Pankit muuttivat omia viitekorkojaan edellisen kerran vain muutama viikko sitten.

Pankit nostavat nyt nopealla tahdilla omia viitekorkojaan eli prime-korkojaan, kun euribor-korot ovat jatkaneet rivakkaan nousuaan.

S-pankki kertoo nostavansa prime-korkoaan 0,5 prosenttiyksikköä 1,0 prosenttiin. Muutos astuu voimaan 8. marraskuuta.

Edellisen kerran pankki muutti prime-korkoaan vasta lokakuun alussa. Silloin korko nousi 0,25 prosenttiyksikköä 0,50 prosenttiin. Sitä edellisen kerran korkoa muutettiin joulukuussa 2020.

Aktia-pankki kertoo nostavansa prime-korkoaan niin ikään 0,5 prosentista 1,0 prosenttiin. Koronnosto tulee voimaan 1. marraskuuta.

Aktia muutti korkoaan edellisen kerran syyskuun alussa, jolloin korko nousi 0,1 prosenttiyksikköä 0,4 prosentista 0,5 prosenttiin.

Kumpikin pankki perustelee muutosta markkinakorkojen nousulla. Euribor-korot ovat nousseet tänä vuonna ennätyksellisen nopeasti, koska Euroopan keskuspankki alkoi kiristää rahapolitiikkaansa kesällä. Keskuspankki yrittää koronnostoilla hillitä euroalueen nopeaa inflaatiota.

Taloussanomien kokoamien tietojen mukaan korkein prime-korko on Nordealla. Nordean prime-korko on ollut 1,7 prosenttia 1. lokakuuta lähtien.

Aktian ja S-pankin nostojen jälkeen alin prime-korko on Hypolla, jonka prime on 0,5 prosenttia.

Prime-korot ovat pankkien omia viitekorkoja, joita käytetään nykyään korkona etenkin talletuksissa.

Prime-korot muuttuvat hitaammin kuin euribor-korot. Pankit kehittivät prime-korot 1990-luvun alussa asuntolainojen viitekoroiksi, koska silloin markkinakorkojen päivävaihtelut olivat voimakkaita.

Prime-korkoihin sidottujen asuntolainojen osuus on Suomen Pankin tilastojen mukaan on nykyään vain 3,5 prosenttia pankkien lainakannasta. Osuus on ollut laskussa vuosikausia.