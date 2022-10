Applen markkinointijohtaja Greg Joswiak sanoo, että yhtiö aikoo noudattaa laturilakia samalla tavalla kuin se noudattaa muitakin sitä koskevia lakeja.

Teknologiayhtiö Applen on pakko taipua Euroopan unionin tahtoon laturien yhdenmukaistamisessa, sanoo yhtiön markkinointijohtaja Greg Joswiak.

”On ilmiselvää, että meidän täytyy noudattaa [lakia]”, Joswiak sanoi Wall Street Journalin teknologiatapahtumassa tiistaina.

Euroopan parlamentti hyväksyi lokakuun alussa lakiesityksen, jonka mukaan usb-c-laturien pitäisi jatkossa sopia kaikkiin matkapuhelimiin, tabletteihin, kuulokkeisiin ja digitaalisiin kameroihin.

Joswiakin mukaan Apple noudattaa laturilakia, kuten muitakin sitä koskevia lakeja. Bloombergin mukaan Iphoneissa usb-c-liitäntä otettaisiin käyttöön ensi vuonna.

Latauspäitä on yritetty yhtenäistää yritysten itsesääntelyn ja vapaaehtoisten sopimusten avulla vuodesta 2009. Apple on vastustanut pyrkimyksiä voimakkaasti alusta lähtien. Yhtiö on suosinut kehittämäänsä Lightning-lataussovitinta.

”Olemme huolissamme siitä, että vain yhdentyyppiseen latauspäähän velvoittava sääntely tukahduttaa innovoinnin ja sitä kautta on haitaksi kuluttajille Euroopassa ja ympäri maailmaa”, yhtiö kommentoi asiaa syksyllä 2021.

Joswiak muistutti, että yhdessä vaiheessa EU halusi tuoda ainoaksi vaihtoehdoksi micro-usb-liitännän. Jos se olisi mennyt läpi, ei usb-c:tä tai Lightning-liitintä olisi ikinä keksitty, Joswiak sanoi.

Usb-c-latausliitin pitää ottaa käyttöön laitteissa viimeistään vuonna 2024. Lakiesitys ei estäisi matkapuhelinvalmistajia lisäämästä puhelimiin myös toisenlaista latausliitintä usb-c-mallisen lisäksi, jos sellainen nähtäisiin tarpeelliseksi.

Aiemmin lokakuussa Apple julkisti uusia Ipad-tablettitietokoneita. Uudessa Ipadissa on aiemmista perumalleista poiketen vain usb-c-latausliitäntä.

EU:n hyväksytyn lakiesityksen mukaan latureiden yhdenmukaistaminen helpottaisi niiden uudelleenkäyttöä ja vähentäisi turhaa elektroniikkajätettä. Roskiin heitetyt ja käyttämättömät laturit aiheuttavat jopa 11 000 tonnia jätettä vuosittain.

Lisäksi lain tarkoitus on helpottaa kuluttajien arkea, kun he voivat käyttää puhelimiinsa vain yhtä laturia. Jatkossa uudet matkapuhelimet pitäisi myös voida ostaa ilman pakkauksen mukana tulevaa laturia.

Apple julkistaa kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa torstain vastaisena yönä Suomen aikaa.