Yhtiön osake halpeni torstaina voimakkaasti, koska kannattavuus heikkeni heinä–syyskuussa. Nokia ei ole saanut aikaan sovintoa patenttiriidoissa.

Verkkolaitteita valmistava Nokia on saavuttamassa tälle vuodelle asettamansa taloudelliset tavoitteensa.

Yhtiö arvioi osavuosikatsauksessaan, että liikevaihto kasvaa tänä vuonna lähemmäksi tavoitteena olevan 23,9–25,1 miljardin euron ”ylälaitaa” ja kannattavuutta mittaava liikevoittoprosentti asettuu arvioidun 11–13,5:n keskivaiheille.

”Olemme päässet liikevaihdossa kunnon kasvu-uralle. Liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta. Tämä osoittaa, että teknologiainvestointimme tuottavat tulosta ja toimitusketjujen pullonkaulojen helpottaminen kasvattaa liikevaihtoamme”, sanoo toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Nokian liikevaihto oli huhti–kesäkuussa 6,2 miljardia euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 658 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli analyytikoiden ennakkoarvioita suurempi, mutta liikevoitto odotuksia pienempi.

Heikentyneen kannattavuuden takia yhtiö osake halpeni torstaina iltapäivällä Helsingin pörssissä liki yhdeksän prosenttia 4,33 euroon.

Kilpailu verkkolaiteyhtiöiden välillä on ankaraa. Kannattavuuden heikkenemisestä huolimatta Nokia ei kalpene ruotsalaisen kilpailijansa Ericssonin rinnalla.

Nokian liikevoittoprosentti oli heinä–syyskuussa 10,5 prosenttia, mikä on 1,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin samalla ajanjaksolla viime vuonna.

Ericssonin liikevoittoprosentti oli 11,3, mutta heikkeni vuoden takaisesta 5,2 prosenttia. Yhtiön osake romahti torstaina Tukholman pörssissä 17 prosenttia.

Nokian toimitusjohtaja Lundmark pitää tärkeänä saavutuksena, että matkapuhelinverkkojen liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 12 prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta.

”Liikevaihdon kasvu on myös parantanut matkapuhelinverkkojen kannattavuutta, sillä sen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti kasvoi 7,3:sta 9,8:aan.”

Yhdysvaltojen dollarin merkittävä vahvistuminen suhteessa johtaa liikevaihdon lisääntymiseen, kun dollareissa hankittu liikevaihto muutetaan tuloslaskelmassa euroiksi. Siksi oleellista on tarkastella tuloslaskelman tietoja ilman valuuttakurssien vaikutusta.

Matkapuhelinverkkojen parantuneen kannattavuuden lisäksi toimitusjohtaja Lundmark on tyytyväinen asiakaskunnan laajentamiseen.

Suurin osa Nokian asiakkaista on teleoperaattoreita, mutta digitalisoitumisen seurauksena monet muut yritykset kuin teleoperaattorit kääntyvät Nokian puoleen.

”Yritysasiakkaiden liikevaihto kasvoi 22 prosenttia. Etenkin yksityiset verkot ja sopimukset suurten internetyhtiöiden kanssa ovat vauhdittaneet yritysasiakasliiketoiminnan kasvua.”

Neljästä liiketoimintaryhmästä patentteja lisensoivan teknologiayksikön liikevaihto ja liikevoitto supistuivat merkittävästi, koska kiinalaiset matkapuhelimien valmistajat Oppo ja Vivo eivät ole uusineet sopimuksiaan Nokian kanssa. Myös Ericssonin kannattavuutta heikensivät riidat patenttien lisenssimaksuista.

Kolmas heikko kohta Nokian tuloksessa oli taas pilvi- ja verkkopalvelut. Yksikön liikevaihto supistui kolme prosenttia 801 miljoonaa euroon ja liikevoitto 48 prosenttia 16 miljoonaan euroon.

