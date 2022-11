Vakuutusmeklariyritys Howden Finland arvioi, että taloyhtiöiden vakuutusmaksut nousevat ensi vuonna 10–20 prosenttia.

Taloyhtiöiden kiinteistövakuutuksen maksuissa on korotuspaineita.

Vakuutusyhtiöt nostavat taloyhtiöiden kiinteistövakuutusmaksuja ensi vuonna aikaisempia vuosia enemmän, arvioi kiinteistöjen ja yritysten vakuuttamiseen erikoistunut vakuutusmeklariyritys Howden Finland.

Howdenin arvion mukaan taloyhtiöiden kiinteistövakuutusmaksujen korotukset ensi vuodelle ovat keskimäärin reilusta 10 prosentista 20 prosenttiin.

Howden Finlandin asiakaskannan tilastojen perusteella taloyhtiöiden vakuutusmaksut nousivat tänä vuonna keskimäärin noin 10 prosenttia viime vuodesta. Vuosina 2018-21 korotus oli vuosittain keskimäärin 5–10 prosenttia.

Aikaisempia vuosia suurempiin maksunkorotuksiin ensi vuonna vaikuttaa erityisesti rakennuskustannusindeksi, joka on nyt poikkeuksellisen korkea, yhtiö kertoo.

”Erityisesti tiettyjen rakennusmateriaalien voimakas hinnannousu vaikuttaa nostavasti kiinteistön omaisuusvahinkojen korjaamisen kuluihin ja tämä näkyy korotuspaineina vakuutusmaksuissa. Rakennuskustannusindeksin päälle tulee usein vielä niin sanottu tariffikorotus eli pelkällä indeksin mukaisella korotuksella taloyhtiö ei useinkaan selviä”, sanoo Howdenin palvelujohtaja Jani Korhonen tiedotteessa.

Rakennuskustannusindeksin voimakas nousu vaikuttaa myös taloyhtiöiden kiinteistöverotukseen. Kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli ry arvioi maanantaina, että kiinteistövero uhkaa nousta ensi vuonna lähes kymmenen prosenttia.

Yksittäisen taloyhtiön kohdalla kiinteistövakuutusmaksun korotusprosentti saattaa olla keskimääräistä korotusprosenttia merkittävästi korkeampi tai parhaassa tapauksessa jopa hieman matalampi.

Korotuksiin vaikuttavat Howdenin mukaan muun muassa se, miten vakuutusyhtiö korottaa yleisesti maksujaan, millaisia kannattavuustoimenpiteitä vakuutusyhtiöt tekevät tietyntyyppisille taloyhtiöille sekä millainen on kyseisen taloyhtiön korvausmeno.

Vakuutusmeklarin mukaan taloyhtiön omalla vahinkohistorialla onkin erityisen suuri merkitys, koska taloyhtiöt, joille on sattunut paljon vahinkoja saattavat saada yleiseen linjaan nähden moninkertaisia hinnankorotuksia.

Pahin tilanne on taloyhtiöillä, joilla on ikääntyneet ja vuotavat putket, mikä on kiinteistövakuutusyhtiölle riskialtis kohde.

Yleisesti ottaen keskinäisten vakuutusyhtiöiden Fennian, Lähi-Tapiolan, Pohjantähdin ja Turvan korotukset ovat Howdenin mukaan olleet perinteisesti hieman maltillisempia kuin muiden vakuutusyhtiöiden.