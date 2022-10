Luottolaitos Hypon tulevaisuusluokitus ennustaa, että Suomen kuntien väestörakenne ja sitä kautta asuntomarkkinat eriarvoistuvat jatkossa entisestään.

Tampere on Hypon tulevaisuusluokituksessa ainoa parhaaseen AAA-luokkaan yltävä kunta. Varsinaisessa asuntoluottoluokituksessakin Tampere nousi Helsingin rinnalle toiseksi parhaaseen AA-luokkaan.

Asuntorahoitukseen erikoistunut Suomen Hypoteekkiyhdistys (Hypo) arvioi, että Tampereen asuntomarkkinoilla on Suomen valoisin tulevaisuus. Asia selviää Hypon perjantaina julkistaman asuntoluottoluokituksen yhteydessä olevasta tulevaisuusluokituksesta.

Hypon varsinainen asuntoluottoluokitus koostuu 25 muuttujasta, joista tulevaisuusluokitukseen on poimittu viisi erityisesti väestörakenteen tulevaisuuteen liittyvää muuttujaa.

Tulevaisuusluokitus huomioi esimerkiksi nuorten ja naisten osuuden kunnan asukkaista. Luokituksessa on arvioitu myös nuoren väestön koulutusrakennetta.

Hypon mukaan esimerkiksi kauppa- ja hallintotieteiden sekä tekniikan korkeakoulualojen osaajat vetävät todistetusti alueelle mukanaan perheenjäseniä ja synnyttävät pitkässä juoksussa ympärilleen uusia palveluita.

”Jos on kaupallisen tai tekniikan alan osaajia, jotka perustavat uusia yrityksiä jollekin alueelle, niin se synnyttää ihan uudenlaista muuttoliikettä. Uudenlaiseen elinkeino- tai yritystoimintaan tarvitaan työvoimaa, ja sitten näiden perheenjäsenet muuttavat mukana. Sillä tavalla se luo uudenlaista kasvua, joka myöhemmin synnyttää alueelle erilaisia palveluita”, sanoo Hypon ekonomisti Juho Keskinen.

Keskisen mukaan osa Tampereen menestyksestä tulee juuri väestörakenteen hyvästä kehityksestä, mutta se ei ole ainoa syy kaupungin hyviin sijoituksiin Hypon mittareissa.

”Jos kahden A:n luokitukseen haluaa päästä, niin kyllä silloin pitää pärjätä aika kokonaisvaltaisesti tässä kokonaisluokituksessa. Korona-aikanakin nuorten muuttoliike on jatkunut Tampereelle ja asuntokauppa on menestynyt kaupungissa hyvin.”

Tulevaisuusluokitukseen poimituilla väestörakennemittareilla Tampere on jopa Helsinkiä paremmalla tasolla.

”Helsingin vetovoima on tietyllä tavalla taattu, mutta kun ajatellaan muutospotentiaalia niin Tampereella se muutos voi olla voimakkaampi kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Ja on jo ollutkin”, Keskinen sanoo.

Hypon tulevaisuusluokitus povaa Suomen kuntien väestörakenteen eriarvoistuvan jatkossa entistä merkittävämmin.

Tulevaisuusluokituksessa BBB-luokituksen tai paremman – eli selvästi keskitasoa paremman luokituksen – saa 37 kuntaa.

Suurten kaupunkien ulkopuolisten alueiden kannalta on kuitenkin huolestuttavaa, että tulevaisuusluokituksen heikoimmissa luokissa kuntia on vielä enemmän.

Hypon käyttämässä asteikossa CCC-luokassa tai sitä alempana olevien alueiden katsotaan olevan riskiryhmässä. Hypo on antanut luokituksen kaikkiaan 293 kunnalle. Hypo katsoo, että lähes kaksi kolmesta kunnasta on tulevaisuudessa riskiryhmässä.

Tulevaisuusluokituksessa CCC-luokkaan jää 71 kuntaa. Pykälää heikommassa CC-luokassa kuntia on 63, yhden C:n luokassa 48 ja asteikon heikoimmassa D-luokassa viisi.

”Meillä on alueita, jotka ovat väestökehityksen mittareita katsottaessa hyvin heikkoja. Ja sitten meillä on alueita, joissa väestökehityksen näkymä on huomattavasti vahvempi”, Keskinen sanoo.

Hypon varsinaisessa asuntoluottoluokituksessa CCC-luokassa on tällä hetkellä 87 kuntaa ja CC-luokassa kolme. Sitä heikompia luokituksia Hypo ei tällä kertaa anna.

Keskinen kuitenkin muistuttaa, että asuntomarkkinoilla on viime vuoden aikana ollut hyvin vahva veto ja asuntokauppa on käynyt hyvin myös sellaisilla alueilla, joilla se ei ole yleensä ollut yhtä vahvaa.

Tästä huolimatta C-alkuisen luokituksen saaneiden kuntien osuus nousi 90:een Hypon viime vuoden listauksen 77 kunnasta. Samaan aikaan kuntia nousi Hypon luokituksen yläpäässä parhaisiin luokituksiin.

”Alueiden eriytyminen ei pysähtynyt tässäkään poikkeustilanteessa, jossa asuntomarkkinat ovat kauttaaltaan saaneet myötätuulta koronakriisin seurauksena.”

Keskisen mukaan on jossain määrin huolestuttavaa, että kuntia valui alempiin luokituksiin myös viime vuoden kaltaisessa asuntomarkkinoille hyvässä tilanteessa.

Asuntoluottoluokituksen mittareista poimittu tulevaisuusluokitus katsoo tilannetta vielä laajempaa luokitusta pidemmälle. Myös siksi on huolestuttavaa, että juuri tulevaisuuden mittareissa niin moni kunta asettuu luokitusasteikon häntäpäähän.

”Ei se tulevaisuudelle ihan hirveän valoisaa odottamaa anna”, Keskinen sanoo.