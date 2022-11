Valmet Automotive peruu listautumisen pörssiin muun muassa yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuuksien takia.

Autoteollisuuden sopimusvalmistaja Valmet Automotive turvautuu Suomen oloissa poikkeukselliseen tekoon. Yhtiö peruu suunnittelemansa pörssilistautumisen.

Yhtiön tiedotteen mukaan ratkaisu johtuu ”tämänhetkisestä heikosta pääomamarkkinasentimentistä listautumisia kohtaan sekä autoteollisuuden ja yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuuksista”.

”Suunnitellun listautumisannin sijaan yhtiö tutkii muita rahoitusvaihtoehtoja kasvustrategiansa tukemiseksi autoteollisuuden sähköistymisen edetessä”, yhtiö kirjoittaa tiedotteessaan.

Valmet Automotive kertoi listautumissuunnitelmistaan vain pari viikkoa sitten. Yhtiö kertoi perjantaina 14. lokakuuta, että se aikoo laskea liikkeelle uusia osakkeita ja tavoittelee noin 140 miljoonan euron uutta rahoitusta.

Listautumisannilla kerättävät varat oli tarkoitus käyttää uusiin investointeihin. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli noin 570 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,2 prosenttia. Tavoitteena on kasvattaa liikevaihto noin miljardiin euroon vuosiin 2025–2026 mennessä.

Yhtiö on maailman suurimpia autoteollisuuden sopimusvalmistajia, jonka tehtaalla Uudessakaupungissa on valmistettu pitkään useiden automerkkien autoja.

Viime vuosina yhtiö on keskittynyt etenkin sähköisten liikenteen ratkaisuihin, kuten sähköautojen tuotannossa tarvittavien akkumoduulien ja akkupakettien kehitykseen ja tuotantoon. Valmet Automotive kertoi lokakuun alussa toimittaneensa asiakkailleen jo miljoona sähköajoneuvojen akkupakettia alle kolmessa vuodessa.

Helsingin pörssiin listautui vuonna 2021 ennätyspaljon yrityksiä. Tänä vuonna pörssiin ei ole varsinaisesti ollut ruuhkaa.

Vielä lokakuun puolivälissä Valmet Automotive kuitenkin vakuutti, että tämä on yhtiön listautumiselle sopiva aika.

”Kuten hyvin tiedetään, koko autoteollisuus on nyt vahvassa muutostilassa. Valmet Automotivella on tärkeä rooli tässä muutoksessa, sillä tuotevalikoimamme on sopiva palvelemaan autoilun sähköistymistä. Katsoimme, että nyt on sopiva aika tarttua tilaisuuteen”, sanoi yhtiön toimitusjohtaja Olaf Bongwald HS:lle lokakuussa.

