Sähkön kallistuminen on saanut yritykset etsimään uusia mahdollisuuksia ohjata tuotantoa halvan sähkön tunneille.

Energiakriisi, sähkön kallistuminen ja sen hintavaihteluiden voimistuminen ovat saaneet monet yritykset selvittämään, voisivatko ne siirtää tuotantoaan ja sähkön kulutusta kulutushuippujen ulkopuolelle.

Yrityksille itselleen uuden kulutusjouston löytäminen tarkoittaa mahdollisuutta säästää energiakuluissa tai jopa ansaita lisäeuroja, mutta jos selvitykset tuottavat tulosta, hyötyjiä ovat kaikki suomalaiset sähkön käyttäjät. Uusi kulutusjousto auttaisi ensi talvena tasaamaan sähkön kulutushuippujen hintapiikkejä ja vähentäisi myös riskiä sille, että Suomessa ajaudutaan sähköpulaan ja pahimmillaan sähkön säännöstelyyn eli kiertäviin sähkökatkoihin.

Potentiaalia on etenkin teollisuudessa, joka käyttää yli 40 prosenttia sähköstä Suomessa, huomattavasti enemmän kuin kotitaloudet.

Jonkin verran uutta kulutusjoustopotentiaalia on jo löytynyt, kertoo Energiaviraston kysely, joka suunnattiin paljon sähköä käyttäville yrityksille. Viidesosalla kyselyyn vastanneista yrityksistä on jo suunnitelma kulutusjouston lisäämiseksi tulevan talven sähköpulatilanteita varten. 40 prosenttia yrityksistä kertoo, että suunnitelman teko on käynnissä tai alkamassa pian.

Ensi talvena uutta kulutusjoustoa voisi olla käytettävissä noin 390 megawattia. Arvio on karkea, ja todellinen jousto riippuu paljon tilanteesta.

Määrä ei ole merkityksetön. Tänä vuonna säätösähkömarkkinoilla kulutusjoustoa on ollut tarjolla tunnista riippuen 100–500 megawattia.

Osalle yrityksistä tuotannon ohjaaminen sähkön hinnan mukaan on arkipäivää. Esimerkiksi metallinjalostaja Boliden Kokkola, kemikaalivalmistaja Kemira, teräsyhtiö Outokumpu sekä metsäyhtiöt Sappi, Stora Enso ja UPM osallistuvat koko ajan säätösähkömarkkinoille, joilla sähkön kulutusta ja tuotantoa tasapainotetaan. Yritykset antavat tarjouksia siitä, mihin hintaan ovat valmiita vähentämään tuotantoaan 15 minuutin varoajalla.

Korvaus tuotannon rajoittamisesta voi olla muhkea, enimmillään 5 000 euroa megawattitunnilta. Lähes näin paljon kulutuksen vähentämisestä maksettiin yhtiöille esimerkiksi syyskuun 8. päivä aamulla, kun Olkiluoto 3:n koekäytössä oli yllättäviä ongelmia ja kulutusta Suomessa piti saada nopeasti vähennettyä. Keskimäärin tuotannon vähentämisestä on tänä vuonna maksettu 140 euroa megawattitunnilta.

Lue lisää: Suomen sähköjärjestelmä kiristyi viime torstaina äärimmilleen, näin Suomea uhannut sähköpula vältettiin

Esimerkiksi UPM käyttää joustoon paperitehtaidensa mekaanisen massan valmistusta. Mekaaninen massa on välituote, josta paperi valmistetaan. Prosessi soveltuu joustoon hyvin, sillä se käyttää paljon sähköä, ylös- ja alassäätö on nopeaa ja massaa voidaan varastoida. Näin jousto ei häiritse itse paperinvalmistusta, joka käy tasaisesti yötä päivää.

Yrityksillä voi kuitenkin olla monenlaisia esteitä sille, miksi tuotanto ei kykene joustamaan.

”Ei ole mahdollista toteuttaa kulutusjoustoa merkittävissä määrin johtuen tehtaan tasaisesti eri prosesseihin jakaantuneesta sähkön kulutuksesta. Elintarvikkeiksi luettavien tuotteiden tuotantoa ei voida keskeyttää hygieniaan liittyvistä syistä eikä tuotantoa voida siirtää eri vuoroihin (esimerkiksi yövuoro), sillä sen järjestäminen olisi mahdotonta oman henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden työjärjestelyiden kannalta”, kertoo eräs yritys vastauksessaan Energiaviraston kyselyyn.

”Tehdas pyörii 24/7, ja hyödykkeiden tarve on jatkuvaa. Pelkästään pienet sähkökatkot voivat aiheuttaa merkittäviä tuotehaittoja ja jopa tuotteiden hylkäyksiä”, perustelee toinen.

Suomalaisessa teollisuudessa on kuitenkin paljon hyödyntämätöntä joustopotentiaalia, uskoo UPM Energyn yrityspalveluista vastaava johtaja Anne Särkilahti. UPM on tehnyt kulutusjoustoa pitkään, ja myy nyt osaamistaan muille yrityksille.

Särkilahti sanoo, että yritykset eivät aina hahmota jouston mahdollisuuksia, vaikka tuntevatkin prosessinsa. Toisekseen yrityksillä ei välttämättä ole ollut suurta intressiä jouston lisäämiseen, kun sähkö on ollut halpaa.

”Sitähän yrityksissä seurataan, että näkyykö se euroissa vai ei. Jos ei, niin sitten priorisoidaan jotain muuta.”

Koska teollisuusyritykset suojaavat sähkön hankintaa jopa vuosien päähän johdannaisilla tai hankintasopimuksilla, eivät ne välttämättä vieläkään täysin altistu sähkön hinnan nousulle.

Yksinkertaisimmillaan kulutusjousto tarkoittaa, että yritys suunnittelee tuotantoaan sähkön hintaennusteen perusteella. Joustoa ei myydä markkinoilla, vaan rahallinen hyöty tulee säästönä sähkölaskussa. Tällaista yksinkertaista ja manuaalisesti ohjattavaa uutta joustopotentiaalia on mahdollista saada käyttöön jo ensi talveksi, Särkilahti sanoo.

Pidemmälle vietynä jousto on automatisoitua ja sitä myös kaupataan erilaisilla markkinapaikoilla. Se kuitenkin edellyttää prosessin läpikotaista selvittämistä, uusien ohjelmistojen käyttöönottoa ja ihmisten kouluttamista.

”Jos sen tekee hienolla digitaalisella tavalla, niin kyllähän siihen aikaa menee. Ei se käytännössä ensi talveksi onnistu”, Särkilahti sanoo.

Energiakriisi on jo saanut kotitaloudet tarkkailemaan sähkön kulutusta ja sen ajoittamista. Iso kysymys on, tapahtuuko sama laajasti yrityskentässä.

”Olennaista on varmaan se, kuinka pitkälle firmat katsovat. Ajattelevatko ne, että riittää, kun pärjätään ensi kevääseen ja sitten voidaan palata vanhaan malliin”, Särkilahti sanoo.

Hänestä tämä olisi lyhytnäköistä ajattelua. Särkilahden mielestä kulutusjousto koskee tulevaisuudessa kaikkia yrityksiä. Suomeen on tulossa paljon uutta, sääriippuvaista tuulivoimatuotantoa, ja hintaheilahteluiden uskotaan vain voimistuvan.

”Siitä ei päästä mihinkään, vaikka energiakriisi loppuisi.”