Toinen Raahen masuuneista suljetaan marraskuun puolivälissä 6–8 viikoksi.

Teräsyhtiö SSAB aikaistaa Raahen-tehtaalle suunniteltuja huoltotöitä sopeuttaakseen tuotantoaan heikkenevään markkinatilanteeseen.

Toinen Raahen masuuneista menee huoltoon marraskuun puolivälissä. Huoltotauon arvioidaan kestävän 6–8 viikkoa.

Huoltotöiden aikaistamisella SSAB vähentää tuotantoaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Syynä sopeutustarpeeseen on teräksen kysynnän heikkeneminen etenkin Euroopassa ja rakennusalalla.

Yhtiön mukaan markkinatilanne on epävarma muun muassa kiihtyvän inflaation, komponenttipulan, toimitusketjujen häiriöiden ja Ukrainan sodan vuoksi. Teräksen kysyntä Euroopassa on jo vähentynyt, ja SSAB on vastaavasti vähentänyt rakentamisessa käytettävän teräksen valmistusta.

Kysyntä Euroopassa jatkuu heikkona myös loppuvuoden, SSAB ennakoi. Kysynnän heikkenemisen vuoksi yhtiö ennakoi myyntihintojen laskevan merkittävästi verrattuna viime kuukausiin.

Euroopan markkinoiden kysynnän heikkeneminen näkyi SSAB:n kolmannen kvartaalin tuloksessa. Euroopan-toimintojen liiketulos laski vuodentakaisesta 228 miljoonasta eurosta 131 miljoonaan euroon. Yhdysvaltain-toiminnot sekä erikoislujien terästen valmistus kuitenkin kompensoivat laskua niin, että koko tulos parani vuodentakaisesta. Heinä–syyskuun liiketulos oli lähes 610 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten oli vajaat 530 miljoonaa euroa.