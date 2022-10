Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi, että Euroopan keskuspankin velkakirjasalkku voi tuottaa korkotappiota lähes 130 miljardia euroa vuodessa, jos pankin ohjauskorko nousee kolmeen prosenttiin.

Eurojärjestelmää uhkaavat satojen miljardien tappiot, kun korkojen nousu iskee Euroopan keskuspankin (EKP) mittaviin velkakirjaomistuksiin, arvioi Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

EKP:n mittavien velkakirjaostojen seurauksena eurojärjestelmä omistaa lähes 5 000 miljardilla eurolla velkakirjoja, joista suurin osa valtionlainoja.

”Viime kuukausien rajun korkojen nousun jälkeen näiden omistusten markkina-arvo on romahtanut”, von Gerich kirjoittaa Nordean blogissa.

Korkojen noustessa korkotuottoa maksavien velkakirjojen arvo yleensä laskee.

Von Gerich arvioi, että keskuspankkijärjestelmän omistamien velkakirjojen markkina-arvo on voinut romahtanut noin 800 miljardilla eurolla. Summa on suuri, koska eurojärjestelmän pääoma on vain 115 miljardin euron luokkaa.

Velkakirjasalkun arvonmuutos on iso myös keskuspankin tappiopuskureihin verrattuna, sillä näitä puskureita keskuspankilla on niin sanotuilla arvonmuutostileillä reilut 600 miljardia.

Keskuspankilla ei ole tarvetta myydä velkakirjaomistuksiaan nopeasti saadakseen käteistä, mutta tappioista tulee von Gerichin mukaan kuitenkin EKP:llekin todellisia lyhyiden korkojen noustessa.

Von Gerich kirjoittaa, että EKP rahoittaa efektiivisesti velkakirjaomistuksensa talletuskorollaan, jota se maksaa suurimmalle osalle pankkien reservejä.

Keskuspankki saa puolestaan korkotuottoa omistamistaan velkakirjoista. Jos keskuspankin rahoituskustannukset ovat korkeammat kuin velkakirjasalkun korkotuotto, keskuspankille muodostuu korkotappioita.

Von Gerich arvioi, että EKP:n velkakirjasalkun suuntaa-antava keskimääräinen ostokorko on noin 0,4 prosenttia. EKP puolestaan nosti talletuskorkonsa torstaina 1,50 prosenttiin, ja markkinoilla hinnoitellaan talletuskoron nousevan noin kolmeen prosenttiin ensi vuonna.

Tällä korolla keskuspankin velkakirjasalkku tuottaisi von Gerichin arvion mukaan korkotappiota lähes 130 miljardia euroa vuodessa.

Suomen Pankki on osa eurojärjestelmää, ja Suomen julkiset lainaomistukset ovat noin 70 miljardia euroa. Näiden tuottama korkotappio keskuspankille on von Gerichin mukaan kolmen prosentin talletuskorko-oletuksella olisi yli kaksi miljardia euroa vuodessa.

”Tappioilla on väliä keskuspankillekin. Jos toteutuvat tappiot syövät riittävästi keskuspankin pääomapuskureita, eurovaltiot saattavat päätyä pääomittamaan keskuspankkia”, von Gerich kirjoittaa.

Ainakin tappiot voivat painaa keskuspankin tuloksen miinukselle useaksi vuodeksi. Suomen Pankki tuloutti valtiolle vielä viime vuonna 100 miljoonaa euroa tuloksestaan.

”Valtioiden ei kannata odottaa merkittäviä tulovirtoja keskuspankista lähivuosina. Eurovaltiot, Suomi mukaan lukien, voivatkin joutua lähivuosina etsimään varoja sekä korkeampien valtion korkomenojen maksuun että myös keskuspankin tappioiden kattamiseen”, von Gerich kirjoittaa.