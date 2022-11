Suuret kunnalliset energiayhtiöt varoittavat, että säätösähkön hintakaton nosto voi nostaa energiayhtiöiden vakuusvaateet ensi talvena vaaralliselle tasolle.

Viranomaiset varoittavat, että ensi talvena Suomea voi kohdata sähköpula. Energiayhtiöiden pelko on, että poikkeusoloissa niiden vakuusvaateet kasvavat niin suuriksi, että yhtiöitä uhkaa kassakriisi.

Energiayhtiöt varoittavat, että niihin kohdistuvat vakuusvaatimukset voivat nousta ensi talvena vaarallisen suuriksi marraskuun alussa voimaan astuneen uudistuksen vuoksi.

Kyse on säätösähkön hintakaton nostosta, joka astuu voimaan tiistaina huolimatta siitä, että esimerkiksi kantaverkkoyhtiö Fingrid on pyytänyt uudistuksen lykkäämistä ensi kevääseen.

Voimakkaasti kasvavat vakuusvaateet ovat energiayhtiöiden keskeinen huoli, kun ne varautuvat ensi talveen.

Alalla pelätään, että eri suunnilta tulevat vakuusvaatimukset voivat nousta talvella voimakkaasti ja johtaa samanlaiseen tilanteeseen kuin elokuussa, jolloin johdannaismarkkinoiden räjähdysmäisesti kasvaneet vakuusvaateet ajoivat yhtiöitä kassakriisin partaalle. Tuolloin julkinen sektori tuli apuun ja järjesteli alalle pikavauhtia miljardien tukilainat.

Lue lisää: Energiajohtaja varoittaa: Vakuusvaateet voivat kaataa sähköyhtiöitä talvella

Säätösähkön hintakaton nousu kasvattaa osaltaan vakuusvaatimuksiin liittyviä riskejä.

Tiistaista alkaen säätösähkön enimmäishinta nousee 5 000 eurosta 10 000 euroon megawattitunnilta. Hintakatto ei koske sähkön spot-hintaa, johon monien kuluttajienkin sähkösopimus on kytketty, vaan säätömarkkinoita, joita käytetään sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen.

Sinänsä byrokraattiselta kuulostava muutos tarkoittaa, että energiayhtiöiden vakuusvaateet voivat ensi talven poikkeusoloissa kasvaa merkittävästi nykyistä suuremmiksi. Tämä johtuu siitä, että säätösähkön hinta vaikuttaa niin kutsuttuihin Esett-vakuuksiin, joita energiayhtiöt maksavat kantaverkkoyhtiölle.

Esett-vakuuden suuruuden määrittävä kaava on monimutkainen, mutta yksinkertaisesti vakuus on sitä suurempi, mitä enemmän yhtiö myy sähköä ja mitä korkeampi säätösähkön hinta sillä hetkellä on.

Yhtiöiden pelko on, että ensi talvena, keskellä Euroopan energiakriisiä, säätösähkön hinta voi nousta arvaamattoman korkeaksi. Säätösähkön hinta kävi lähes 5 000 eurossa syyskuun alussa, kun Olkiluoto 3:n koekäytössä tuli yllättäviä ongelmia.

Vaikka sähkön hinta säätömarkkinoilla on yleensä paljon hintakattoa matalampi, hintakaton nosto nostaa vakuuksien teoreettista ylärajaa. Se vaikuttaa siihen, millaisiin likviditeettitarpeisiin yhtiöiden on varauduttava.

Vakuusriskien vuoksi niin kantaverkkoyhtiö Fingrid kuin energiayhtiötkin ovat vedonneet Energiavirastoon, jotta hintakaton nostoa lykättäisiin talven yli huhtikuun alkuun.

Lykkäys vähentäisi energiayhtiöiden riskejä ensin talven mahdollisissa ääritilanteissa, sanoo suurimpien kaupunkien energiayhtiöitä edustavan Energiakaupungit ry:n toiminnanjohtaja Aku Aarva.

Hänen mukaansa on "realistinen riski”, että kasvavat vakuusvaatimukset aiheuttavat ensi talvena markkinahäiriöitä.

”Kun liikutaan näin riskisellä markkinalla, jolla on paljon epävarmuutta, olisi hyvä harkita päätöksiä, jotka lisäävät epävarmuutta”, Aarva sanoo.

Toistaiseksi pankit ovat pystyneet tarjoamaan energiayhtiöille näiden tarvitseman rahoituksen. Jossain kohtaa pankkien rajat tulevat kuitenkin vastaan. Energiakaupungit laskee, että säätösähkön hintakaton noston vuoksi sen jäsenyhtiöiden vakuusvaateet voivat nousta ääritilanteessa jopa miljardeihin euroihin.

”Rahoittajien energiasektorin rahoituslimiitit ovat jo osin täynnä ja uusia takauksia ja limiittejä ei tähän tarkoitukseen yksinkertaisesti saa lisää, riippumatta yhtiön taloudellisesta tilanteesta”, järjestö sanoo tiedotteessaan.

Varoituksista huolimatta hintakatto nousi marraskuun alusta alkaen. Energiaviraston markkinoista vastaava johtaja Antti Paananen kertoo, että Fingridin pyyntö lykätä päätöksen voimaantuloa tuli myöhään, syyskuun lopulla.

On kuitenkin mahdollista, että hintakattoa vielä lasketaan. Energiavirasto käynnisti asiassa kuulemisen, johon pyytää energiayhtiöiden vastauksia, ja tekee päätöksen sen pohjalta.

Esett-vakuudet on määritelty samoin kaikissa Pohjoismaissa, ja Energiavirastossa ollaan huolissaan siitä, millaisia vaikutuksia sillä olisi, että säätösähkön hintakattoa laskettaisiin vain Suomessa. Pahimmillaan tämä voisi häiritä rajat ylittävää sähkökauppaa.

”Tähän saakka on pidetty hyvin tärkeänä, että kaikissa Pohjoismaissa on samat säännöt”, Paananen sanoo.

”Olemme keskustelleet pohjoismaisten kollegoiden kanssa, ja siellä asia ei ole ollut edes esillä. Siellä ei ole ollut millään lailla esillä, että hintakaton nostoa lykättäisiin.”