Hypo pani Suomen asuin­alueet järjestykseen – näin houkutteleva asuinalueesi on

Hypo arvioi Suomen kunnat ja viiden suuren kaupungin postinumeroalueet niiden houkuttelevuuden perusteella. ”Isojen kaupunkien heikoimmatkin alueet ovat yleensä parempia, kuin keskimääräinen kunta Suomessa muuten”, sanoo Hypon ekonomisti Juho Keskinen.

Helsingin Ullanlinna on Hypon luokituksen mukaan yksi Suomen parhaista asuinalueista. Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun postinumeroista yhteensä 34 sai kolmen A:n luokituksen.

Asuntomarkkinoiden riskeissä ja odotetussa hintakehityksessä on selviä eroja paitsi kuntien välillä, myös Suomen suurimpien kaupunkien sisällä, selviää Suomen Hypoteekkiyhdistyksen (Hypo) tekemistä asuntoluottoluokitusarvioista.

Asuntorahoitukseen erikoistunut Hypo on jo aiemmin antanut Manner-Suomen kunnille luottoluokitukset, jotka kuvaavat kuntien asuntomarkkinoiden riskitasoja ja odotettua arvonkehitystä.

Nyt Hypo luokittelee ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudun, Turun ja Tampereen asuntomarkkinat kaupunginosittain postinumeron tarkkuudella.

”Kaupunkien sisällä on hyvin paljon erilaisia alueita asuntomarkkinoiden näkökulmasta. Lähellä keskustaa tai kauppatoria voi olla, että asuntokauppa käy ihan eri tavalla kuin kaupungin laitamilla. Toisaalta laitamillakin voi olla alueita, joihin on tulossa vaikka uutta liikenneinfrastruktuuria tai jonne on suunniteltu asuntorakentamista, eli alue uudistuu ja sillä tavalla arvonkehityksen näkymä voi olla positiivinenkin”, kertoo Hypon ekonomisti Juho Keskinen.

Hypon arviossa parhaan AAA-luokituksen saavat muun muassa monet Helsingin ydinkeskustan asuinalueet, Vantaan Ylästö ja Espoon Tapiola.

Pääkaupunkiseudun heikoimman luokituksen saa Vantaan Petikko, jolle Hypo antaa BB-luokituksen. Hypon mukaan Petikon luokitusta selittävät heikko tulotaso, koulutusrakenne ja kasvu.

Tampereella korkeimpaan luokitukseen yltävät muun muassa Tampere Keskus ja Kaleva, Turussa vain Moikoinen-Pikisaari.

Hypon käyttämä kymmenportainen luokitusasteikko AAA-luokasta D-luokkaan on tuttu kansainvälisten luottoluokittajien maailmasta. Hypo kertoo nyrkkisääntönä, että mitä parempi sijoitus alueella on sen luokittelussa, sitä edullisempaa rahoitusta kunnan asukkaat saavat asuntolainoihin ja taloyhtiöt korjaushankkeisiin.

Kolmen A:n luokituksen saaneet alueet ovat asuntojen arvonkehityksen näkökulmasta vähäriskisimmät. Luokituksen laskiessa asuntomarkkinoiden riskit kasvavat ja näkymät heikkenevät.

”Kolme B:tä on jo hyvä, selvästi keskitasoa parempi luottoluokitus. Isompien luottoluokittajien määritelmän mukaan BBB on jo enemmänkin investointisuositus. Siitä alaspäin taas puhutaan korkeasta riskistä”, Keskinen avaa.

CCC- tai sitä heikompi luokitus tarkoittaa alueen olevan jo asuntomarkkinoiden riskiryhmässä. Hypon mukaan Suomen kunnista peräti 90 eli lähes kolmannes on asuntomarkkinoiden näkökulmasta riskiryhmässä.

Kaupunkien suuri koko tuo turvaa myös niiden syrjäisemmille asuinalueille. Siitä kertoo jo se, että kaupunginosaluokituksessa heikoimmatkin arviot olivat BB-luokkaa.

Keskisen mukaan suurien kaupunkien syrjäisimmät alueet voivat olla lähellä pienemmän paikkakunnan asuntomarkkinatilannetta, mutta suureen kaupunkiin kuuluminen lieventää silloinkin alueen riskejä esimerkiksi kuntatalouden kautta.

