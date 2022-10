Donald Trump toivoo, että Yhdysvaltain korkein oikeus estää ainakin hetkellisesti hänen verotietojensa luovuttamisen demokraattien johtamalle edustajainhuoneen komitealle.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on pyytänyt maan korkeinta oikeutta estämään verotietojensa luovutuksen kongressille. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja The New York Times (NYT).

Washingtonilainen vetoomustuomioistuin ei suostunut harkitsemaan uudelleen päätöstään, jonka mukaan Trumpin toimia tutkivalla edustajainhuoneen komitealla on oikeus nähdä entisen presidentin verotiedot.

Trump toivoo korkeimman oikeuden jäädyttävän alemman oikeusasteen päätöksen siksi aikaa, että korkein oikeus ehtii pohtia, ottaako se tapausta käsiteltäväkseen.

Mikäli korkein oikeus ei puutu asiaan, tulisi verotietojen jakamisen mahdollistava päätös voimaan jo myöhemmin tällä viikolla. Se vapauttaisi maan veroviranomaiset luovuttamaan Trumpin verotiedot demokraattipuolueen johtamalle komitealle.

Edustajainhuoneen komitea on yrittänyt saada Trumpin verotiedot nähtäväkseen jo vuodesta 2019 asti.

NYT:n mukaan korkeimman oikeuden reaktio Trumpin pikaiseen pyyntöön voi ratkaista, saako edustajainhuone koskaan hänen verotietojaan nähtäväkseen.

Yhdysvalloissa äänestetään reilun viikon päästä välivaaleissa, joissa republikaanipuolueen odotetaan saavan enemmistön edustajainhuoneesta.

NYT:n mukaan republikaanien johtama alahuone lähes varmasti peruisi komitean pyynnön Trumpin verotietojen näkemisestä.