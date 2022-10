Stora Enso muutti jo vuonna 2021 yhden aiemmin suljetun paperikoneen kartonkikoneeksi Oulussa. Yhtiön tulos oli heinä–syyskuussa erinomainen.

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky on vienyt yhtiön tiiviiseen tahtiin pois lopustakin paperintuotannosta.

Stora Enso investoi noin miljardi euroa Oulun tehtaan käytöstä poistetun paperikoneen muuntamiseen suuren mittaluokan kuluttajapakkaus­kartonkilinjaksi.

Yhtiön tiedotteen mukaan tuotanto muunnetulla käynnistyy vuoden 2025 alkupuolella.

”Uusiutuvat pakkaukset ovat jatkossakin suurin strateginen kasvualueemme. Markkinat kasvavat nyt ensimmäistä kertaa nopeammin kuin muovipohjaisten pakkausten markkinat. Nyt tehty päätös oli muita vaihtoehtoja tehokkaampi tapa hyödyntää olemassa olevia resursseja tuotteiden saattamiseksi markkinoille nopeasti ja kustannustehokkaasti. Meillä on hyvät edellytykset kasvattaa liikevaihtoamme ja markkinaosuuttamme”, Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky sanoo.

Investointi tuo Oulun tehtaalle noin 300 uutta työpaikkaa. Luku sisältää tehtaan tukitoiminnot. Epäsuora työllistävä vaikutus on lisäksi 1 500 työpaikkaa.

Oulun tehtaan toinen paperikone muunnettiin aaltopahvin pintakartonkia valmistavaksi koneeksi jo vuosina 2020–2021 noin 350 miljoonaa euroa maksaneessa hankkeessa. Nyt kerrottu investointi on siis lähes kolminkertainen siihen verrattuna.

Nyt siis myös toinen käytöstä poistettu paperilinja muunnetaan kartonkikoneeksi. Tuote on kuitenkin eri kuin ensimmäisellä koneella. Uusi kone tuottaa kuluttajapakkauksissa käytettävää taivekartonkia ja päällystettyä valkaisematonta kartonkia.

Stora Enso päätti jo viitisentoista vuotta sitten panostaa pakkausliiketoimintaan ja Breskyn toimitusjohtajakaudella yhtiö on luopunut tiiviiseen tahtiin lopustakin paperintuotannosta.

Yhtiö sulki vuosi sitten suuret Veitsiluodon ja Kvarnsvedenin tehtaat. Vanhoja paperikoneita on myös muunnettu eli käytännössä rakennettu uudelleen kartonkikoneiksi.

Viimeiset paperitehtaansa yhtiö on pannut myyntiin. Suomessa myynnissä on Anjalan paperitehdas. Paperin kysyntä on länsimaissa laskenut tasaiseen tahtiin toimistotyön ja tiedonvälityksen digitalisoituessa.

Samaan aikaan verkkokaupan kasvu ja pyrkimys vähentää muovipakkausten käyttöä on kasvattanut erilaisten kartonkien kysyntää.

Uuden kartonkilinjan tuotantokapasiteetti tulee olemaan 750 000 tonnia vuodessa. Kartonkien loppukäyttökohteita ovat elintarvike- ja juomapakkaukset erityisesti pakaste- ja kylmätuotteille sekä kuivatuote- ja pikaruokapakkaukset. Kohdemarkkinoita ovat pääasiassa Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Muunnettava linja tuottaa yhtiön arvion mukaan liikevaihtoa noin 800 miljoonaa euroa vuodessa.

”Investointi on iso askel eteenpäin Euroopan markkinoilla ja tekee Oulun yksiköstämme suuren mittaluokan tehtaan, joka parantaa sekä kuluttajapakkauskartonkien että aaltopahvin pintakartonkien eli kraftlinerien kannattavuutta ja kilpailukykyä”, pakkausmateriaaliliiketoiminnan johtaja Hannu Kasurinen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa muunnettu linja tulee olemaan Euroopan kustannuskilpailukykyisin taivekartonkikone.

Stora Enso kertoi perjantaina myös kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa. Se oli erinomainen. Yhtiön liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 15 prosenttia 2 963 miljoonaan euroon.

Operatiivinen liikevoitto oli 527 miljoonaa euroa eli 29 prosenttia viime vuoden heinä–syyskuuta suurempi. Liikevoitto oli lähes 18 prosenttia suhteessa liikevaihtoon.

Stora Enso on hyötynyt suhteessa moniin globaaleihin kilpailijoihin nähden siitä, että se tuottaa itse lähes 70 prosenttia käyttämästään energiasta. Yhtiön mukaan pakkausmateriaalin kysyntänäkymät ovat vakaat talousympäristön ja geopoliittisten riskien kasvusta huolimatta.

Tulostiedotteen mukaan neuvotteluja pakkausmateriaalien toimitushintojen korotuksista käydään jatkuvasti, joten kustannusinflaatiota saadaan siirrettyä myyntihintoihin.

Sellun hinta on laskenut pitkään jatkuneelta poikkeuksellisen korkealta tasolta. Myös sahatavaran pandemian aikaiset huippuhinnat ovat jääneet taakse ja yhtiö ennakoi sahatavaran hintojen laskun jatkuvan.

”Näkyvissä ovat ensimmäiset merkit mahdollisesta makrotalouden hidastumisesta, jonka vaikutukset voivat ennen pitkää ulottua myös Stora Enson liiketoimintaan. Luotan kuitenkin kykyymme ennakoida ja sopeutua. Stora Enso on aiempaa vahvempi ja kestävämpi rakenneuudistusten ja viime vuosina tehtyjen strategisten valintojen ansiosta”, Bresky sanoo tiedotteessa.

Kolmannella neljänneksellä kuluttajapakkauskartonkien toimitukset kasvoivat verrattuna viime vuoden vastaan aikaan. Aaltopahvipakkausten toimitukset Euroopassa samoin kuin sahatavaran toimitukset sen sijaan pienenivät rajusti.