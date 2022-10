Yhtiö pitää heilahtelevaa energian hintaa lähiaikojen suurena epävarmuustekijänä.

Elintarvikekonserni Atrian tulos heikkeni kolmannella vuosineljänneksellä kohonneiden kustannusten vuoksi. Yhtiön oikaistu liikevoitto oli heinä-syyskuussa 16,2 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 19,7 miljoonaa.

Atrian liikevaihto puolestaan kasvoi 438,8 miljoonaan euroon viime vuoden 388 miljoonasta.

Toimitusjohtaja Juha Gröhnin mukaan liikevaihdon kasvu perustui pääosin myyntihintojen korotuksiin.

”Vähittäiskauppaan suuntautuvan myynnin kehitys on tasaantunut korona-ajan vahvan kasvun jälkeen ja on ollut joillakin liiketoiminta-alueilla ja joidenkin tuoteryhmien osalta laskeva”, Gröhn sanoi tiedotteessa.

Kustannusten nousu on rasittanut yhtiön tuloskuntoa, erityisen voimakkaasti on noussut sähköenergian hinta. Nopeasti heilahteleva energian hinta on Gröhnin mukaan merkittävä epävarmuustekijä talven aikana. Atrian lihantuottajille maksamat tilityshinnat olivat kolmannella neljänneksellä yli 30 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten.

Hintojen nousu näkyy myös kuluttajien ostokäyttäytymisessä, kun vielä edellisen osavuosikatsauksen yhteydessä heinäkuussa Atria kertoi kuluttajien ruokatottumusten pysyneen ennallaan. Ruoan ostoissa on nyt siirtymää edullisempiin tuotteisiin.

Atrian Sibylla-myynti laski viime vuodesta, koska Atria myi keväällä Venäjän Sibylla-toimintonsa. Yhtiön suurimmat meneillään olevat investoinnit eli Nurmon siipikarjatehtaan rakentaminen ja Ruotsin Sköllerstan tehtaan laajennus etenevät suunnitellusti.

Atrian koko alkuvuoden eli tammi-syyskuun liikevaihto on kasvanut vuodesta 2021 vajaat 10 prosenttia ja oikaistu liikevoitto laskenut 16 prosenttia.