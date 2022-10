Ford lopettaa Fiesta-mallin valmistamisen. Autoa on valmistettu vuodesta 1976.

Maailman vanhimpiin autovalmistajiin kuuluva Ford lopettaa legendaariseen asemaan nousseen Fiestan valmistamisen.

Yhtiö kertoi asiasta Twitterissä keskiviikkona.

”Kun yksi aika päättyy ensi kesänä, toinen on juuri alkamassa. Hyvästi Fiesta. On aika jättää hyvästit pikkuautolle, joka on koskettanut meitä kaikkia – kiitos kaikista muistoista”, kirjoittaa Martin Sander Twitterissä.

Sander johtaa Fordin sähköautoihin keskittyvää liiketoimintayksikköä Euroopassa.

Ford Fiestaa on valmistettu vuodesta 1976.

Päätöksen taustalla on pienten autojen markkina supistuminen sekä Fordin panostus sähköautoihin. Yhtiö aikoo tehdä ensi vuonna 600 000 sähköautoa. Vuonna 2026 määrä on tarkoitus nostaa jo 2 miljoonaan.