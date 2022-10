”Amerikkalainen markkinatalous turvaa nyt suomalaisten eläkkeitä”, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.

Suomalaisten työeläkesäästöjen määrä oli syyskuun lopulla edelleen pienempi kuin vuoden alussa. Asia näyttää selvältä, kun Suomen suurin työeläkevakuuttaja Keva ja kolmanneksi suurin työeläkevakuuttaja Varma ovat julkistaneet tuloksensa.

Perjantaina tuloksensa julkistaa vielä toiseksi suurin työeläkevakuuttaja Ilmarinen, jonka joutumisesta Finanssivalvonnan hampaisiin Helsingin Sanomat kertoi perjantaina aamulla.

”Sanoimme nousukaudelle näkemiin. Taustalla on reaaliansioiden historiallisen kova lasku, joka syö kotitalouksien mahdollisuuksia kuluttaa”, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoi perjantaina tulosjulkistustilaisuudessa.

Vielä elokuun lopun tiedotustilaisuudessa Murto sanoi, että ”nousukaudelle sanotaan parasta aikaa näkemiin”. Ennuste näyttää siis toteutuneen.

Työeläkkeitä sijoittavien yhtiöiden hoitamista sijoitussalkuista on hävinnyt tänä vuonna miljardeja euroja.

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitusten tuotto oli tammi-syyskuussa 6,4 prosenttia negatiivinen. Vuoden alkuun verrattuna eläkevarallisuuden määrä väheni siis 4,3 miljardia euroa.

Sama on tilanne Varmassa.

Kun Varmalla oli vuoden vaihteessa hoidettavaan eläkevaroja 59 miljardia euroa, niin syyskuun lopulla varallisuutta oli 56,4 miljardia euroa. Varman sijoitustulos oli 4,9 prosenttia pakkasella.

Piskuisen eläkeyhtiön Veritaksen sijoitusten tuotto taas oli tammi-syyskuussa 6,2 prosenttia negatiivinen.

Varman toimitusjohtaja Murto piti sijoitustulosta ”torjuntavoittona”.

”Isku sijoituksille on ollut rajatumpi kuin kahdessa aiemmassa kriisissä. Suomessa on edelleen tilanne, jossa eläkevarallisuutta on paljon”, Murto sanoi.

Hänen mukaansa Varman hoitaman sijoitusvarallisuuden arvo 56,4 miljardia euroa on ”pitkässä historiassa korkea luku”.

Murto sanoi, että hajautus Amerikkaan dollarin vahvistuessa on tuottanut parhaat tuotot. Yhdysvalloissa osakkeista on tullut olennaisesti parempi tuotto kuin Euroopasta eli amerikkalainen markkinatalous tuottaa paremmin kuin eurooppalainen.

”Amerikkalainen markkinatalous turvaa suomalaisten eläkkeitä”, Murto kiteytti.

Hänen mukaansa on tosi vaikea vastata kysymykseen, mistä puhumme vuoden päästä.

”Ympäristö on arvaamaton ja siinä paljon negatiivisia teemoja. Pitkäaikaisia ja fundamentaalisia muutoksia tapahtuu, kun venäläisestä maakaasulähteestä joudutaan luopumaan Keski-Euroopassa”, Murto sanoi.

Tämä voi olla mahdollisuus Suomelle, joka on pohjoismaista blokkia. Tilanne vetää teollisuusinvestointeja Suomeen

”Ruotsi-Suomi -akseli on vihreän energian kilpailukykyinen investointialue. Maatuulivoimaan investoidaan nyt markkinaehtoisesti paljon, mikä vetää puoleensa vihreää teräs- ja akkuklusteria”, Murto sanoi.

Varman sijoituksista vastaava johtaja Markus Aho sanoi puolestaan, että ensi vuonna iso kysymys on, miten inflaatio saadaan kuriin.

”Perusnäkemys on, että kyllä se kuriin saadaan. Mutta jos samaan aikaan tulee taantuma ja inflaatio, niin sellainen on vaikea kaikenlaisille sijoituksille”, Aho sanoi.

Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander selvittää, että epävarmuuden kasvu ja korkojen nousu vaikuttivat kielteisesti niin osakkeiden kuin korkosijoitustenkin arvoon vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

Kevan nykyinen toimitusjohtaja Jaakko Kiander vuonna 2019, jolloin hän oli vielä johtajana Eläketurvakeskuksessa.

”Kesän aikana virinnyt optimismi haihtui syyskuun aikana. Tämä näkyy myös Kevan sijoitustuloksessa, joka oli selvästi negatiivinen. Toisaalta Kevan pitkän ajan rahoitusnäkymä pysyi vakaana”, Kiander sanoo Kevan tiedotteessa.

Kevan sijoitusjohtajan Ari Huotarin mukaan”hetkelliset kesäiset odotukset” keskuspankkien ja niiden koronnostojen lempeydestä haihtuivat lopulta nopeasti.

”Nyt näyttää vahvasti siltä, että keskuspankit haluavat osoittaa yhtäältä riippumattomuuttaan ja toisaalta haluttomuuttaan olla aina valmiina pelastamaan pääomamarkkinoita tiukan paikan tullen. Pääomamarkkinoiden onkin nyt opittava uusi asetelma tulevaisuutta ajatellen”, Huotari analysoi Kevan tulostiedotteen mukaan.