”Pilvi- ja verkkopalveluissa on käynnissä isot investoinnit yrityksille myytäviin yksityisiin langattomiin verkkoihin. On rohkaisevaa, että samalla kun pilvi- ja verkkopalveluiden tuotevalikoimaa on uudistettu, sen bruttomarginaali on kehittynyt hyvin. Suurten investointien takia nämä uudistukset eivät tule vielä läpi kannattavuuteen. Pärjätäksemme tässä liiketoiminnassa meidän on pakko investoida paljon ja hyväksyä se, että kannattavuus paranee vasta myöhemmin.”

Bruttokate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta hankinnan ja valmistuksen kulut. Se on pelkistetyin tapa mitata yhtiön kannattavuutta. Bruttokatteessa ei ole mukana esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehityskuluja eikä myynnin ja markkinoinnin kuluja.

Fakta Nokian neljä liiketoimintaryhmää Matkapuhelinverkot on Nokian suurin liiketoimintaryhmä. Sen liiketoiminnan keskipisteessä ovat langattomat siirtoverkot, joita ovat tukiasema- eli radioverkot sekä mikroaaltoradiolinkit.

Verkkoinfrastruktuuri on yhtiön toiseksi suurin liiketoimintaryhmä. Se keskittyy kiinteisiin siirtoverkkoihin. Näitä ovat IP-reitittimet, optiset verkkolaitteet, kiinteät laajakaistaverkot, merenalaiset kaapelijärjestelmät ja palvelut.

Pilvi- ja verkkopalveluiden erikoisalaa ovat ydinverkot, verkko-ohjelmistot ja pilvipalvelut. Tämä liiketoimintaryhmä vastaa myös yritysverkoista.

Teknologiayksikkö lisensoi Nokian patentoimia keksintöjä ja tuotemerkkiä.

Valoisista näkymistä huolimatta Nokian toimialan yksi suuri riski on maailmantalouden kasvun hidastuminen. Teleoperaattorit nimittäin vähentävät yleensä investointejaan suhdanteen heiketessä.

”Seuraamme erittäin tarkasti talouden kehittymistä eikä meidän toimiala missään tapauksessa ole immuuni suhdanteen huonontumiselle. Jotkin teleoperaattorit ovat ilmoittaneet leikkaavansa investointeja, mutta kaiken sen informaation perustella, joka meillä on käytettävissä, markkinat kasvavat edelleen ja kasvatamme markkinaosuuttamme myös ensi vuonna.”

Toimitusjohtaja Lundmark on tyytyväinen myös Nokian menestykseen Intiassa. Ericsson ja Nokia ilmoittivat maanantaina tehneensä merkittävät sopimukset Intian suurimman teleoperaattorin Reliance Jion kanssa.

”Markkinaosuutemme Intiassa Bharti Airtelin verkossa on 45 prosenttia. Markkinaosuutemme kannalta erittäin tärkeää on se, että julkistimme sopimuksen Reliance Jio -teleoperaattorin kanssa, joka on meille uusi asiakas. Tämän sopimuksen markkinaosuus on merkittävä, mutta sitä ei pystytä vielä kertomaan.”

Kiinassa Nokian liikevaihto on supistunut edelleen, koska kiinalaiset teleoperaattorit suosivat kotimaisia verkkoyhtiöitä. Tämä johtuu siitä, että monissa valtioissa viranomaiset ovat määränneet teleoperaattoreita välttämään kiinalaisen Huawein ja ZTE:n laitteita ja ohjelmistojen käyttöä vakoiluepäilyjen takia.

”Ne markkinaosuudet, jotka Kiinassa on tarjolla ulkomaisille yhtiöille, ovat supistuneet ja tulevat supistumaan jatkossakin.”

Kun Ericsson ja Nokia molemmat arvioivat jatkuvasti lisäävänsä maailmanlaajuista markkina-osuuttaan, eikö tämä tarkoita, että kiinalaiset kilpailijat menettävät asemaansa?

”Kyllä. Tämä pitää paikkansa.”