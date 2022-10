Sveitsin keskuspankki on tehnyt aiemmin rahaa osakesijoituksillaan. Nyt nousevat korot ja vahvistuva Sveitsin frangi ovat syöneet ulkomaisten sijoitusten arvoa.

Sveitsin keskuspankki Schweizerische Nationalbank (SNB) teki vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana peräti 142,6 miljardin dollarin tappiot.

Dollari ja euro ovat nykyisin lähes samanarvoiset.

Tappioiden suuruutta kuvaa se, että esimerkiksi Suomen bruttokansantuote oli viime vuonna Tilastokeskuksen mukaan noin 253 miljardia euroa.

Pankin mukaan tappiot johtuivat siitä, että nousevat korot ja vahvistuva Sveitsin frangi ovat syöneet pankin ulkomaisten sijoitusten arvoa.

Frangi on tyypillisesti ollut sijoittajille suosittu turvasatama, johon on turvauduttu etenkin epävarmoina aikoina. Tämä on aiheuttanut nousupainetta frangin arvoon.

HS kertoi Sveitsin keskuspankin sijoitusstrategiasta laajassa jutussa syyskuussa 2020. SNB on tietyllä tapaa ääriesimerkki keskuspankkien toiminnasta.

Keskuspankkien omistukset alkoivat paisua finanssikriisissä, kun keskuspankit alkoivat ostaa markkinoilta velkakirjoja itse painamallaan valuutalla.

SNB vei strategian tavallista pidemmälle, sillä se on ostanut velkakirjojen lisäksi osakkeita. Pankki on ollut suuromistaja myös Helsingin pörssiyrityksissä.

Se on perustellut osakesijoituksia niiden hyvällä tuotto-odotuksella. SNB onnistui vuosikymmenen taitteessa lihottamaan varallisuuttaan esimerkiksi Applen osakkeella miljardeilla euroilla.