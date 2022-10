HS:n markkinaviikko kertaa yhdessä jutussa viikon tärkeimmät talous­uutiset.

Liz Trussin saaga on varoittava esimerkki

Britannian pääministeri Liz Trussin pesti kesti 45 päivää, mikä tekee hänen pääministerikaudestaan Britannian historian lyhimmän. Truss ehti kaudellaan suututtaa äänestäjät, säikäyttää sijoittajat ja romahduttaa markkinoiden luottamuksen sekä puolueensa kannatuksen.

Trussin kauden talouskaaos on varoittava esimerkki hänen seuraajalleen, sanovat Bloombergin haastattelemat sijoittajat. He povaavat uuden pääministerin keskittyvän pitämään yllä rauhaa ja vakautta rahoitusmarkkinoilla.

Osa uskoo, että markkinaheilunta jatkuu niin kauan kuin Trussin seuraajasta ei ole tietoa. Monen mielestä uudella pääministerillä on joka tapauksessa edessään vaikea tehtävä korjata Britannian talous- ja inflaatiotilannetta. Erityisesti epävakautta voi olla odotettavissa valtionlainamarkkinoilla.

Truss totesi eropuheessaan, että konservatiivipuolue valitsee uuden puheenjohtajan viikon sisällä. Puolueen johtajasta tulisi samalla uusi pääministeri.

Trussin eron jälkeisestä markkinareaktiosta on tulkittavissa varovaista optimismia. Punta lähti nousuun, Ftse 100 -indeksi päätyi plussalle eikä valtionlainan korossa nähty nousua.

Nokia petti odotukset, osake halpeni

Verkkolaitteita valmistava Nokia arvioi liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna lähemmäksi tavoitteena olevan 23,9–25,1 miljardin euron ”ylälaitaa” ja kannattavuutta mittaavan liikevoittoprosentin asettuvan arvioidun 11–13,5:n keskivaiheille.

Nokian liikevaihto oli heinä–syyskuussa 6,2 miljardia euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 658 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli analyytikoiden ennakkoarvioita suurempi, mutta liikevoitto odotuksia pienempi.

Heikentyneen kannattavuuden takia yhtiö osake halpeni torstaina Helsingin pörssissä liki kahdeksan prosenttia.

Elon Muskin visiot ovat isot

Sähköautoistaan tunnetun Teslan tulos jäi hieman markkinoiden odotuksista ja yhtiön osake halpeni. Siitä huolimatta Teslan toimitusjohtaja Elon Musk jatkoi suuria lupauksiaan.

”Näyttää siltä, että loppuvuodesta tulee mahtava”, Musk sanoi.

Musk maalaili suuria tulevaisuudenkuvia Teslalle.

”Muutama vuosi sitten sanoin, että Tesla voisi olla arvokkaampi kuin Apple, joka oli silloin maailman arvokkain yhtiö. Nyt olen sitä mieltä, että Tesla on potentiaalisesti arvokkaampi kuin Apple ja Saudi Aramco yhteensä. Se ei tarkoita, että se tapahtuu – tai että se olisi helppoa.”

Applen markkina-arvo on noin 2 300 miljardia euroa ja Saudi Aramcon markkina-arvo 2 100 miljardia euroa. Teslan markkina-arvo on vajaat 700 miljardia euroa.

Yksikään yhtiö ei ole historian aikana yltänyt yli 4 000 miljardin euron markkina-arvoon.

Nordean tulos parani, korkojen nousu auttaa pankkeja

Pankkikonserni Nordean liiketulos pysyi kolmannella neljänneksellä lähes ennallaan verrattuna vuoden takaiseen. Noussut korkotaso paransi pankin talletusmarginaaleja, mutta hoidossa olevan varallisuuden määrä laski.

Asuntoluottojen volyymin kasvu oli neljä prosenttia ja yrityksille suunnatun luotonannon kasvu 12 prosenttia. Asuntoluottojen volyymikasvu hidastui, kun talouden epävarmuus lisääntyi ja korot nousivat.

Luottotappiot kasvoivat. Nettoluottotappiot olivat heinä–syyskuussa 58 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten luottotappiot nettona olivat 22 miljoonaa euroa plussalla.

