Länsimaiden talouspakotteiden kohteena olevan Venäjän taloudelliset suhteet Kiinaan tiivistyvät.

Tuoreiden tietojen mukaan Venäjä vei syyskuussa Kiinaan 1,82 miljoonaa barrelia raakaöljyä päivittäin. Vienti kasvoi 22 prosenttia vuodentakaisesta. Barreli on öljymarkkinoilla käytetty mittayksikkö, yksi barreli vastaa 159 litraa.

Vielä elokuussa Venäjä vei Kiinaan 1,96 miljoonaa barrelia päivässä. Toukokuussa Venäjä vei Kiinaan päivittäin ennätykselliset 2 miljoonaa barrelia raakaöljyä.

Venäläisestä öljystä on tulossa Kiinalle entistä tärkeämpää, sillä Saudi-Arabian öljytoimitukset ovat hidastumassa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Saudi-Arabia vei Kiinaan syyskuussa 7,53 miljoonaa tonnia raakaöljyä eli 1,83 miljoonaa barrelia päivittäin. Vienti putosi vuodentakaisesta 5,4 prosenttia.

Venäjä on noussut tänä vuonna lähes suurimmaksi öljynviejäksi Kiinaan. Venäjä on vienyt Reutersin laskelmien mukaan tammi–syyskuussa Kiinaan 64,3 miljoonaa tonnia raakaöljyä. Vienti on kasvanut viime vuodesta 8,8 prosenttia.

Saudi-Arabia on toimittanut Kiinaan tänä vuonna 65,8 miljoonaa tonnia öljyä. Vienti on vähentynyt noin prosentilla.

Saudi-Arabian ja Venäjän jälkeen suurin öljyntoimittaja Kiinaan on Irak. Se vei Kiinaan syyskuussa 5,2 miljoonaa tonnia öljyä. Vienti kasvoi 17 prosenttia vuodentakaisesta.