”Jos vaikka Tampere kasvaa ja kehittyy positiivisesti, se heijastuu positiivisesti kuntatalouteen. Kuntatalouden tilanne taas heijastuu siihen, miten palvelut, koulut tai muut kunnan ylläpitämät asiat säilyvät Tampereen reuna-alueilla”, Keskinen sanoo.

”Parhaiten menestyvien isojen kaupunkien heikoimmatkin alueet ovat yleensä parempia, kuin keskimääräinen kunta Suomessa muuten.”

Suomen kunnista AA-luokitukseen yltävät vain Helsinki ja Tampere, joka nousi asteikon toiseksi parhaaseen luokitukseen ensimmäistä kertaa.

Hypon mukaan Tampereen luokituksen nousuun ovat vaikuttaneet muun muassa osakeasuntojen ja omakotitalojen yhdistettyjen neliöhintojen nousu, kolmanneksella vuoden takaisesta kasvaneet kauppamäärät sekä nuorten muuttajien virtauksen jatkuminen ja väkivaltarikollisuuden kääntyminen laskuun.

Hypon mukaan Tampere voittaa Helsingin kauppamäärien kehityksessä sekä tulevien vuosien väestönkasvussa asukaslukuun suhteutettuna.

Kaikkiaan Hypo arvioi A-luokitukseen tai parempaan 22 kuntaa. Vuosi sitten vastaava luku oli 16. Vähintään yhden A:n luokitukseen ylsivät monet pääkaupunkiseudun, Turun ja Tampereen ympäryskunnat, sekä muun muassa Kuopio ja Oulu.

Vähintään A-luokiteltujen kuntien määrää selittää Hypon mukaan vahvassa vedossa kahden viime vuoden aikana ollut asuntokauppa.

” ”Asuntomarkkinoilla tullaan näkemään hintalaskuja.”

Toisaalta samaan aikaan 35 alueen luottoluokitus laski vuoden takaisesta. Hypo ennustaa, että koronapandemian tuomien poikkeustukien poistuessa asuntomarkkinoiden alueelliset erot palaavat tulevaisuudessa vahvempina.

CCC- tai CC- luokituksen sai tänä vuonna 90 kuntaa, kun vuosi sitten vastaava luku oli 77. Hypo kuvaa C-alkuisen luokituksen saaneita kuntia asuntomarkkinoiden riskiryhmäksi.

"Arvonkehityksen näkymä ja väestönäkymä ovat C-alueilla negatiivisia. Asuntokauppa käy näillä alueilla vuosi vuodelta heikommin, tai se käy niin heikosti, että sen tasoa ei voida edes luotettavasti arvioida.”

Keskisen mukaan C-alueilla esimerkiksi asuntojen käyttäminen lainan vakuutena voi olla jo vaikeaa.

Toisaalta hän muistuttaa, että myös suurten kaupunkien tapaan myös pienempien kuntien sisällä on hyvin erilaisia alueita, joista kunnan kokonaisluokitus koostuu.

”Tyypillisesti rautatieaseman tai keskustorin vieressä olevat asunnot menevät paremmin kaupaksi kuin taajama-alueiden ulkopuolella olevat talot, joita saattaa jäädä jopa tyhjilleen vanhemman väestön muuttaessa palveluiden lähelle.”

Asuntomarkkinoiden yleisestä kehityksestä Suomessa Hypo odottaa vaisua ainakin kuluvana vuonna sekä ensi vuonna.

”Korkojen nousu on jatkunut hyvin voimakkaasti, ja muidenkin elinkustannusten nousu syö ostovoimaa. Samaan aikaan asuntorakentaminen on jatkunut aika vahvana, mikä näkyy kasvukeskuksissa siten, että tulee paljon pieniä asuntoja. Markkina ohjautuu nyt molemmista suunnista siten, että nyt rauhoitutaan ja asuntomarkkinoilla tullaan näkemään hintalaskuja”, Keskinen arvioi.

Hänen mukaansa lyhyellä aikavälillä esimerkiksi pääkaupunkiseutu kärsii nykyisestä tilanteesta.

”Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat hyvin korkealla ja velkamäärät ovat isompia. Kun korot nousevat, se puraisee siihen.”

Keskisen mukaan myös yksiöiden markkinat kärsivät tällä hetkellä, koska niitä tulee markkinoille paljon ja tilan tarvetta kasvattaneita etätöitä tehdään edelleen.

”Suhteellisia voittajia voivat olla energiatehokkaat, kohtuullisen kompaktit kodit, joissa kustannusten nousu ei pääse niin pahasti puraisemaan.”