Luottotappiovarausten kasvu johtui Nordean mukaan lähinnä siitä, että Tanskan asuntoluottokannan käypään arvoon tehtiin asuntojen hintojen laskun vuoksi malliperusteinen oikaisu. Toteutuneita luottotappioita oli vähän.

Netflix kasvoi taas, tuo mainoksia mukaan

Suoratoistopalvelu Netflixin tilaajamäärän kasvu ylitti odotukset heinä–syyskuussa. Palvelun tilaajamäärä kasvoi yli 2,4 miljoonalla asiakkaalla.

Aiemmalla neljänneksellä palvelu oli menettänyt liki miljoona tilaajaa. Syyskuun päätteeksi palvelulla oli yli 223 miljoonaa tilaajaa ympäri maailman.

Netflix on aikeissa julkistaa marraskuussa uuden maksutason. Basic with Ads -nimisen tilauksen hinta on Yhdysvalloissa 6,99 dollaria kuussa eli kolme dollaria vähemmän kuin tavallisen mainoksettoman tilauksen. Tähän asti Netflixissä ei ole joutunut katsomaan mainoksia.

Hinnaltaan alennettu, mainoksin tuettu taso otetaan käyttöön Yhdysvaltain lisäksi 11 maassa. Mukana ei toistaiseksi ole Suomi.

Sijoittajat pelkäävät pudotusta

Osakemarkkinat ovat edelleen matkalla alaspäin ja pohja saavutetaan ensi vuoden alkupuoliskolla, uskovat Bank of American kyselyyn vastanneet rahastonhoitajat.

Rahastonhoitajat povaavat markkinoille rajua myyntipaineiden nousua eli niin sanottua kapitulaatiota. Sotaterminä kapitulaatio tarkoittaa ehdoitta antautumista. Sijoittamisessa se tarkoittaa tappioiden hyväksymistä ja jyrkkää laskua markkinoilla.

Yhdysvaltalaispankin kyselyyn vastanneet sijoittajat uskovat, että myyntien myötä osakemarkkinat saavuttavat pohjalukemat ensi vuoden alkupuoliskolla. Tuolloin Yhdysvaltojen keskuspankin uskotaan myös lopettavan korkojen nostot. Näin ollen markkinat lähtisivät taas nousuun.

Olkiluoto petti taas

Eurooppa on energiakriisissä, ja Suomen talven kannalta tärkeä laitos eli Olkiluoto 3 pysyy vielä pitkään pois pelistä.

Teollisuuden Voima (TVO) kertoi, että ydinvoimalaitoksen säännöllinen sähköntuotanto alkaa 27. joulukuuta. Aiempi arvio päivämäärästä oli 14. joulukuuta. Uusin viivytys on siis pari viikkoa.

TVO:n viestintäpäällikön Johanna Ahon mukaan nyt annettu päivämäärä on parhain näkemys säännöllisen sähköntuotannon mahdollisesta alkamisajasta.

Tällä viikolla kolmosreaktorin turbiinilaitoksen syöttövesipumppujen sisäosissa havaittiin huolto- ja tarkistustöiden yhteydessä vaurioita. Vaurioita ja niiden vaikutusta säännöllisen sähköntuotannon alkamiseen selvitellään edelleen.

Tuoreimman arvion mukaan laitoksen koekäytön aikainen sähköntuotanto jatkuu 13. marraskuuta. TVO:n mukaan koekäyttöä jatketaan täydellä teholla.

Goldman Sachs uudistuu

Amerikkalaispankki Goldman Sachs ilmoitti isosta organisaatiomuutoksesta. Pääjohtaja David Solomon vahvisti, että pankki yhdistää investointipankkinsa ja kaupankäyntiä markkinoilla harjoittavan yksikkönsä.

Goldman Sachs on vuodesta 2020 organisoinut toimintansa neljään yksikköön. Ne ovat: investointipankki, markkinat, vähittäispankki ja varainhoito sekä omaisuudenhoito. Jatkossa yksiköitä olisi siis kolme.

Pankki kertoi heinä–syyskuun tuloksensa supistuneen 43 prosenttia vuoden takaisesta. Osakekohtainen tulos oli 8,25 dollaria ja nettotulos 3,1 miljardia dollaria. Pankin tuloksen odotettiinkin laskeneen selvästi, koska markkinalasku ja yrityskauppojen hiljeneminen ovat vähentäneet pankin palkkiotuottoja.