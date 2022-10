Exxon, Chevron ja monet muut öljy-yhtiöt kertoivat viime viikolla ennätyksellisen hyvistä osavuosikatsauksista.

Eurooppa on energiakriisissä, mutta maailman suurimmat öljy-yhtiöt tekevät tällä hetkellä ennätysmäisiä tuloksia.

Yhdysvaltain suurin öljy-yhtiö Exxon teki heinä–syyskuussa 20 miljardin dollarin nettotuloksen, mikä oli yhtiön historian paras osavuositulos. Toinen yhdysvaltain öljyjäteistä Chevron teki syysneljänneksellä 11 miljardin dollarin nettotuloksen, mikä oli yhtiön historian toiseksi paras tulos.

Norjalainen Equinor teki sekin viime vuosineljänneksellä ennätystuloksen, 24,3 miljardin dollaria ennen veroja. Lontoossa pääkonttoriaan pitävä Shell kertoi puolestaan 9,5 miljardin dollarin nettotuloksesta.

Öljyjätit ovat hyötyneet öljyn korkeasta hinnasta. Raakaöljyn hinta on noussut tänä vuonna korkeimmilleen sitten vuoden 2014. Maakaasun hinta on Euroopassa ennätyksellisen korkealla, ja Yhdysvalloissakin yli kymmenen vuoden huipuissa.

Myös öljynjalostus on tällä hetkellä poikkeuksellisen kannattavaa.

Esimerkiksi suomalainen öljynjalostaja Neste on tehnyt viime vuosina tulosta uusiutuvien polttoaineiden valmistuksella, kun perinteisen öljynjalostuksen kannattavuus on ollut heikkoa.

Tällä hetkellä suurin osa Nesteen tuloksesta tulee kuitenkin perinteisestä öljynjalostuksesta. Nesteen vertailukelpoinen käyttökate kolmannella kvartaalilla oli 979 miljoonaa euroa, mistä öljynjalostuksen osuus oli 537 miljoonaa euroa ja uusiutuvien 389 miljoonaa euroa.

”Kolmannella kvartaalilla raakaöljyn, öljytuotteiden ja maakaasun hinnat olivat hyvin korkeat, se liittyi energiakriisiin. Samaan aikaan globaali kysyntä öljytuotteille on ollut vahvaa tänä vuonna. On tultu ulos pandemiasta, on enemmän taloudellista toimeliaisuutta, ja sitä kautta kysyntäkehitys on ollut vahvaa. Se on johtanut siihen, että esimerkiksi dieselin varastotasot ovat matalat, ja sitä kautta jalostusmarginaalit ovat olleet vahvoja”, Nesteen toimitusjohtaja Matti Lehmus kertoi tuloksen yhteydessä.

Energiayhtiöiden ennätysmäiset voitot ovat poliittisesti tulenarka aihe. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kritisoinut toistuvasti öljy-yhtiöitä siitä, että ne tekevät rahaa nyt energiakriisin siivellä.

EU puolestaan suunnittelee fossiiliyhtiöille niin kutsuttua solidaarisuusmaksua. Komission esityksen mukaan jäsenmaat keräisivät fossiilienergiayhtiöiltä veroluonteisten maksun tämän vuoden poikkeuksellisen suurista voitoista. Komissio arvioi, että jäsenmaat voisivat kerätä solidaarisuusmaksulla noin 25 miljardia euroa.

Energiamarkkinat ovat olleet kovassa myllerryksessä jo useamman vuoden ajan. Öljyn kysyntä romahti keväällä 2020, kun maailmantalous pysähtyi koronapandemian seurauksena. Yhdysvalloissa öljyn hinta kävi tuolloin hetkellisesti jopa negatiivisena, eli öljyn myyjät maksoivat öljyn ostajille öljyn vastaanottamisesta.

Talous on palautunut voimakkaasti kahden viime vuoden aikana, ja samalla öljyn kysyntä on palannut lähelle koronaa edeltäviä lukemia.

Energiamarkkinat menivät entistä enemmän sekaisin sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan alkuvuodesta 2022.

Maailman energiateollisuus ei ole pysynyt nopeiden markkinamuutosten perässä, mikä selittää osaltaan öjy-yhtiöiden ennätystuloksia. Tarjonta on yksinkertaisesti liian heikkoa vastaamaan kasvavaan kysyntään.

Lisäksi taustalla on energia-alan laajempi murros. Öljy-yhtiöt eivät ole investoineet merkittävästi uuteen tuotantoon viime vuosien aikana, vaan ovat keskittyneet sen sijaan kannattavuuteen ja osingonjakoon.