Norjalaisyhtiö uskoo, että kaasun hinta Euroopassa pysyy korkealla vuosia.

Norjalainen Equinor teki heinä–syyskuussa kaikkien aikojen suurimman kvartaalituloksen. Yhtiön tulos ennen veroja oli 24,3 miljardia dollaria eli 24,4 miljardia euroa. Yhtiön mukaan tulosparannus johtui ennen kaikkea maakaasun hinnannoususta.

Yhtiön kaasutoimitukset Eurooppaan kasvoivat vuoden kolmannella neljänneksellä 11 prosenttia vuodentakaisesta, vaikka jo tuolloin toimitukset olivat tavanomaista suuremmat.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut energiamarkkinoita, vähentänyt energian saatavuutta ja nostanut hintoja”, toimitusjohtaja Anders Opedal sanoo tulostiedotteessa.

Equinor sai Eurooppaan myymästään kaasusta 60 prosenttia korkeamman hinnan kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Maakaasun keskeisin eurooppalainen hintaindeksi TTF nousi elokuussa yli 300 euroon megawattitunnilta, kun ennen energiakriisiä hinta vaihteli vuosikausia 20 euron molemmin puolin. Hinta on viime viikkoina laskenut sadan euron tuntumaan.

Equinor poraa öljyä ja maakaasua Norjassa. Kun Venäjä on rajoittanut maakaasun vientiä Eurooppaan, Norjan merkitys kaasun toimittajana on kasvanut. Equinor on tänä vuonna ohittanut Venäjän valtion Gazpromin Euroopan suurimpana kaasun toimittajana, uutistoimisto Reuters kertoo. Kaasumyynnistä Eurooppaan tuli kolmannella neljänneksellä myös liikevaihdolla mitattuna Equinorin tärkein tulonlähde.

Yhtiö pääsee hyötymään kohonneesta kaasun hinnasta pitkään, Opedal ennakoi.

”Euroopan perimmäinen ongelma on pula kaasusta, ja pula jatkuu, ja jos Eurooppa aikoo houkutella lisää kaasua, sen täytyy olla valmis maksamaan korkeita hintoja myös tulevina vuosina.”