Vuoden euribor on kivunnut jälleen uudelle desimaalille. Edellisen kerran viitekorko oli yhtä korkea yli 13 vuotta sitten.

Vuoden euribor on noussut tämän vuoden aikana ennätyksellisen nopeaa vauhtia.

Vuoden euribor puhkaisi torstaina jälleen uuden rajan, kun korko noteerattiin 2,733 prosenttiin. Edellisen kerran viitekorko on ollut yhtä korkealla tammikuussa 2009.

Samalla korkonousu päätti tälle vuodelle poikkeuksellisen pitkään kestäneen pysähtyneisyyden ajan. Suomen Pankki ilmoittaa euriborit kolmen desimaalin tarkkuudella. Vuoden euribor pysyi näin tarkasteltuna 2,6-alkuisena peräti kahdeksana päivänä perätysten.

Vuoden korkorallille kuvaavaa on, että viitekorko on pysynyt vain kerran tänä vuonna samalla desimaalilukemilla tätä pidempään. Toukokuun lopussa euribor pysyi 0,3-alkuisena 10 pankkipäivää putkeen.

Vuoden euribor on Suomen suosituin asuntolainojen viitekorko. Sen nousu on ollut tänä vuonna historiallisen nopeaa. Vielä vuoden alussa korko 0,5 prosenttia negatiivinen. Korko on noussut vajaassa kymmenessä kuukaudessa yli 3,2 prosenttiyksikköä.

Asuntolainan korko määräytyy tyypillisesti henkilökohtaisen marginaalin sekä viitekoron mukaan. Tästä syystä nopeasti nousevat korot voivat kasvattaa lainan koron tarkastamisen yhteydessä asumismenoja merkittävästikin. Vuoden euriboriin sidotuissa lainoissa korko tarkistetaan kerran vuodessa.

Tarkistuspäivä riippuu lainanottohetkestä.

Oheisesta laskurista voit katsoa, miten korkojen nousu vaikuttaa lainaasi.