Suomalaisyrityksiä oli mukana Naton teknologiakokouksessa. Osa hankinnoista tehdään vain jäsenmaista, mikä voi tuoda suomalaiselle teknologiaosaamiselle uutta kysyntää. Erityisesti tekoäly on nyt kuuma aihe.

Bryssel

Suomalaisilla puolustus- ja turvallisuussektorin yrityksillä on paljon odotuksia Suomen tulevasta Nato-jäsenyydestä. Nato on kiinnostunut Suomen ja Ruotsin teknologisesta osaamisesta, mikä voi antaa myös suomalaisyrityksille uutta liiketoimintaa ja kasvua.

Nato ei itse ole suuri ostaja, mutta se toimii standardoijana ja kokoaa yhteishankintoja. Esimerkiksi kyberpuolustukseen liittyviä hankintoja ei tehdä muista kuin liittokunnan jäsenmaista, joten jonain päivänä alkava jäsenyys aukaisee suomalaisyrityksille uuden markkinan.

Samaan aikaan Ukrainassa on meneillään reaaliaikainen esittely modernista sodankäynnistä. Euroopassa käytävä sota antaa kaikessa kauheudessaan yrityksille paljon tietoa siitä, miten digitaalisia ratkaisuja käytetään tositilanteessa ja mitkä niiden vaikutukset ovat.

Nato järjesti lokakuun lopussa Monsissa Belgiassa Nato Edge -kokouksen, joka kokosi yhteen Naton kanssa yhteistyössä toimivia teknologiaosaajia.

Suomesta paikalla eräänlaisella tiedusteluretkellä olivat teknologia-, data-, ja designyhtiö Solitan Defence & Security -yksikön johtaja Janne Niinivaara ja vastuulliseen tekoälyyn liittyvästä liiketoiminnasta vastaava Anna Metsäranta, joka oli tapahtumassa myös puhujana.

Tekoälyn valjastaminen sotilaskäyttöön etenee kilpajuoksuna, jossa länsi ei halua hävitä Venäjälle eikä tekoälyyn paljon satsaavalle Kiinalle. Siksi se on myös Natossa yksi suurimpia kiinnostuksen kohteita.

”Olimme tiedonhankintamatkalla siitä, mitä annettavaa meillä voisi olla ja mitkä ovat Naton organisaatiot, joita kannattaa lähestyä”, Niinivaara sanoo.

”Ensimmäinen vaikutelma tältä viikolta on, että kyllä suomalaisilla yrityksillä on olennaista osaamista digitalisaation osalta. Me emme ehkä vielä ole hirveän hyviä paketoimaan sitä, ja isompiin hankkeisiin tarvitaan vielä lisää yhteistyökumppaneita. Myös kansallisesti täytyy pystyä rakentamaan verkostoja.”

Suomalaista vientiä edistävä Business Finland on käynnistänyt syksyllä digitaaliseen puolustukseen keskittyvän ”ekosysteemin”, jossa ovat mukana perustajajäseninä Solitan lisäksi muun muassa Patria, VTT, Reaktor, Millog ja joukko yliopistoja.

Yhtenä tavoitteena on osallistua EU:n ja Naton uusimpiin puolustusteollisuuden aloitteisiin ja verkostoitua kansainvälisesti. Verkoston valmistelu alkoi jo pari vuotta sitten, jolloin Nato-jäsenyyttä pidettiin Suomessa kaukaisena.

Yhteenliittymän koordinaattorina on XD Solutions, jonka toimitusjohtajan Jarmo Puputin mukaan Suomi on Natolle kiinnostava Nokian myötä syntyneen tietoliikenneosaamisen takia, mutta myös nousevien uusien alueiden eli esimerkiksi tekoälyn, avaruusteknologian, signaalin- ja kuvankäsittelyn ja autonomisten järjestelmien ansiosta.

Nato edge -kokouksessa Venäjän hyökkäyssota oli keskeinen puheenaihe.

Niinivaaran mukaan Ukrainassa on konkretisoitunut, mitä kaksoiskäyttöteknologia eli sekä siviili- että sotilaskäyttöön soveltuva teknologia tarkoittaa.

”Ennen sotilaslaboratorioissa syntyi keksintöjä siviilikäyttöön, mutta nyt yritykset vievät teknologiaa eteenpäin. Puolustustoimiala on havainnut jäävänsä jälkeen, ellei se ota yrityksiä mukaan”, Niinivaara sanoo.

