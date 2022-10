Modulight oli viime syksyn pörssitähti – nyt kasvu on tyssännyt ja tulos romahtanut

Laseryhtiö Modulight teki alkuvuonna suuret alaskirjaukset ja tulos on romahtanut. Toimitusjohtaja kiistää, että yhtiö olisi kaunistellut tuloskuntoaan listautumisen yhteydessä.

Modulight haluaa kasvaa terveysteknologiassa, mutta tänä vuonna tuloskehitys on ollut heikkoa. Kuvassa Modulightin toimitusjohtaja Seppo Orsila.

Tamperelaisen laserteknologiayhtiön Modulightin tuloskunto on rojahtanut raskaasti tappiolle.

Modulight teki tammi-syyskuussa 5,3 miljoonan euron liiketappion, kun vuosi sitten samalla ajanjaksolla yhtiö teki 3,3 miljoonan euron liikevoiton.

Myös liikevaihto tipahti rajusti. Yhtiö teki tammi-syyskuussa 3,3 miljoonan euron liikevaihdon, mikä oli alle puolet vuoden takaiseen verrattuna.

Modulight listautui Helsingin pörssin First North -listalle vuosi sitten syksyllä.

Modulight keräsi listautumisen yhteydessä yli 60 miljoonaa euroa. Lisäksi Modulightin vanhat omistajat myivät omistuksiaan 19 miljoonalla eurolla listautumisen yhteydessä.

Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti ja antiin osallistui yli 16 000 sijoittajaa. Osakekurssi moninkertaistui pian listautumisen jälkeen.

Sen jälkeen meno on muuttunut. Modulightin kasvu ja kannattavuus ovat romahtaneet. Osakekurssi on pudonnut 90 prosenttia viime marraskuun huippulukemista.

”Olemme erittäin pettyneitä, että kymmenen vuotta jatkunut kasvu ja pitkään erinomaisena pysynyt kannattavuus ovat katkenneet. En näe kuitenkaan mitään syytä miksi emme jatkossa pystyisi samaan”, Modulightin toimitusjohtaja Seppo Orsila sanoo HS:lle.

Orsilan mukaan yhtiön kannattavuus on heikentynyt, koska myynti on tyssännyt samaan aikaan kun yhtiö on kasvattanut kulujaan.

”Korona vaikeutti monella tavalla myyntityötämme kahden viime vuoden aikana. Myyntisyklit ovat vuosien mittaisia prosesseja, joten vaikeudet myynnissä näkyvät luvuissamme viiveellä. Niitämme nyt sitä laihaa satoa vuosilta 2020 ja 2021."

Vaikka Modulight keräsi listautuessaan kymmeniä miljoonia euroja, nykyisellä kulurakenteella nuokaan rahat eivät riitä kovin pitkään.

Modulightin kassasta hupeni 15 miljoonaa euroa tammi-syyskuun aikana. Kassassa oli syyskuun lopulla edelleen 48 miljoonaa euroa.

Orsilan mukaan yhtiön suuri investointiohjelma on loppusuoralla, joten kulutason pitäisi asettua jatkossa maltillisemmaksi.

Listautuessaan vuosi sitten syksyllä Modulight oli kirjannut 8,7 miljoonaa euroa myyntisaamisia. Käytännössä yhtiö oli kirjannut siis merkittävän osan myynnistään liikevaihdoksi ennen kuin asiakkaat olivat maksaneet laskujaan.

Kirjaustapa osoittautui toiveajatteluksi vain muutamaa kuukautta myöhemmin. Modulight alaskirjasi neljä miljoonaa euroa myyntisaamisia viime keväänä tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Asiakkaat eivät siis maksaneetkaan laskujaan, toisin kuin Modulight vielä listautumishetkellä odotti.

Orsilan mukaan asiakkaiden maksuongelmat tulivat Modulightille yllätyksenä, eikä yhtiö pyrkinyt hänen mukaansa kaunistelemaan tuloskuntoa listautumisen yhteydessä.

”Aiemmin nämä samat asiakkaat ovat maksaneet kyllä laskunsa. Nyt julkisena yhtiönä meidän pitää kuitenkin olla tarkkana asiakkaiden maksuaikataulun kanssa, ja siksi teimme alaskirjaukset alkuvuodesta.”

Alaskirjausten lisäksi myös Modulightin markkinointi on herättänyt huomiota sijoittajapiireissä. Yhtiö sponsoroi näyttävästi tamperelaisia jääkiekkojoukkueita Ilvestä ja Tapparaa. Jääkiekkojoukkueiden sponsorointi oudoksuttaa kriitikoita, sillä Modulightin kohdemarkkina on ennemmin Yhdysvalloissa kuin Tampereen Nokia-areenalla. Toimitusjohtaja Orsila sai vastata jääkiekkosponsorointia koskevaan kysymykseen myös torstaina sijoittajapuhelussa.

Orsilan mukaan jääkiekkosponsorointi on yhtiön näkökulmasta perusteltua, mutta asia on saanut sijoittajapiireissä kohtuuttomat mittasuhteet.

”Sopimukset jääkiekkojoukkueiden kanssa ovat meidän myynti- ja markkinointibudjetissa lillukanvarsia. Yksi messutapahtuma Chicagossa maksoi juuri enemmän kuin koko vuoden jääkiekkosponsorointi”, Orsila kertoo.

Modulight kertoi elokuussa muokkaavansa strategiaansa. Strategiatyö on edelleen kesken, mutta Orsilan mukaan ongelmakohdat on tunnistettu.

”Yhtiön tulos on niin käsittämättömän huono, että meidän pitää tarkastaa strategiaamme. Tuotteelle on edelleen kysyntää ja laserin käyttö lääketieteessä kasvaa, mutta nyt täytyy arvioida uudelleen myynti- ja markkinointitoimiamme.”