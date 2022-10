Perinteiden öljynjalostus ohitti uusiutuvat polttoaineet Nesteen tärkeimpänä tulonlähteenä vuosien tauon jälkeen.

Perinteinen fossiilibisnes siivitti polttoainejalostaja Nesteen hyvään tulokseen vuoden kolmannella neljänneksellä.

Neste on profiloitunut pitkään uusiutuvien polttoaineiden valmistajana, ja uusiutuvat ovat vuosia olleet myös yhtiön kannattavinta liiketoimintaa. Energiakriisin keskellä perinteinen öljynjalostus on kuitenkin muuttunut hurjan kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Heinä–syyskuussa suurin osa Nesteen tuloksesta syntyi öljyn jalostamisesta. Konsernin vertailukelpoinen käyttökate kolmannella kvartaalilla oli 979 miljoonaa euroa, mistä öljynjalostuksen osuus oli 537 miljoonaa euroa ja uusiutuvien 389 miljoonaa euroa. Käyttökate kuvaa yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja veroja.

Käyttökatteella mitattuna Nesteen öljynjalostuksen tulos yli nelinkertaistui vuodentakaisesta ja toi yli 400 miljoonan euron tulosparannuksen. Nesteen toimitusjohtaja Matti Lehmus sanoo, että jalostusmarkkina on nyt poikkeuksellisen vahva.

Nesteen toimitusjohtaja Matti Lehmus.

”Kolmannella kvartaalilla raakaöljyn, öljytuotteiden ja maakaasun hinnat olivat hyvin korkeat, se liittyi energiakriisiin. Samaan aikaan globaali kysyntä öljytuotteille on ollut vahvaa tänä vuonna. On tultu ulos pandemiasta, on enemmän taloudellista toimeliaisuutta, ja sitä kautta kysyntäkehitys on ollut vahvaa. Se on johtanut siihen, että esimerkiksi dieselin varastotasot ovat matalat, ja sitä kautta jalostusmarginaalit ovat olleet vahvoja”, Lehmus sanoo.

Öljynjalostuksen kannattavuudesta kertova kokonaisjalostusmarginaali oli poikkeuksellisen suuri, 28 dollaria barrelilta. Se laski hivenen edellisen kvartaalin ennätyslukemista, mutta oli yhä merkittävästi keskimääräistä korkeampi. Viime vuonna samalla ajanjaksolla jalostusmarginaali oli 9,4 dollaria barrelilta.

Etenkin dieselin valmistus on nyt poikkeuksellisen kannattavaa. Neste kertoo, että dieselin jalostusmarginaali nousi elokuussa kaikkien aikojen ennätykseen. Noin puolet Nesteen öljytuotteiden myynnistä on keskitisleitä, joihin diesel kuuluu.

Tilanne ei ole hetkeen muuttumassa. Neste ennakoi, että öljynjalostuksen marginaalit laskevat loppuvuonna, mutta pysyvät yhä tavallista suurempina.

Ensi vuonna yleiseen talouskehitykseen taas liittyy paljon epävarmuutta, Lehmus sanoo.

Öljynjalostusalalla on viime vuosina kuljettu vuoristorataa. Koronapandemia romahdutti kysynnän, ja jalostamoita suljettiin eri puolilla maailmaa. Nesteen Naantalin-jalostamo suljettiin maaliskuussa 2021.

Kun maailmantalouden elpyminen sitten tänä vuonna kunnolla käynnistyi pandemian jälkeen, jalostamoilla on ollut vaikeuksia pysyä kysynnän kasvun perässä.

Öljynjalostajat ovatkin hyötyneet energiakriisistä niin paljon, että EU-tasolla on nyt vireillä windfall-vero, jolla paisuneita voittoja aiotaan leikata. Niin kutsuttu ”solidaarisuusmaksu” kohdistuisi öljynjalostajien lisäksi energiayhtiöihin.

Neste kuitenkin arvioi välttyvänsä maksulta, sillä se kohdistuu vain jalostamoyrityksiin, joiden liikevaihdosta vähintään 75 prosenttia tulee fossiilisista. Tämän vuoden luvuilla uusiutuvien polttoaineiden jalostuksen osuus Nesteellä on noin 38 prosenttia.

Öljymarkkinoilla ollaan poikkeuksellisessa tilanteessa myös siksi, että joulukuun 5. päivä voimaan astuu EU:n tuontikielto venäläiselle raakaöljylle. Osa eurooppalaisista yhtiöistä, Neste mukaan lukien, on jo lopettanut venäläisen öljyn ostamisen. Porvooseen viimeinen erä venäläistä öljyä saapui heinäkuussa.

Lehmus ei halua ennakoida, millaista turbulenssia öljymarkkinoilla voi olla edessä, kun raakaöljyn tuontikielto astuu voimaan. Hän sanoo, että Neste on pitkään tehnyt töitä sen eteen, että se pystyy jalostamaan erilaisia öljylaatuja.

”Uskon, että myös monet muut toimijat ovat tällaista valmistautumista tehneet.”

Raakaöljyn jälkeen EU on kieltämässä myös venäläisten öljyjalosteiden tuonnin. Tämä kielto astuu voimaan helmikuussa. Perinteisesti venäjältä on tuotu paljon dieseliä Eurooppaan.

Uusiutuvien liiketoiminnassa Nesteellä oli päättyneellä kvartaalilla enemmän vaikeuksia.

Myyntimäärä putosi vuodentakaisesta, mitä Neste selittää Singaporen jalostamon huoltoseisokilla ja logistiikkavaikeuksilla. Osa luvatuista toimituksista siirtyi viimeiselle kvartaalille. Lisäksi epäonnistuneet johdannaiskaupat aiheuttivat uusiutuvien segmentissä rasittivat tulosta noin sadalla miljoonalla eurolla.

Uusiutuvien vertailukelpoinen myyntimarginaali heinä–syyskuussa oli keskimäärin 756 dollaria tonnilta. Se oli korkeampi kuin vuosi sitten, mutta vähemmän kuin Neste oli ohjeistanut.

”[Tämä] oli hyvä saavutus, kun otetaan huomioon tuotteiden ja raaka-aineiden epävakaat markkinat, marginaalisuojauksemme negatiivinen vaikutus ja myynnin viiveet”, Lehmus sanoo tulostiedotteessa.

Vertailukelpoisella käyttökatteella mitattuna uusiutuvien tulos koheni hieman edellisvuodesta, mutta liiketuloksella mitattuna segmentti jäi lähes 130 miljoonaa euroa tappiolle.

Yhtiön mukaan markkinatilanne jatkuu vaikeasti ennustettavana.

”Odotamme merkittävän epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla”, yhtiö ohjeistaa.

Esimerkiksi uusiutuvien jalostusmarginaalille yhtiö antaa varsin leveän ohjeistuksen, 700–800 dollaria tonnilta. Yhtiö sanoo, että esimerkiksi jalostamoiden käyttökustannuksiin liittyy isoa epävarmuutta kaasun ja sähkön hinnan vuoksi.

Huolimatta analyytikoiden odotuksia paremmasta tuloksesta kolmannella kvartaalilla, Nesteen osakekurssi laski voimakkaasti torstaina. Iltapäivällä osake oli noin kahdeksan prosentin laskussa.