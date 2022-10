Uutta datakaapeliyhteyttä suunnitellaan nyt Luoteisväylälle. Hintaa 14 000 kilometrin mittaisella merenalaisella kaapelilla olisi yli miljardi euroa.

Suomen valtion omistama tietoliikenneyhtiö Cinia haluaa mukaan rakentamaan 14 000 kilometrin merenalaista datakaapelia Pohjois-Norjasta Grönlannin ja Kanadan ohitse Japaniin. Cinia, yhdysvaltalainen Far North Digital ja japanilainen Arteria ovat perustaneet yhtiön, joka lähtee nyt haalimaan asiakkaita ja sijoittajia miljardiluokan rakennushankkeeseen. Tavoitteena on, että Euroopan ja Aasian välinen uusi yhteys olisi valmiina ja käytössä vuoden 2026 lopussa.

Kaapelin arvioidaan maksavan noin 1,1 miljardia euroa.

Lopullista investointipäätöstä kaapeliyhteydestä ei ole vielä tehty. Käynnissä on rahoituksen kerääminen, jonka arvioidaan vievän noin puoli vuotta.

”Ensin haetaan suurasiakkaita. Ne tarvitaan hankkeen käynnistämiseen ja rahoituksen varmistumiseen”, kertoo Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila.

Knaapilan mukaan on mahdollista, että myös Cinia rahoittaa hanketta jollain osuudella. Cinia on 78-prosenttisesti Suomen valtion omistama yhtiö.

Haave arktisesta datakaapelista on vanha, mutta Luoteisväylä sen reittinä uusi. Aiemmin Cinia oli mukana hankkeessa, jossa kaapeli oli tarkoitus vetää Koillisväylää pitkin. Se olisi siis kulkenut Venäjän talousvesillä.

Tuo hanke kaatui puolitoista vuotta sitten.

”Siinä oli sellaisia vaatimuksia ja edellytyksiä, joita alkoi Venäjän suunnalta tulla. Hanke kohtasi niin suuria vaikeuksia, että se päätettiin keskeyttää”, Knaapila kertoo.

Luoteisväylä on reittinä pidempi – etäisyys Franfurtista Japaniin on noin 15 prosenttia pidempi kuin Koillisväylän kautta –, mutta siinä on omat etunsa, Knaapila sanoo.

”Luoteisväylässä etuna on, että matkan varrella on Pohjois-Amerikka, jonne saadaan yhteyksiä. Ja kun mennään Islannin ja Grönlannin ohi, on mahdollista järjestää yhteyksiä näihin Euroopan osiin. Vaikka matka vähän pitenee, matkan varrella on erittäin hyödyllisiä rantautumispaikkoja.”

Myös maariskit ovat pienemmät kuin Koillisväylällä.

Knaapila uskoo, että Luoteisväylän kaapeliyhteydelle on kysyntää.

”Kaapeli tuo globaaliin tietoliikenneverkkoon uuden reitin, joka parantaa verkon käytettävyyttä ja kyberturvallisuutta.”

Uuden yhteyden on tarkoitus yhdistää Euroopan ja Aasian tietoliikenteen solmukohdat mahdollisimman pienellä viiveellä. Suomen valtionhallinnossa on pitkään ajateltu, että arktinen datakaapeli Euroopan ja Aasian välillä tekisi Suomesta kansainvälisen tietoliikenteen solmukohdan.

Kaapelin pääsuunnittelijaksi on valittu verkkoyhtiö Nokia, jonka omistama Alcatel Submarine Networks on erikoistunut merenalaisten tietoliikenneyhteyksien rakentamiseen.