissa hotellit vaativat matkustajilta maksuja majoituksesta, vaikka asiakas oli maksanut matkansa Deturille.