Janne Niinivaaran mukaan Ukrainassa on nähty toisaalta yllättävänkin perinteistä sodankäyntiä, mutta myös uusia digitaalisia keinoja.

Yksi esimerkki nopeasti syntyneestä digitaaliratkaisusta on Ukrainassa käytössä oleva ”tykistö-Uber” eli sovellus, jolla ukrainalaisjoukot voivat kohteen paikannettuaan tilata käyttöönsä kulloinkin sopivan aseistuksen kohteen tuhoamiseksi.

Tosin sodankäynti Ukrainassa on ollut yllättävänkin perinteistä, sanoo entinen upseeri Niinivaara.

”Eivät tykit ja panssarivaunut mihinkään katoa, mutta niiden rinnalle tulee uusia suorituskykyjä täydentämään niitä. Sata vuotta vanhaa teknologiaa yhdistetään uuteen teknologiaan.”

Mikä voisi olla esimerkki Nato-projektista, jossa vaikka Solita voisi olla mukana? Niinivaaran mukaan esimerkiksi tekoälyhanke, jossa hyödynnettäisiin tietoja Nato-maiden välisestä analytiikasta ja siirrettäisiin tietoa.

Tekoäly on jo olennainen osa puolustuksen digitalisaatiota. Toistaiseksi se on arkipäiväisempää kuin hurjimpien kuvitelmien ohjelmoidut terminaattoriarmeijat.

Anna Metsäranta määrittelee tekoälyn edistyneeksi analytiikaksi ja tiedon hyödyntämiseksi.

”Juuri nyt käydään tarpeellista keskustelua ihmisen roolista. Tekoälylle voidaan antaa autonomiaa, ja tekoäly voi joissakin tietyissä tilanteissa toimia täysinkin autonomisesti, mutta vastuu on aina ihmisellä.”

Anna Metsäranta vastaa Solitassa vastuulliseen tekoälyyn liittyvästä liiketoiminnasta. Hän oli myös puhujana Nato Edge -kokouksessa.

Autonomia voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että droonit voivat liikkua metsässä törmäämättä puihin ja toisiinsa. Droonit eivät kuitenkaan tee itsenäisiä päätöksiä esimerkiksi jonkin kohteen tuhoamisesta.

”Ei ole kyse siitä, että olisimme automatisoimassa kriittisintä voimankäyttöä. Demokraattisilla valtioilla on siihen valtava kynnys. Myös Natolla on eettisen tekoälyn hyödyntämisen periaatteet.”

Yksi tärkeimmistä tekoälysovelluksista sodankäynnissä on kohteen tunnistus: konenäkö tunnistaa valokuvista tai videoista esimerkiksi sen, onko jossain liikkeellä panssarivaunu. Tekoäly tuottaa informaation mutta ei tee päätöstä, mitä informaation saannin jälkeen tehdään.

Metsärannan mukaan Nato Edge -kokouksen perusteella seuraava iso juttu tekoälyn käytössä on päätöksenteon tuki: miten eri lähteistä kuten esimerkiksi tutkista ja sensoreista kerätään dataa, saadaan se yhdisteltyä ja luodaan aiempaa parempaa tilannekuvaa.

Se vaatii myös ihmistieteitä eli osaamista jalostaa tieto sellaiseksi, että ihminen pystyy hyödyntämään sen päätöksenteon paineessa.

”Sotakentälle ei pidä päätyä ratkaisuja, jotka vaikeuttavat toimimista kriittisissä tilanteissa.”

Metsärannan mukaan eurooppalaisnäkemys tekoälyä kohtaan on se, että täällä halutaan kehittää luotettavaa tekoälyä eikä mennä niin teknologia edellä kuin esimerkiksi Aasiassa.

Mepit ovat esimerkiksi vaatineet pysyvää kieltoa ihmisten automaattiselle tunnistamiselle julkisilla paikoilla. Lisäksi parlamentissa on vaadittu, että tekoälyn käyttämien algoritmien tulisi olla läpinäkyviä rasismin ja syrjinnän ehkäisemiseksi.

EU:ssa on työn alla tekoälysäätely AI Act, jossa tekoälylle yritetään luoda ihmiskeskeiset ja EU:n arvoihin perustuvat normit. Toiveena on, että EU-säätelystä tulisi pohja kansainväliselle tekoälysäätelylle eli siitä syntyisi samanlainen ”Bryssel-vaikutus” kuin tietosuoja-asetus GDPR:stä.