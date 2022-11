Tehtaan rakentaminen maksaa noin 650 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan kyse on rengasalan ensimmäisestä hiilidioksidipäästöttömästä tehtaasta.

Rengasvalmistaja Nokian Renkaat rakentaa uuden tehtaan Romaniaan. Yhtiö kertoi asiasta tiedotteessaan.

Uusi tehdas sijoittuu Romanian luoteisosaan Oradeaan. Tehdas sijaitsee lähellä Unkarin rajaa. Tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 6 miljoonaa rengasta, ja sitä on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa.

Tehtaan yhteyteen rakennetaan jakelukeskus renkaiden jakelua ja varastointia varten.

Tehtaan ja jakelukeskuksen rakentaminen maksaa noin 650 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan kyse on rengasalan ensimmäisestä hiilidioksidipäästöttömästä tehtaasta.

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaan ensi vuoden alussa. Tehtaan pitäisi tuottaa renkaita jo vuoden 2024 heinäkuun jälkeen. Kaupallinen rengastuotanto voisi yhtiön mukaan alkaa tehtaalla vuoden 2025 alussa.

“Investointi on merkittävä strateginen päätös, joka mahdollistaa yhtiömme kasvun. Alamme nyt rakentaa Nokian Renkaiden liiketoimintaa uudelta pohjalta ilman Venäjää ja uusi huippuluokan tuotantolaitos Euroopassa on tässä avainasemassa. Se tuo meille tarvittavaa lisäkapasiteettia ja on tärkeä tasapainoisen tuotantoverkoston kannalta”, sanoo Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Jukka Moisio tiedotteessa.

Uuden tehtaan arvioidaan tuovan työtä noin 500 henkilölle. Tehtaan tuotanto keskittyy pääosin Keski-Euroopan markkinoille suunnattujen isompien henkilöautorenkaiden ja SUV-renkaiden valmistukseen.

Yhtiön osake lähti uutisen julkaisun jälkeen noin 4 prosentin nousuun. Kokonaisuudessaan vuosi 2022 on ollut yhtiön osakkeelle karmaiseva, sillä osake on syöksynyt yli 64 prosenttia.

Nokian Renkaat kertoi perjantaina tehneensä sopimuksen yhtiön Venäjän toimintojen myynnistä. Toiminnot myydään Venäjän suurimpiin öljy- ja kaasuyhtiöihin kuuluvalle Tatneftille.

Velattoman kauppahinnan arvioidaan olevan noin 400 miljoonaa euroa, mutta yhtiö varoittaa muun muassa kassavarojen, käyttöpääoman määrän sekä valuuttakurssien vaikuttavan vielä lopulliseen kauppahintaan.

Kauppa vaatii vielä myös venäläisten viranomaisten hyväksynnän sekä ”muiden edellytysten täyttymisen”. Nokian Renkaiden mukaan tämä aiheuttaa huomattavia epävarmuuksia kaupan lopulliseen ajankohtaan, hintaan, ehtoihin ja toteutumiseen.

Yhtiön mukaan esimerkiksi käyttöpääoman kausiluonteisuus ja kaupan toteutumisen ajankohta vaikuttavat Venäjällä ja Valko-Venäjällä sijaitsevan nettovarallisuuden arvoon ja sitä kautta kaupasta saatavaan käteissuoritukseen.

Nokian Renkaat on yksi eniten Venäjän hyökkäyssodasta kärsineistä suomalaisyrityksistä. Esimerkiksi viime vuonna Venäjän osuus Nokian Renkaiden liikevaihdosta oli 20 prosenttia.

Yhtiön henkilöautonrenkaista 80 prosenttia valmistettiin Venäjällä. Yhtiön suurin tehdas sijaitsee Pietarissa.

Nokian Renkaat kertoi toisen neljänneksen tulosjulkistuksensa yhteydessä tehneensä toisella vuosineljänneksellä reilut 300 miljoonaa euroa arvonalennuksia ja alaskirjauksia osana Venäjältä vetäytymistään. Yhtiö julkaisee kolmannen neljänneksen tuloksensa tänään tiistaina kello 14.

Yhtiö on toiminut Venäjällä vuodesta 2005 alkaen, ja sillä on maassa yli 1 600 työntekijää. Koko yhtiön henkilöstömäärä oli viime vuonna noin 4 900.

Yhtiö kertoo, että Venäjältä vetäytyminen vaikuttaa merkittävästi sen taloudelliseen tulokseen. Renkaiden tuonnin loppuminen Venäjältä vaikuttaa sen mukaan negatiivisesti erityisesti myyntiin Keski-Euroopassa tulevien kahden–kolmen vuoden aikana.

Yhtiön mukaan vetäytymisen lopulliset taloudelliset vaikutukset voidaan kuitenkin arvioida vasta kaupan toteuduttua.

Nokian Renkaiden tuotannosta, toimitusketjusta ja hankinnoista vastaava johtaja Adrian Kaczmarczyk sanoo tiedotteessa, että nyt julkaistu investointi on osoitus yhtiön sitoutumisesta Keski-Euroopan markkinoille.

”Uusi tehdas tulee sijaitsemaan strategisesti hyvällä paikalla lähellä asiakkaitamme. Teimme perusteellisen selvitystyön ja tarkastelimme yli 40 eri vaihtoehtoa, minkä jälkeen sijainniksi valikoitui Oradea. Päätökseen vaikuttivat useat tekijät, kuten ammattitaitoisen työvoiman saatavuus, logistiset edut sekä vakaa toimintaympäristö”, Kaczmarczyk sanoo.